أرباح شركة Warner Bros. Discovery للربع الأول تخالف التوقعات: انخفضت الإيرادات بنسبة 7%، لكن البث المباشر ينمو بقوة

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أعلنت شركة Warner Bros. Discovery, Inc. ، وهي مجموعة وسائل الإعلام والترفيه متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة ، عن أرباحها اليوم للربع الأول من السنة المالية 24.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 9.958 مليار دولار، وهو ما يتعارض مع توقعات الخبراء البالغة 10.27 مليار دولار، بانخفاض 7٪ مقارنة بـ 10.70 مليار دولار التي حققتها في الربع الأول من العام السابق.

شهدت شركة Warner Bros. Discovery, Inc. خسارة معدلة قدرها 4966 مليون دولار أو 0.40 دولار للسهم الواحد. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3%.

في الربع الأول، شهدت إيرادات إعلانات الشبكة انخفاضًا بنسبة 11% وبلغت إيرادات إعلانات الشبكة المبلغ عنها 1.99 مليار دولار.

بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,102 مليون دولار لهذا الربع.

وارتفعت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية إلى 585 مليون دولار. ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 390 مليون دولار، مع تحسن قدره 1.3 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من السنة المالية 23.

يقول ديفيد زاسلاف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Warner Bros. Discovery, Inc.‎:

Copy link to section

“نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في الربع الأول كما يتضح من النتائج القوية في مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. لقد حققنا نموًا ملموسًا في أعمال البث المباشر لدينا مع تسارع جيد في مبيعات الإعلانات، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 90 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع. سنقوم قريبًا بطرح Max في 29 دولة في جميع أنحاء أوروبا، وتعد تشكيلة المحتوى الخاصة بـ Max خلال العام المقبل واحدة من أقوى المحتوى لدينا على الإطلاق. كما حققت شركة Warner Bros. Pictures بداية قوية لهذا العام كأول استوديو يصل إلى مليار دولار في شباك التذاكر في الخارج والعالم، ولديهم قائمة كبيرة من الأعمال. الأهم من ذلك أننا قدمنا مرة أخرى تدفقًا نقديًا حرًا قويًا، حتى في أضعف ربع من FCF موسميًا. نحن نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتحويل شركتنا للمستقبل حيث نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بالاستفادة الكاملة من الفرص المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.