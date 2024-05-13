تطلب الصين من شركات التكنولوجيا شراء كميات أقل من رقائق Nvidia

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أصبحت شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) موضع التركيز اليوم بعد تقرير يفيد بأن الصين طلبت من شركات التكنولوجيا لديها تفضيل شرائح الذكاء الاصطناعي المحلية.

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لماذا يهم أسهم Nvidia؟

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تعتبر هذه الأخبار مهمة بالنسبة لشركة أشباه الموصلات العملاقة، حيث إن رقائقها H20 وL20 وL2 مصممة خصيصًا للصين.

ومن بين الشركات النظيرة التي قد تتعرض للضرب أيضًا مع سعي بكين للتخلص التدريجي من رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية الصنع، شركة Advanced Micro Devices وIntel.

تصل هذه الأخبار قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإعلان $NVDA عن نتائجها المالية للربع الأول. الإجماع هو أن تكسب 5.14 دولارًا للسهم – بزيادة كبيرة عن 88 سنتًا للسهم قبل عام واحد فقط.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia Corp بأكثر من 80٪ مقارنة ببداية هذا العام عند كتابة هذا التقرير.

https://www.youtube.com/watch?v=3muL8l5AgQY

ما هي الشركات الصينية التي تم توجيهها؟

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وتشمل الأسماء البارزة التي تلقت توجيهات شفهية من الحكومة ByteDance و Alibaba وTencent وBaidu، وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى The Information يوم الاثنين.

تلقت Nvidia طلبات لشراء ما لا يقل عن 350 ألف شريحة H20 من الشركات الصينية لعام 2024. ويقدر التقييم الإجمالي لهذه الطلبات بنحو 4.0 مليار دولار – وهو ما لا يزال يمثل انخفاضًا عن الطلبات الواردة من الشركات الصينية بقيمة 5.0 مليار دولار في عام 2023.

عزت NVDA حوالي 14% من إجمالي مبيعات مراكز البيانات إلى الصين في عامها المالي 2024 مقابل نسبة أعلى بكثير بلغت 19% في العام المالي 2023 بسبب الرقابة على الصادرات الأمريكية.

US-China Diplomatic and Trade Tiffs Play Out in Tech



The ongoing distrust between the United States and China has degenerated into export controls, threats of sanctions, and outright demands for dissociation – causing ripples in the tech industry.



Recently, the U.S revoked… pic.twitter.com/BUY0mmq7CH — Kenyan Wall Street (@kenyanwalstreet) May 13, 2024

لدى وول ستريت حاليًا تصنيف “شراء” إجماعي على أسهم Nvidia.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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