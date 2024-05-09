من المحتمل أن يواجه مؤسس Terraform Labs Do Kwon غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار في الذكرى السنوية الثانية للأزمة
- أكد دو كوون لحاملي UST أنه سيتم نشر المزيد من رأس المال في 9 مايو 2022.
- يواجه Terraform Labs ومؤسسه Do Kwon غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار، بعد عامين من انهيار LUNA، UST.
- طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من المحكمة أن تأمر كوون بدفع 100 مليون دولار مقابل الانهيار الداخلي لنظام Terra البيئي الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار.
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وقد سبق انهيار الرمزين الشقيقين لنظام Terraform البيئي LUNA وUST تغريدة المؤسس Do Kwon التي تشير إلى أنه ينشر المزيد من رأس المال. لم تتقدم التغريدة بشكل جيد، فبعد مرور عامين على الأزمة، واجهت شركة Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار.
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الذكرى السنوية الثانية لوعد دو كوون بنشر المزيد من رأس المالCopy link to section
في 9 مايو، أكد دو كوون لمجتمع Terraform أنه ينشر المزيد من رأس المال لمعالجة إلغاء ربط العملة الخوارزمية المستقرة UST. في 11 مايو، قدم كوون استراتيجية لإعادة ربط عملة UST. عادت تغريدة كوون من عام 2022 إلى الظهور على موقع X.
في العامين التاليين لتغريدة كوون، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من محكمة في نيويورك فرض غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Terraform Labs ومؤسسها دو كوون. طلبت الهيئة التنظيمية فرض عقوبة باهظة على دور الكيانات في انهيار رموز النظام البيئي Terraform بقيمة 40 مليار دولار.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات مبلغ 4.74 مليار دولار كسداد قانوني للمكاسب غير المشروعة، و420 مليون دولار أخرى من Terraform Labs و100 مليون دولار من المؤسس كوون. وقد برر المنظم المالي في الولايات المتحدة الغرامات باعتبارها تقديراً “محافظاً” ولكنه معقول لمكاسب شركة Terraform Labs وشركة Do Kwon من عملية الاحتيال.
وقضت المحكمة بإدانة الطرفين بتهم الاحتيال المدني وكشفت وثائق المحكمة عن مبيعات بقيمة 65.2 مليون دولار من LUNA للمستثمرين المؤسسيين. باعت Luna Foundation Guard ما قيمته 1.8 مليار دولار من LUNA وUST.
إن انهيار نظام Terraform البيئي، و”مكاسب كوون غير المشروعة” وغرامات المحكمة هي آثار الانهيار الداخلي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار في عام 2022 والذي أدى إلى هدم البيوت الزجاجية للعديد من شركات تداول العملات المشفرة والمقرضين وأدى إلى سلسلة من حالات الإفلاس طوال عام 2022. و 2023.
تقوم Terra Foundation بتقييد الوصول إلى منتجات TFL للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدةCopy link to section
في ضوء التطورات الأخيرة للمحكمة، أجرت مؤسسة Terra تغييرات على عملياتها وأعلنت أنها ستقيد الوصول إلى بعض منتجاتها وميزاتها للمستخدمين في الولايات المتحدة. ظلت المشاريع مفتوحة المصدر التي ساهمت فيها TFL، مثل Terra blockchain و Alliance، غير متأثرة.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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