يفتح بروتوكول DeFi المثير للجدل EigenLayer عملية إسقاط رمز EIGEN المميز، وإليك كيفية المطالبة

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لقد طال انتظار عملية الإنزال الجوي لـ EigenLayer، وقد تم الترحيب بالمشروع بسبب برنامج إعادة الإنشاء الخاص به. فتح بروتوكول DeFi مطالبات بإسقاط حصته، رمز EIGEN، المتاح للمستخدمين للمشاركة وهو غير قابل للتحويل حاليًا.

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افتتحت EigenLayer مطالبات بانخفاض حصتها في رمز EIGEN

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فتحت EigenLayer مطالبات بالإسقاط الجوي لرموز EIGEN. في حين أن هذه الرموز تظل غير قابلة للتحويل، يمكن للمستخدمين مشاركتها لكسب المكافآت. لقد كانت EigenLayer مثيرة للجدل بالنسبة لمستخدمي الحظر الجغرافي والمضاربين الذين قدروا القيمة المخففة بالكامل لـ EIGEN بمبلغ 15 مليار دولار.

صعد البروتوكول القائم على إيثريوم لأول مرة إلى الشهرة بسبب إعادة استخدام الأوراق المالية المقترضة من سلسلة إيثر. تم طرح EigenLayer باعتباره تطورًا جديدًا في التمويل اللامركزي، وهو تطور يتخطى حدود التوقيع المساحي ويزيد من المكافآت المحتملة للمستخدمين.

لقد فتح المشروع نافذة للمستخدمين المؤهلين للمطالبة بإسقاط حصتهم من رموز EIGEN، على الرغم من عدم قابليتها للتداول بحرية، إلا أنه يمكن الرهان عليها.

معظم ميزات EigenLayer الرئيسية هي عمل قيد التنفيذ وقد قام المستخدمون بجمع نقاط لإيداع الأصول في النظام الأساسي للمشروع. قام المشاركون في السوق بجمع النقاط التي ساعدت في الحفاظ على النتيجة وتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على إسقاط رمز EIGEN المميز.

كيفية المطالبة بالإنزال الجوي؟

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ينص منشور مدونة EigenLayer الرسمي على أن الموسم الأول من انخفاض الحصة يبدأ يوم الجمعة وأن 6.05% من العرض الأولي جاهز للاستيلاء عليه. ستدفع المرحلة الثانية للموسم الأول نسبة 6.75% في منتصف يونيو، وسيقوم المشروع بتوزيع إجمالي 113 مليون رمز EIGEN.

خصص بروتوكول DeFi 15% من المعروض الأولي من الرموز لأعضاء المجتمع في جميع مواسم الإسقاط الجوي. للحصول على مكافآت الموسم الأول، يجب على المستخدمين زيارة موقعclaims.eigenfoundation.org في الفترة ما بين 10 مايو 2024 و7 سبتمبر 2024.

المستخدمون الذين قاموا مباشرة بإعادة تخزين رموز الأثير أو السائل الخاصة بهم على EigenLayer قبل 15 مارس، سيحصلون على 100 رمز إضافي إضافي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.