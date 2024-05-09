من المحتمل أن يواجه مؤسس Terraform Labs Do Kwon غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار في الذكرى السنوية الثانية للأزمة

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وقد سبق انهيار الرمزين الشقيقين لنظام Terraform البيئي LUNA وUST تغريدة المؤسس Do Kwon التي تشير إلى أنه ينشر المزيد من رأس المال. لم تتقدم التغريدة بشكل جيد، فبعد مرور عامين على الأزمة، واجهت شركة Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار.

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الذكرى السنوية الثانية لوعد دو كوون بنشر المزيد من رأس المال

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في 9 مايو، أكد دو كوون لمجتمع Terraform أنه ينشر المزيد من رأس المال لمعالجة إلغاء ربط العملة الخوارزمية المستقرة UST. في 11 مايو، قدم كوون استراتيجية لإعادة ربط عملة UST. عادت تغريدة كوون من عام 2022 إلى الظهور على موقع X.

2 years ago pic.twitter.com/wxgwpMR4DP — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 9, 2024 Do Kwon’s tweet

في العامين التاليين لتغريدة كوون، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من محكمة في نيويورك فرض غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Terraform Labs ومؤسسها دو كوون. طلبت الهيئة التنظيمية فرض عقوبة باهظة على دور الكيانات في انهيار رموز النظام البيئي Terraform بقيمة 40 مليار دولار.

طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات مبلغ 4.74 مليار دولار كسداد قانوني للمكاسب غير المشروعة، و420 مليون دولار أخرى من Terraform Labs و100 مليون دولار من المؤسس كوون. وقد برر المنظم المالي في الولايات المتحدة الغرامات باعتبارها تقديراً “محافظاً” ولكنه معقول لمكاسب شركة Terraform Labs وشركة Do Kwon من عملية الاحتيال.

وقضت المحكمة بإدانة الطرفين بتهم الاحتيال المدني وكشفت وثائق المحكمة عن مبيعات بقيمة 65.2 مليون دولار من LUNA للمستثمرين المؤسسيين. باعت Luna Foundation Guard ما قيمته 1.8 مليار دولار من LUNA وUST.

إن انهيار نظام Terraform البيئي، و”مكاسب كوون غير المشروعة” وغرامات المحكمة هي آثار الانهيار الداخلي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار في عام 2022 والذي أدى إلى هدم البيوت الزجاجية للعديد من شركات تداول العملات المشفرة والمقرضين وأدى إلى سلسلة من حالات الإفلاس طوال عام 2022. و 2023.

تقوم Terra Foundation بتقييد الوصول إلى منتجات TFL للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة

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في ضوء التطورات الأخيرة للمحكمة، أجرت مؤسسة Terra تغييرات على عملياتها وأعلنت أنها ستقيد الوصول إلى بعض منتجاتها وميزاتها للمستخدمين في الولايات المتحدة. ظلت المشاريع مفتوحة المصدر التي ساهمت فيها TFL، مثل Terra blockchain و Alliance، غير متأثرة.

1/ Attention Terra community:



Due to the recent court ruling, TFL is making changes to its operations moving forward, including active liquidity provisioning and access to TFL products in certain jurisdictions.



🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.