انخفض سعر Bancor (BNT) بنسبة 7% ولكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 56% على مدار العام مع اكتساب Carbon DeFi قوة جذب

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واجه Bancor (BNT) مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في سعره، حيث انخفض بنسبة 7٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى القيمة الحالية البالغة 0.5829 دولار.

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على الرغم من هذا الانكماش قصير المدى، لا تزال العملة صامدة، مما يدل على زيادة ملحوظة بنسبة 56.6٪ خلال العام الماضي.

ويدعم هذا النمو المثير للإعجاب على المدى الطويل سلسلة من التطورات المهمة داخل نظام Bancor البيئي بعد إطلاق Bancor v3، ولا سيما Concentrated Liquidity 2.0، الذي تم إطلاقه في 23 مايو 2024، والبورصة اللامركزية (DEX)، وCarbon DeFi، والتي تم إطلاقها على Sei Network v2 في 17 يونيو 2024.

السيولة المركزة 2.0 تجتذب مزودي السيولة إلى Bancor

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كشف Bancor النقاب عن Concentrated Liquidity 2.0 وهو عبارة عن ترقية مصممة لتعزيز كفاءة ومرونة توفير السيولة عبر العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك Ethereum وBase وFantom و0xMantle وSei Network v2.

تعد السيولة المركزة 2.0 بتخفيض كبير في المتاعب والرسوم مع توفير قدر أكبر من التحكم والمرونة للمستخدمين.

ومن خلال تحسين عملية توفير السيولة، فإنه يهدف إلى جذب المزيد من مزودي السيولة والمتداولين، وبالتالي دعم الاستقرار والنمو الشامل لنظام Bancor البيئي.

تسمح الترقية لمزودي السيولة بتركيز سيولتهم في نطاقات أسعار محددة، وبالتالي زيادة كفاءة استخدام رأس المال.

يعمل النظام المحسن على تقليل الرسوم المرتبطة بتوفير التداول والسيولة، والذي من المتوقع أن يعزز تجربة المستخدم ويحفز المزيد من التفاعل مع المنصة.

الجيل القادم من DEX Carbon DeFi من Bancor

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بعد إطلاق Concentrated Liquidity 2.0، تحول تركيز Bancor إلى معلم رئيسي آخر: تقديم Carbon DeFi.

تم إطلاق Carbon DeFi رسميًا على Sei Network v2 في 17 يونيو 2024، وهو يمثل الجيل التالي من التبادل اللامركزي (DEX) من Bancor، ويقدم مجموعة من الميزات المتقدمة التي تميزه عن DEXs التقليدية.

Carbon DeFi by Bancor- simple, powerful trading LIVE on Sei v2!



A short 🧵 on the cornerstone orderbook-like DEX on @SeiNetwork pic.twitter.com/WgHYzbq4Nv — Bancor (@Bancor) June 17, 2024

يقدم Carbon DeFi تجربة تداول تشبه دفتر الطلبات مع ميزة إضافية تتمثل في الأتمتة والمرونة على السلسلة.

تتضمن DEX العديد من الميزات المتطورة، بما في ذلك السيولة المرتبطة ومستويات الرسوم المخصصة والأوامر القابلة للتعديل. يتيح ذلك للمستخدمين تنفيذ أوامر الحد والنطاق بدقة وأتمتة، مما يعزز استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Carbon DeFi ليكون مقاومًا لهجمات ساندويتش MEV، مما يضمن ظروف تداول عادلة وشفافة.

إن دمج روبوت التنفيذ المدمج وتوفير رسوم تداول ورسوم غاز صفرية للصانعين يزيد من جاذبية Carbon DeFi.

بفضل تحليلاتها المتقدمة وإجراءاتها الأمنية العالية، فإن Carbon DeFi في وضع يمكنها من جذب مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من المتداولين العاديين وحتى مزودي السيولة المتطورين.

يسلط الإطلاق الناجح على Sei Network v2 وعمليات التكامل اللاحقة مع محافظ مثل Seif Wallet وCoin98 Super Wallet وOKXWallet الضوء على تأثيرها المتزايد في مجال التمويل اللامركزي.

في حين أن رمز Bancor (BNT) قد يشهد انخفاضًا مؤقتًا في الأسعار، فإن الابتكارات الأخيرة في نظامه البيئي، وخاصة Concentrated Liquidity 2.0 وCarbon DeFi، تشير إلى توقعات مستقبلية قوية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.