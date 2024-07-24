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تعرض مؤشر الأسهم الرئيسي في كوريا الجنوبية، KOSPI، لضربة قوية اليوم حيث واجهت شركة Samsung Electronics Co Ltd (KRX: 005930) انتكاسة كبيرة في اجتياز اختبار الرقائق الحاسم لشركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA).

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وقد أدى هذا التعثر إلى إحداث تموجات في السوق، مما يؤكد العلاقات الوثيقة بين الشركات الرائدة مثل سامسونج والأداء الأوسع للاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير.

رقائق HBM3E من سامسونج تفشل في اختبار Nvidia

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وانخفضت أسهم سامسونج، حجر الزاوية في اقتصاد كوريا الجنوبية والرائدة عالميا في تصنيع أشباه الموصلات، بأكثر من 2٪ يوم الأربعاء.

جاء هذا الانخفاض بعد تقارير تفيد بأن رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي من الجيل الخامس من سامسونج (HBM3E) فشلت في تلبية معايير الاختبار الصارمة لشركة Nvidia.

تعتبر رقائق الذاكرة عالية الأداء هذه ضرورية لأنظمة الحوسبة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في حين أن شرائح HBM3 من الجيل الرابع من سامسونج اجتازت اختبار Nvidia، فإن فشل منتج الجيل الأحدث يثير المخاوف بشأن القدرة التنافسية لشركة Samsung في صناعة أشباه الموصلات سريعة التطور.

يستفيد SK Hynix من سوء حظ سامسونج

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في المقابل، شهدت شركة SK Hynix Inc المنافسة ارتفاع أسهمها بنسبة 1.7% اليوم، مستفيدة من الانتكاسة التي تعرضت لها سامسونج. وقد تشهد شركة SK Hynix، التي تزود بالفعل شركة Nvidia بالرقائق المتطورة، تعزيز مكانتها في السوق نتيجة للصعوبات التي تواجهها شركة Samsung.

وعلى الرغم من هذا المكسب، كان التأثير الإجمالي على كوسبي سلبيا. وانخفض المؤشر بنحو 0.5%، على الرغم من الأداء الجيد لقطاعات أخرى مثل التجارة الإلكترونية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

ويتوخى المستثمرون الحذر أيضًا قبل تقارير أرباح الربع الثاني من المصدرين الرئيسيين مثل SK Hynix وKia وLG Energy Solutions، والمتوقعة غدًا.

ومن المتوقع أن توفر هذه التقارير رؤى أعمق حول صحة قطاع التصدير في كوريا الجنوبية ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق.

نقاط مضيئة وسط الظلام

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ولم تكن كل الأخبار سلبية بالنسبة لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء. وصلت معنويات المستهلكين في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين في يوليو، مع استمرار تراجع التضخم، وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي.

ويشير هذا المؤشر الاقتصادي الإيجابي إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية قد تتحسن، على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى مثل سامسونج.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الوون الكوري بشكل طفيف (0.17٪) مقابل الدولار الأمريكي، مما يوفر قدرًا صغيرًا من الاستقرار وسط اضطرابات سوق الأسهم.

وأظهرت سوق السندات أيضًا إشارات إيجابية، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الكورية لمدة ثلاث وعشر سنوات، مما يشير إلى زيادة الطلب على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

وقد سلطت النكسة التي تعرضت لها شركة سامسونج مع اختبار شرائح إنفيديا الضوء على التقلب والترابط في سوق الأوراق المالية في كوريا الجنوبية. في حين أدت مشاكل سامسونج إلى انهيار KOSPI، استفادت منافستها SK Hynix، حيث عرضت الديناميكيات التنافسية داخل صناعة أشباه الموصلات.

ويظل المستثمرون حذرين بينما ينتظرون تقارير الأرباح الرئيسية من المصدرين الرئيسيين، والتي ستوفر المزيد من الأفكار حول صحة الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير.

وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك جيوب من التفاؤل. ويشير تحسن معنويات المستهلكين والارتفاع الطفيف في قيمة الوون الكوري إلى مرونة الاقتصاد المحلي. وبينما تتنقل كوريا الجنوبية بين هذه الإشارات المتضاربة، فإن أداء شركاتها الكبرى سوف يستمر في لعب دور حاسم في تشكيل معنويات السوق والتوقعات الاقتصادية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.