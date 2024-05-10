الأسهم التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل: AMAT وCSCO وGRAB وMNDY وBABA والمزيد

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

حققت الأسهم الأمريكية أداءً رائعًا هذا الأسبوع مع انتهاء موسم أرباح الربع الأول. ارتفع مؤشر داو جونز لمدة ثلاثة أسابيع متتالية ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 40 ألف دولار.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وبالمثل، يقترب مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوياتهما على الإطلاق. وذلك لأن موسم الأرباح كان ناجحًا للغاية. تظهر البيانات الصادرة عن FactSet أنه حتى الآن، حققت الشركات نموًا مختلطًا في الأرباح بنسبة 5.4٪، وهي أعلى نقطة لها منذ الربع الثاني من عام 2022.

وارتفعت الأسهم أيضًا بعد ظهور المزيد من الدلائل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بعد سلسلة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة. فقد تراجعت ثقة المستهلك، وتراجعت سوق العمل، في حين انخفضت مخرجات التصنيع والخدمات.

سيكون الأسبوع المقبل أسبوعًا مهمًا للسوق المالية حيث ستعلن المزيد من الشركات الكبرى عن نتائجها. وستكون الشركة الأولى التي يجب مراقبتها يوم الاثنين هي شركة Tencent، أكبر شركة صينية من حيث القيمة السوقية.

ستنشر شركات البيع بالتجزئة مثل The Home Depot وAlibaba وMiniso نتائجها يوم الثلاثاء، تليها Walmart وJD.com يوم الخميس. ستقدم هذه الشركات المزيد من التفاصيل حول حالة قطاع التجزئة في أكبر دولتين على مستوى العالم.

ستظهر النتائج في الوقت الذي تراجع فيه صندوق SPDR S&P Retail ETF (XRT) بنسبة 6.50٪ من أعلى مستوى له هذا العام.

الشركة المهمة الأخرى التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل هي شركة Applied Materials (AMAT)، وهي شركة تقوم بتصنيع المنتجات المستخدمة على نطاق واسع في شركة أشباه الموصلات. إنها تستفيد بشكل كبير من الاتجاه المستمر في الذكاء الاصطناعي.

أما الشركات الكبرى الأخرى التي يجب مراقبتها فهي Monday.com (MNDY)، وBaidu، وTake-Two Interactive، وUnder Armour، وSolventum. سأركز أكثر على موقع Monday.com نظرًا لانهيار أسهمه بأكثر من 23% بعد تقرير أرباحه الأخير.

وفي اليابان، ستنشر بعض مجموعاتها المصرفية الرئيسية مثل Mitsubishi UFJ، وSumitomo، وMizuho Financial نتائجها يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى هذه الشركات، ستتفاعل الأسهم الأمريكية مع أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي ستصدر يوم الأربعاء. ستكون هذه الأرقام مهمة لأنها سيكون لها تأثير على الموعد الذي سيخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.