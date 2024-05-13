من المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي اتهامات جديدة لمكافحة الاحتكار ضد Microsoft عبر تطبيق Teams

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يستعد الاتحاد الأوروبي لتوجيه اتهامات جديدة بمكافحة الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت ، مع تركز المخاوف حول تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بعملاق التكنولوجيا، Teams، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين.

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وأشارت مصادر مطلعة على الأمر إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن ممارسات مايكروسوفت قد تضر بالمنافسين في السوق.

مخاوف بشأن التكامل واستراتيجيات التسعير

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يبدو أن المشكلة الرئيسية للمفوضية الأوروبية تتعلق بدمج Teams في مجموعة برامج Office الأوسع من Microsoft.

على الرغم من الجهود التي تبذلها مايكروسوفت لمعالجة هذه المخاوف من خلال عرض فصل Teams عن حزمة Office، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي ما زالوا غير مقتنعين بأن هذه الإجراءات تذهب إلى حد كاف لضمان المنافسة العادلة.

أثار المنافسون إنذارات بأن Teams مصمم للعمل بسلاسة أكبر مع برامج Microsoft الخاصة، مما قد يؤدي إلى تهميش تطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى. علاوة على ذلك، هناك اتهامات بأن استراتيجية التسعير التي تتبعها مايكروسوفت تجعلها أقل جاذبية للعملاء للتحول إلى خدمات بديلة.

الآثار المترتبة على الرسوم المحتملة للاتحاد الأوروبي

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وتؤكد اتهامات مكافحة الاحتكار المحتملة، والتي من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في الأسابيع المقبلة، على التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى أثناء تنقلها في البيئات التنظيمية العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأنها تعكس مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الممارسات التنافسية لشركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما يعكس تدقيقاً مماثلاً في مناطق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.