تواجه شركة كوزموس (ATOM) انخفاضًا بنسبة 56٪ منذ مارس على الرغم من التطورات الواعدة

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على الرغم من الارتفاع الأخير بنسبة 1.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية، عانت شركة كوزموس (ATOM) بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض سعرها بنسبة 56% منذ مارس.

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اعتبارًا من الآن، يتم تداول ATOM عند حوالي 6.27 دولارًا. يعد هذا الانخفاض الحاد مفاجئًا نظرًا لمجموعة التطورات المثيرة داخل نظام Cosmos البيئي، بما في ذلك الترقيات الرئيسية والشراكات رفيعة المستوى، والتي تشير إلى مستقبل واعد لمنصة blockchain.

Aviatrix يتكامل مع النظام البيئي Cosmos

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من أهم ما يميز نظام Cosmos البيئي هو تكامل Aviatrix، وهي لعبة تحطم عبر الإنترنت حائزة على العديد من الجوائز وتضم أكثر من 100000 لاعب يوميًا.

تنتقل Aviatrix إلى إصدار web3 على منصة Cosmos، مما يمثل واحدة من أولى ألعاب الكازينو رفيعة المستوى التي تحتضن تقنية blockchain هذه.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة ثورة في صناعة ألعاب blockchain من خلال توفير سيولة مشتركة بين إصدارات web2 وweb3، مما يوفر للاعبين تجربة لعب سلسة عبر كلا النظامين الأساسيين.

سيشهد التكامل أيضًا استخدام Aviatrix لعملة Scorum Coin (SCR) للعب والتخزين، مما يعزز فائدة الرمز المميز واعتماده داخل نظام Cosmos البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الإطلاق سوق NFT مخصصًا لتداول الطائرات القابلة للتخصيص، مع أكثر من 1.5 مليون طائرة أنشأها اللاعبون بالفعل.

يهدف هذا السوق إلى سد الفجوة بين أصول الألعاب التقليدية وأصول blockchain، مما يوفر فرصًا جديدة للتداول والتفاعل.

التطورات والترقيات الرئيسية في النظام البيئي كوزموس

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لم تجذب شركة Cosmos الانتباه مع Aviatrix فحسب، بل تصدرت أيضًا عناوين الأخبار من خلال العديد من التطورات الرائدة.

أحد أبرز التحديثات هو ترقية Stargate، التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي قدمت الاتصال بين البلوكشين (IBC) والتعاقد الذكي عبر WebAssembly للنظام البيئي.

تم تصميم هذه الترقية لتعزيز إمكانية التشغيل البيني للنظام الأساسي وقدرات العقود الذكية، مما يجعلها أكثر تنوعًا وجاذبية للمطورين والمستخدمين على حدٍ سواء.

بالإضافة إلى ترقية Stargate، كانت Cosmos رائدة في تقديم خدمة VPN لا مركزية، مما يسمح للمستخدمين بالدفع مقابل الوصول إلى VPN باستخدام ATOM.

تعمل هذه الخطوة على توسيع فائدة الرمز المميز الأصلي لشركة Cosmos وتتوافق مع الطلب المتزايد على حلول الخصوصية اللامركزية.

في 18 يوليو 2024، أكملت Cosmos بنجاح ترقية الإصدار 18.1، والتي جلبت تحسينات كبيرة مثل CosmWasm وتكامل Fee Market ومقترحات البرامج المعجلة إلى Cosmos blockchain.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الترقية إلى تعزيز كفاءة النظام الأساسي وتجربة المستخدم.

شرعت كوزموس أيضًا في مبادرة طموحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث قامت بدمج خوارزميات KNN وANN لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

يعد هذا التطور جزءًا من اتجاه أوسع للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار في مجال blockchain.

v18.1 is live! ⚛️



Thank you to the Cosmos Hub Validators for a smooth upgrade.



Now featuring:

💥 CosmWasm

💥 Fee Market integration

💥 Expedited software proposals



Let the smart contract revolution begin 🙌 pic.twitter.com/sWN3xwXBg7 — Cosmos Hub ⚛️ (@cosmoshub) July 18, 2024

الآفاق المستقبلية لشركة كوزموس (ATOM)

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في حين أن هذه التطورات واعدة ولديها القدرة على تحفيز نمو كوزموس، إلا أن تأثيرها على رمز ATOM لا يزال يتعين رؤيته. على الرغم من التقدم الكبير والتكامل الاستراتيجي، واصلت ATOM اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت بنسبة 56% منذ مارس.

ويأمل المستثمرون أن تؤدي هذه الابتكارات والشراكات التكنولوجية في النهاية إلى انتعاش سعر ATOM.

ومع ذلك، يظل السوق حذرًا بينما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت هذه التغييرات الإيجابية ستترجم إلى اتجاه تصاعدي مستدام للعملة المميزة.

ومع استمرار Cosmos في التطور وتوسيع قدراتها، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه التطورات يمكن أن تؤدي إلى انتعاش ATOM وتعزيز مكانتها في مشهد blockchain التنافسي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.