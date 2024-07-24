يرفع Goldman Sachs السعر المستهدف لـ Spotify إلى 425 دولارًا بعد أرباح قوية في الربع الثاني: هل يجب أن تستثمر؟

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في خطوة مهمة لفتت انتباه المستثمرين، قام Goldman Sachs بترقية Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) من “محايد” إلى “شراء” ورفع سعره المستهدف من 320 دولارًا إلى 425 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا محتملاً بنسبة 26٪ عن سعره الحالي. سعر السوق.

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يأتي هذا التأييد بعد أداء Spotify القوي في الربع الثاني، والذي أظهر زيادات ملحوظة في عدد المشتركين المميزين وتجاوز توقعات الإيرادات والهامش الإجمالي.

أبرز أرباح الربع الثاني

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كشفت أرباح Spotify للربع الثاني عن زيادة في الإيرادات بنسبة 20.2% على أساس سنوي إلى 3.81 مليار يورو، مدفوعة بارتفاع بنسبة 21% في الإيرادات المتميزة والنمو المستمر في الإيرادات المدعومة بالإعلانات.

يعد هذا النمو جزءًا من استراتيجية Spotify الأوسع لتعزيز الربحية، بما في ذلك التخفيضات الكبيرة في القوى العاملة والتوسع في مجالات محتوى جديدة مثل الكتب الصوتية.

إن التدفق النقدي الحر المعلن للشركة والذي يبلغ 490 مليون يورو وصافي الدخل البالغ 274 مليون يورو، ارتفاعًا من 197 مليون يورو على أساس سنوي، يسلط الضوء على نجاح هذه الاستراتيجيات.

أظهرت مقاييس تفاعل المستخدم أيضًا مكاسب مذهلة. ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 626 مليونًا، وزاد عدد المشتركين المتميزين بنسبة 12% ليصل إلى 246 مليونًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت Spotify من تعزيز متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، مما يعكس استراتيجية تسعير ناجحة وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة.

النظرة الاستراتيجية ووجهات نظر المحللين

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وبالنظر إلى المستقبل، يظل Spotify يركز على النمو والربحية.

تشير البيانات التطلعية للشركة إلى الثقة في الحفاظ على مسار تصاعدي في عدد المستخدمين النشطين شهريًا والإيرادات، مدعومًا بتعديلات الأسعار الإستراتيجية وتنويع المحتوى.

تشير مقاييس التقييم الخاصة بها، رغم أنها أعلى من العام الماضي، إلى إجماع السوق على أن آفاق نمو Spotify تبرر مستويات أسعار أسهمها الحالية.

يظل Jefferies متفائلًا بشأن Spotify، حيث يؤيده باعتباره الاختيار الأفضل بين مشغلي الموسيقى ويتوقع نموًا ثابتًا في الإيرادات يزيد عن 15٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويعتقدون أن استراتيجية Spotify المتمثلة في الزيادات المنتظمة في الأسعار وتوسيع هامش الربح الإجمالي ستحافظ على هيمنتها على السوق، وتحدد السعر المستهدف عند 385 دولارًا.

من ناحية أخرى، لدى ريدبيرن أتلانتيك نظرة أكثر حذراً.

لقد قاموا بتخفيض تصنيف Spotify بسبب المخاوف بشأن تحديات التسعير على مستوى الصناعة والمنافسة المتزايدة، وحددوا سعرًا مستهدفًا أقل يبلغ 230 دولارًا.

التحليل الفني وأداء السوق

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وشهد سهم Spotify تحولاً كبيراً منذ بداية عام 2023، حيث تعافى من انخفاض بنسبة 80% بين عامي 2021 و2022.

يظهر السهم حاليًا زخمًا صعوديًا قويًا عبر أطر زمنية مختلفة، مما يشير إلى احتمالية الارتفاع أكثر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الحصول على مركز في Spotify، فمن المستحسن انتظار تراجع طفيف قبل الشراء.

يمكن أن تكون نقطة الدخول الاستراتيجية حول مستوى 325 دولارًا عند الارتداد، مع وقف الخسارة المتحرك تحت المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. وطالما أن السهم لم يغلق تحت هذا المتوسط المتحرك، فمن المحتمل أن يتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021.

الرسم البياني الفوري من TradingView

يأتي أداء Spotify القوي في الربع الثاني والتوقعات الإيجابية من المحللين وسط ديناميكيات السوق الأوسع التي تؤثر على سعر سهمها.

وقد أثرت تقارير الأرباح الصامتة الأخيرة الصادرة عن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل Alphabet Inc. وTesla Inc. على معنويات السوق، مما سلط الضوء على الترابط بين الأسواق المالية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى مثل اليابان، حيث تؤثر التكهنات حول رفع محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان على تدفقات رأس المال العالمية وأسواق العملات، تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى بيئة السوق.

تشير أرباح Spotify القوية في الربع الثاني والترقية اللاحقة من قبل Goldman Sachs إلى تصويت قوي بالثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو. في حين أن لدى المحللين وجهات نظر مختلفة حول مستقبل السهم، فإن الشعور العام يميل نحو التفاؤل، مدعومًا بالمقاييس المالية القوية ونمو المستخدم والكفاءة التشغيلية.

بالنسبة للمستثمرين، تقدم Spotify حالة مقنعة، خاصة إذا ظلت ظروف السوق مواتية وتواصل الشركة تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية بفعالية. كما هو الحال دائما، يشكل التنويع والإدارة الدقيقة للمخاطر أهمية بالغة في التعامل مع تعقيدات التمويل العالمي، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقلب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.