ارتفعت أسهم إنتل مع تعيين الشركة لنائب رئيس أول جديد
- سيتولى O'Buckley دورًا محوريًا، حيث سينضم إلى فريق القيادة العليا في Intel.
- يتولى كيفن أوباكلي المسؤولية خلفًا لستيوارت بان، الذي سيتقاعد بعد 35 عامًا من العمل في الشركة.
- بعد هذا الإعلان، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 4.25%، لتصل إلى 31.12 دولارًا لكل سهم بحلول الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
شهدت أسهم شركة إنتل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 4٪ في جلسة التداول يوم الاثنين في الولايات المتحدة.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
جاءت هذه الزيادة في أعقاب الإعلان عن تعيين كيفن أوباكلي في منصب نائب الرئيس الأول الجديد والمدير العام لقسم خدمات المسبك بشركة Intel.
التعيين الاستراتيجي وسط تحول القيادةCopy link to section
سيتولى O’Buckley دورًا محوريًا، حيث سينضم إلى فريق القيادة العليا لشركة Intel ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي باتريك جيلسنجر.
وهو يتولى المسؤولية خلفًا لستيوارت بان، الذي سيتقاعد بعد 35 عامًا من العمل الجدير بالثناء في الشركة.
وقال جيلسنجرCopy link to section
“بينما نواصل بناء أول مسبك أنظمة في العالم لعصر الذكاء الاصطناعي ، سيلعب كيفن دورًا حاسمًا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال الاستفادة من قدرة Intel Foundry الفريدة على تقديم تكنولوجيا المعالجة والتعبئة من خلال سلسلة توريد مرنة ومستدامة.”
رد فعل السوق على التعيين الجديدCopy link to section
بعد هذا الإعلان، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 4.25%، لتصل إلى 31.12 دولارًا لكل سهم بحلول الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يعكس رد الفعل الإيجابي للسوق تفاؤل المستثمرين بشأن التوجه الاستراتيجي لشركة إنتل في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن الشركة تركز على توسيع قدراتها في قطاع المسابك المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.