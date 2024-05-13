الرئيس التنفيذي لشركة Nio يتفوق على Elon Musk في لقب “شخصية العام في السيارات الكهربائية”

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تتجه شركة Nio Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NIO) نحو الاتجاه الصعودي في سوق ما قبل السوق اليوم بعد أن حصل ويليام لي – رئيسها التنفيذي على لقب “شخصية العام في السيارات الكهربائية”.

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لماذا فاز الرئيس التنفيذي لشركة Nio باللقب؟

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توج لي بجوائز TopGear.com Electric لعام 2024 يوم الاثنين.

تصل الأخبار بعد فترة وجيزة من أن تصبح Nio أول شركة سيارات كهربائية تطلق بطاريات شبه صلبة للسوق الشامل. وفقا لجاك ريكس – رئيس تحرير بي بي سي توب جير:

كان لي يوقع صفقات في جميع أنحاء الصين لاستخدام تقنية تبديل البطاريات كمعيار في السيارات المستقبلية، مما يضع بصمته على السيارات الكهربائية.

لاحظ أن الشركة التي يقع مقرها في شنغهاي، الصين ، من المقرر أيضًا أن تكشف النقاب عن أول سيارة لها للسوق الشامل في شهر مايو. انخفض سهم Nio بنسبة 40٪ تقريبًا خلال العام عند كتابة هذا التقرير.

https://www.youtube.com/watch?v=z9DFt5vEYig

شهدت Nio زيادة كبيرة في عمليات التسليم في مارس

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في الشهر الماضي، أبلغت Nio عن زيادة متتالية بنسبة 46٪ في عمليات التسليم الشهرية بينما ارتفع المقياس بنسبة 14.3٪ مقارنة بالعام الماضي ( اكتشف المزيد ).

تقترب شركة السيارات الكهربائية الصينية من الوصول إلى نصف مليون في إجمالي عمليات التسليم حتى الآن. وقال جاك ريكس مراسل بي بي سي أيضًا يوم الاثنين:

إن شركة Nio مشغولة بطرح محطات تبديل البطاريات الخاصة بها في جميع أنحاء أوروبا الوسطى، وإذا انتشر هذا التنسيق على نطاق واسع، فقد يصبح Li أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في صناعة السيارات.

يتوقع محلل السوق لدينا Crispus Nyaga أن يصل سعر NIO إلى 7.0 دولارات على المدى القريب، لكنه يتوقع حدوث تراجع بعد ذلك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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