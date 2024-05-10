ارتفعت مبيعات أبريل لأشباه الموصلات في تايوان بنسبة 60٪ على أساس سنوي: هل يجب عليك شراء السهم؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

تحقق شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (NYSE:TSM) نجاحًا كبيرًا، حيث ترسم أرقام مبيعاتها لشهر أبريل 2024 صورة للنمو القوي. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة مذهلة بلغت 59.6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 236.02 مليار دولار تايواني جديد. ويعزز هذا الأداء الرائع مكانة TSM كمورد رئيسي لعمالقة التكنولوجيا مثل Apple وNvidia وAMD.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

على الرغم من التحذير السابق من الرئيس التنفيذي CC Wei فيما يتعلق بآفاق نمو سوق أشباه الموصلات في عام 2024، إلا أن TSM لا تزال متفائلة بشأن مستقبلها. وتتوقع الشركة توسعًا صحيًا، خاصة في صناعة المسابك، مدفوعًا بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يتجلى التزام TSM تجاه مساهميها في إعلان توزيع الأرباح الأخير، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 دولارات تايوانية جديدة للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024.

الآن، مع أرقام مبيعات TSM المذهلة التي تمهد الطريق، دعنا نتعمق في الرسوم البيانية لتحليل الجوانب الفنية التي تؤثر على أداء أسهم الشركة.

حاجز 145 دولارًا

Copy link to section

توضح الرسوم البيانية طويلة المدى لشركة TSM التقلبات التي تواجهها الصناعة الدورية للغاية مثل أشباه الموصلات. بعد انخفاضه إلى مستويات 40 دولارًا وسط سوق هابطة بسبب فيروس كورونا، ارتفع السهم إلى ما يزيد عن 140 دولارًا بحلول فبراير 2021 ولكنه وجد صعوبة في تجاوز 145 دولارًا.

مخطط TSM بواسطة TradingView

وحاولت مرة أخرى عبور حاجز 145 دولارًا في يناير 2022 لكنها فشلت. في وقت سابق من هذا العام أيضًا، ارتفع السهم إلى أعلى مستوى له عند 158.4 دولارًا، لكنه تراجع على الفور. ما لم يغلق السهم فوق 145 دولارًا لمدة أسبوع على الأقل، فهناك احتمالات أن يصل اتجاهه الصعودي على المدى القصير إلى نهايته مرة أخرى.

يجب على المستثمرين الذين يرغبون في شراء السهم أن يفعلوا ذلك فقط عندما يغلق فوق 145 دولارًا لمدة أسبوع.

اختبار المدى القصير

Copy link to section

على الرسم البياني للساعة قصير المدى، يمكننا أن نرى أن سهم TSM يتم تداوله إلى حد كبير في نطاق 125 دولارًا – 145 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن. سيتم اختبار هذا النطاق مرة أخرى اليوم.

مخطط TSM بواسطة TradingView

بالنسبة للمتداولين المتفائلين بالسهم، يمكنهم شرائه بالقرب من 147 دولارًا – 148 دولارًا، ولكن يجب أن يكونوا حذرين مع وضع مراكزهم وقف الخسارة الصارم بالقرب من 134.6 دولارًا. إذا استمر السهم في الارتفاع، فيمكنه جني الأرباح عند مستوى 158 دولارًا أو أعلى منه بالقرب من 172 دولارًا.

يمكن للمتداولين الهبوطيين على السهم أن يبيعوا بالقرب من مستوى 150 دولارًا مع وقف الخسارة عند 158.5 دولارًا. إذا استمر السهم في اتجاه التداول في نطاق ما، فيمكنه جني أرباح بالقرب من 125 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.