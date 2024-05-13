ارتفعت أسهم إنتل مع تعيين الشركة لنائب رئيس أول جديد

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شهدت أسهم شركة إنتل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 4٪ في جلسة التداول يوم الاثنين في الولايات المتحدة.

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جاءت هذه الزيادة في أعقاب الإعلان عن تعيين كيفن أوباكلي في منصب نائب الرئيس الأول الجديد والمدير العام لقسم خدمات المسبك بشركة Intel.

التعيين الاستراتيجي وسط تحول القيادة

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سيتولى O’Buckley دورًا محوريًا، حيث سينضم إلى فريق القيادة العليا لشركة Intel ويقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي باتريك جيلسنجر.

وهو يتولى المسؤولية خلفًا لستيوارت بان، الذي سيتقاعد بعد 35 عامًا من العمل الجدير بالثناء في الشركة.

وقال جيلسنجر

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“بينما نواصل بناء أول مسبك أنظمة في العالم لعصر الذكاء الاصطناعي ، سيلعب كيفن دورًا حاسمًا في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال الاستفادة من قدرة Intel Foundry الفريدة على تقديم تكنولوجيا المعالجة والتعبئة من خلال سلسلة توريد مرنة ومستدامة.”

رد فعل السوق على التعيين الجديد

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بعد هذا الإعلان، ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 4.25%، لتصل إلى 31.12 دولارًا لكل سهم بحلول الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يعكس رد الفعل الإيجابي للسوق تفاؤل المستثمرين بشأن التوجه الاستراتيجي لشركة إنتل في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن الشركة تركز على توسيع قدراتها في قطاع المسابك المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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