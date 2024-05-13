توسع شركة Arm Holdings في رقائق الذكاء الاصطناعي: هل الوقت مناسب لشراء السهم؟

مهدت شركة Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) الطريق لتحول زلزالي في صناعة أشباه الموصلات من خلال دخولها الجريء إلى عالم رقائق الذكاء الاصطناعي (AI). تشير التقارير الأخيرة من Nikkei Asia إلى أن Arm، وهي شركة تصميم شرائح مقرها المملكة المتحدة تحت مظلة SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY)، تستعد للكشف عن شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في وقت مبكر من عام 2025.

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تشير هذه الخطوة الإستراتيجية إلى الابتعاد عن دور Arm التقليدي المتمثل في ترخيص تصميمات الرقائق إلى المغامرة الآن في تطوير وإنتاج أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة. يؤكد قرار الخوض في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي على التزام شركة Arm بركوب موجة سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي المزدهر.

مع خطط لإنشاء قسم شرائح الذكاء الاصطناعي والبدء في تطوير النموذج الأولي بحلول ربيع عام 2025، تستعد شركة Arm لتعطيل الوضع الراهن الذي يهيمن عليه اللاعبون الراسخون مثل Nvidia (NASDAQ:NVDA). ومن خلال الاستفادة من خبرتها في هندسة الرقائق والاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، تهدف شركة Arm إلى إنشاء موطئ قدم كبير في هذا القطاع سريع التطور.

علاوة على ذلك، فإن الدعم المالي من SoftBank Group Corp يضيف وزنًا كبيرًا إلى غزوة Arm في إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي. بفضل استثمارات SoftBank الكبيرة ورؤيتها الإستراتيجية، تتمتع شركة Arm بمكانة جيدة تمكنها من التغلب على تعقيدات تطوير الرقائق وتصنيعها.

لقد أدى احتمال قيام شركة Arm بتعطيل مشهد أشباه الموصلات إلى إرسال تموجات عبر الأسواق المالية حيث يتم تداول السهم حاليًا بنسبة تزيد عن 3٪ قبل السوق يوم الاثنين. منذ الاكتتاب العام الأولي في سبتمبر 2023، شهد سهم Arm Holdings ارتفاعًا سريعًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 164 دولارًا في فبراير 2024.

مع استمرار شركة Arm Holdings في تصدر عناوين الأخبار من خلال مبادرتها الطموحة لشرائح الذكاء الاصطناعي، يُترك المستثمرون يفكرون في سؤال حاسم: هل الآن هو الوقت المناسب للشراء في هذه القوة التكنولوجية؟ لتقديم رؤى أعمق، دعونا نتعمق في التحليل الفني لسهم Arm Holdings لقياس مساره الحالي وأدائه المستقبلي المحتمل.

استراحة في المسيرة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي

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شهد سهم Arm’s ارتفاعًا مفاجئًا ونيزكيًا من أرقام أقل من 80 دولارًا إلى أكثر من 160 دولارًا بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من عام 2024 في 7 فبراير. على الرغم من أن السهم بعد ذلك هدأ قليلاً، ولكن تم تداوله في الغالب بسعر 120 دولارًا. يتراوح سعر 150 دولارًا بين منتصف فبراير ومنتصف أبريل.

مخطط ARM بواسطة TradingView

بعد منتصف أبريل، وسط المذبحة التي شهدتها جميع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، انخفض سهم Arm أيضًا من أكثر من 120 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 85.61 دولارًا في 19 أبريل . منذ ذلك الحين، أصبح السهم بطيئًا ولكنه ثابت حيث يتم تداوله حاليًا بالقرب من 110 دولارات ومن المتوقع أن يفتح فوق ذلك يوم الاثنين.

يمكن للمتداولين المتفائلين بالسهم شراءه اليوم عند الافتتاح بسعر 112 دولارًا أو أكثر مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 97.5 دولارًا. إذا ارتفع السهم من هنا، فيمكنهم حجز أرباح جزئية بالقرب من 135 دولارًا والاحتفاظ بالأسهم المتبقية لهدف أعلى من 160 دولارًا.

على الرغم من أنه لا يُنصح ببيع السهم عند المستويات الحالية، إلا أن المتداولين الذين يرغبون في القيام بذلك يمكنهم البيع اليوم فوق 112 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على وقف الخسارة الضيق ببضعة سنتات فوق 120 دولارًا أمريكيًا، وهو ما كان دعم القناة السابقة. إذا لم يتجاوز السهم 120 دولارًا في الأيام القادمة، فتوقع أن ينهار إلى ما دون 90 دولارًا مرة أخرى قريبًا حيث يمكنهم جني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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