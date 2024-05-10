يقول المستثمر إنه لا ينبغي لشركة Rio Tinto أن تتنافس مع شركة BHP على شركة Anglo American

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يقول دانييل سوليفان إن شركة Rio Tinto Ltd ASX:RIO لا ينبغي أن تتنافس مع BHP Group Ltd ASX:BHP للاستحواذ على Anglo American plc LON:AAL. إنه مدير محفظة في شركة جانوس هندرسون إنفستورز.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

لماذا لا يستهدف $RIO شركة Anglo American؟

Copy link to section

لقد رفضت شركة $AAL بالفعل عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة BHP بقيمة 39 مليار دولار، مشيرًا إلى انخفاض القيمة كما ذكرت Invezz هنا.

وقالت مجلة “أستراليا فايننشال ريفيو” يوم الجمعة إن شركة “ريو تينتو” فكرت في تقديم عرض لشركة التعدين التي يقع مقرها في لندن بالمملكة المتحدة أيضًا.

لكن $RIO تفتقر إلى القدرة على مواجهة أكبر شركة تعدين في العالم من حيث القيمة السوقية في محاولة للاستحواذ على Anglo American، وفقًا لدانيال سوليفان.

ظلت أسهم Rio Tinto ثابتة تقريبًا، بينما ارتفع كل من BHP و$AAL بشكل ملحوظ يوم الجمعة.

ما الذي يجب أن تفعله ريو تينتو بدلاً من ذلك؟

Copy link to section

وقال دانييل سوليفان يوم الجمعة إن البديل الأفضل لشركة ريو تينتو هو استهداف صغار منتجي الليثيوم والنحاس. وأضاف أن هذه الشركات قد تشمل أمثال Pilbara Minerals وTech Resources وArcadium Lithium وSandfire Resources.

تحتاج شركة Rio Tinto إلى بناء نموذج ديناميكي لشراكات الاستحواذ للنمو لجذب العديد من عمليات الاستحواذ المتفق عليها لتنويع تعرضها لخام الحديد بسرعة.

ويأتي تعليقه بعد أقل من شهر من إعلان $RIO أن إنتاجها من النحاس والألمنيوم والبوكسيت ارتفع بنسبة 7.0% و5.0% و11% على التوالي في الربع الأول. ومع ذلك، انخفضت شحنات خام الحديد في بيلبارا بنسبة 5.0٪ في الربع الأول.

تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف إجماعي “زيادة الوزن” على أسهم Rio Tinto والذي يدفع عائد أرباح يزيد قليلاً عن 5.0٪ عند الكتابة.

https://www.youtube.com/watch?v=tOJofhPY27o

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.