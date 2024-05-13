من المقرر أن ترتفع مخزونات القطن: تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية زيادة قدرها 5.4 مليون بالة في العرض في 2024-25

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أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقديرها للعرض والطلب العالمي ( WASDE ) لشهر مايو 2024، وتوقعت زيادة كبيرة في إمدادات القطن العالمية لموسم 2024-2025.

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وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع إنتاج القطن بمقدار 5.4 مليون بالة، وزن كل منها 480 رطلاً، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي 119.05 مليون بالة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة في الاستهلاك العالمي والمخزونات النهائية.

ديناميات القطن المحلية والدولية

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ويسلط التقرير الضوء على أنه من إجمالي الإنتاج، سيتم استهلاك 116.86 مليون بالة محليًا في الدول المنتجة. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للقطن بنسبة 3% على أساس سنوي.

ومع توقع أن يتجاوز نمو الإنتاج الاستهلاك، من المتوقع أن ترتفع المخزونات النهائية في جميع أنحاء العالم بمقدار 2.5 مليون بالة إلى 83.0 مليون بالة.

المساهمات الإقليمية في الإمدادات العالمية

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ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات الملحوظة في محاصيل القطن من البرازيل والولايات المتحدة وتركيا إلى تعويض الإنتاج الأصغر من الصين والهند.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في الإمدادات العالمية إلى تعزيز التجارة العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.

تنقيحات للتقديرات السابقة

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ويراجع تقرير WASDE أيضًا التقديرات العالمية لموسم 2023-24، مما يظهر إنتاجًا واستهلاكًا أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

وتشمل التعديلات زيادة محصول أستراليا بمقدار 200 ألف بالة ومحصول الهند بمقدار 500 ألف بالة. وفي حين ارتفعت تعديلات الاستهلاك في الصين والهند، فقد لوحظ انخفاض معدلات الاستخدام في بنجلاديش، والبرازيل، وباكستان ، وتركيا، وأوزبكستان.

وبالتالي، تم تعديل المخزونات النهائية العالمية للفترة 2023-2024 بتخفيضها بمقدار 2.6 مليون بالة إلى 80.5 مليون، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مراجعات الاستهلاك التاريخية في البرازيل والهند.

توقعات لمحصول القطن في الولايات المتحدة

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بالنسبة لموسم 2024-25، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية محصولًا أكبر من القطن الأمريكي، وتتوقع إنتاجًا يصل إلى 16.0 مليون بالة.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع المساحات المزروعة بشكل طفيف وانخفاض معدلات التخلي عن المحاصيل بشكل كبير مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من انخفاض توقعات الإنتاجية الوطنية، من المتوقع أن تنتج المناطق المزروعة والمحصودة ما يقرب من 4 ملايين بالة أكثر من الموسم الماضي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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