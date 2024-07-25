يواجه Grayscale Ethereum Trust تدفقًا خارجيًا بقيمة 26 مليون دولار مع تحول المستثمرين إلى بدائل أقل تكلفة

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وفي تحول جذري، سحب المستثمرون ٢٦ مليون دولار من صناديق إيثر المتداولة الفورية في اليوم الثاني من التداول، بعد تدفق أولي بقيمة ١٠٠ مليون دولار. وقد أثر هذا الانسحاب الملحوظ بشكل كبير على Grayscale Ethereum Trust (NYSE: ETHE)، وهو لاعب رئيسي في مجال إدارة الأصول المشفرة.

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وفقًا لبيانات من متتبع مؤسسة ETF Farside، شهدت ETHE تدفقات خارجية كبيرة بلغت 327 مليون دولار في يومها الثاني، إضافة إلى تدفقات مذهلة بلغت 484 مليون دولار في اليوم الأول.

وبذلك يصل إجمالي التدفقات الخارجة إلى 811 مليون دولار خلال يومين فقط. يمثل هذا الانخفاض الحاد انتكاسة خطيرة لشركة Grayscale، أكبر شركة لإدارة أصول العملات المشفرة في العالم، والتي أطلقت ETHE في عام 2017 كأول صندوق إيثريوم متداول علنًا في الولايات المتحدة.

يبدو أن أحد العوامل الحاسمة التي تساهم في التدفقات الخارجية هو رسوم إدارة ETHE البالغة 2.5٪، وهي الأعلى بين صناديق ETF الفورية.

يعكس هيكل الرسوم هذا التحديات التي تواجهها مؤسسة Grayscale’s Bitcoin Trust ETF (NYSE: GBTC)، والتي عانت أيضًا من التدفقات الخارجية الطويلة الأمد بسبب الرسوم المرتفعة.

ومن الواضح أن المستثمرين حساسون لتكلفة إدارة استثماراتهم، حيث تدفعهم الرسوم المرتفعة نحو خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

النجاح للبدائل الأقل تكلفة

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على الرغم من الصعوبات التي تواجهها ETHE، شهدت Ethereum Mini Trust (NYSE:ETH) التابعة لـ Grayscale، والتي تقدم بديلاً أقل تكلفة، تدفقات إيجابية.

في يوم التداول الثاني، اجتذبت Ethereum Mini Trust مبلغ 45.9 مليون دولار، وذلك بفضل الرسوم الإدارية المنخفضة بشكل ملحوظ والتي تبلغ 0.15٪ فقط. وهذا يجعله الخيار الأكثر بأسعار معقولة بين صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم.

قاد صندوق إيثريوم التابع لشركة فيديليتي (FETH) سباق التدفقات بقيمة 74.5 مليون دولار في اليوم الثاني، يليه صندوق إيثريوم المتداول في بورصة بيتوايز (NYSE: ETHW) وصندوق فان إيك إيثريوم المتداول في البورصة (Cboe: ETHV)، اللذان حصلا على 29.6 مليون دولار و19.8 مليون دولار على التوالي.

ويسلط الأداء المتناقض بين هذه الصناديق الضوء على التفضيل الواضح للبدائل الأقل تكلفة بين المستثمرين.

التحول في معنويات المستثمرين

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ويؤكد الفارق الصارخ في أداء الصناديق على التحول في معنويات المستثمرين. تشير التدفقات الخارجة الكبيرة من Grayscale Ethereum Trust إلى أن المستثمرين يعطون الأولوية بشكل متزايد لكفاءة التكلفة في خياراتهم الاستثمارية.

وينعكس هذا الاتجاه في الاستقبال الإيجابي لصناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة مثل Ethereum Mini Trust وصندوق Ethereum التابع لشركة Fidelity.

تشير التدفقات الأولية الخارجة من ETHE الخاصة بـ Grayscale إلى تدقيق متزايد من جانب المستثمرين لهياكل الرسوم. مع عدم شعبية رسوم إدارة ETHE البالغة 2.5%، هناك طلب واضح على خيارات استثمار أكثر بأسعار معقولة.

إن الاستقبال الإيجابي لصناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة قد يدفع مقدمي الخدمات إلى إعادة تقييم هياكل الرسوم الخاصة بهم لتظل قادرة على المنافسة.

مع استمرار تطور سوق صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، تشير هذه الحركات المبكرة إلى تحول أوسع نحو أدوات استثمارية أكثر فعالية من حيث التكلفة. من المرجح أن تؤدي المنافسة المتزايدة بين موفري صناديق الاستثمار المتداولة إلى دفع المزيد من الابتكار والتنويع في سوق الأصول المشفرة، وإعادة تشكيل مشهد صناديق الاستثمار المتداولة في إيثر والتأثير على استراتيجيات الاستثمار المستقبلية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.