كيفية الاستثمار في الأمن السيبراني: حالة صناديق الاستثمار المتداولة وسط اضطرابات CrowdStrike

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسهم CrowdStrike بنسبة 33%، يرى المستثمرون الأذكياء مثل كاثي وود فرصة للشراء. ولكن بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن قرار شراء الأسهم المتراجعة أو الانتظار حتى انتهاء حالة عدم اليقين قد يكون أمرًا شاقًا.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وبينما تعمل CrowdStrike على إيجاد حل ، هناك تفاؤل بأن الشركة ستعود قريبًا إلى عملياتها الطبيعية، مع مساعدة حكومية محتملة تساعد على تعافيها.

بالنسبة إلى 29000 مستخدم يعتمدون على خدمات الأمن السيبراني الخاصة بهم، قد يكون هذا خبرًا جيدًا.

المحللون متفائلون أيضًا، ويتوقعون نمو ربحية السهم بنسبة 55.6٪ على مدى الـ 12 شهرًا القادمة ويتوقعون أن يتم تداول السهم عند مضاعف سعر السهم إلى الربح بمقدار 55.0 مرة.

حالة الاستثمار عبر صناديق الاستثمار المتداولة

Copy link to section

في مثل هذه الأوقات المضطربة، يمكن أن يكون التعرض لقطاع الأمن السيبراني من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية بمثابة استراتيجية استثمار أكثر استقرارًا.

يعد Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG) مثالًا رئيسيًا على ذلك.

تم تصميم صندوق الاستثمار المتداول هذا خصيصًا للمستثمرين في مجال الأمن السيبراني، مما يوفر تعرضًا متنوعًا عبر القطاع.

يمتلك صندوق Global X Cybersecurity ETF نسبة 6.63% في CrowdStrike وأكثر قليلاً في Check Point Software Technology Ltd. عند 6.75%.

يقوم صندوق الاستثمار المتداول هذا الصغير نسبيًا بتوزيع رأس المال عبر مختلف القطاعات التقليدية والمناطق الجغرافية، ويضم 24 ورقة مالية في المجموع.

ويعني هذا التنويع أن أحداث معينة للشركة، مثل إصدار CrowdStrike الأخير، ليس لها سوى تأثير بسيط على أداء مؤسسة التدريب الأوروبية على المدى القصير.

على سبيل المثال، في حين انخفضت CrowdStrike بنسبة 33% مؤخرًا، انخفض BUG بنسبة 0.7% فقط.

ويرجع هذا الاستقرار إلى أن الشركات الأخرى داخل مؤسسة التدريب الأوروبية يمكنها استيعاب الأعمال من عملاء CrowdStrike الساخطين، مما يؤدي إلى موازنة التقلبات وتوفير تجربة استثمارية أكثر سلاسة.

إمكانية زيادة الدعم الحكومي

Copy link to section

ويؤكد الحدث الأخير أيضًا على الدور الحاسم للأمن السيبراني في الدفاع الوطني.

يسلط رد حكومة الولايات المتحدة على موقف CrowdStrike الضوء على أهمية الأمن السيبراني، حيث شهد مسؤولو CrowdStrike بالفعل أمام الكونجرس عدة مرات.

ويجب على المستثمرين الحذرين مراقبة كيفية دعم الحكومة للقطاع. هل ستقوم بتمويل CrowdStrike لتعزيز أعمالها؟ هل يمكنها تقديم مساعدات مالية لشركات الأمن السيبراني الأخرى لتحسين الأداء في جميع المجالات؟

هذه أسئلة مهمة، ولكنها توضح أيضًا سبب أهمية صناديق الاستثمار المتداولة مثل BUG.

فهي توفر تعرضًا على مستوى القطاع، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من أي زيادة في الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني على مستوى العالم.

المخاطر المرتبطة بالخطأ

Copy link to section

من الطبيعي أن يأتي الاستثمار في الأمن السيبراني بمخاطر، وBUG ليس استثناءً.

تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) بنسبة 100% في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تشكل المراكز العشرة الأولى فيها أكثر من نصف الصندوق.

وهذا التركيز هو أمر يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية به.

وفقًا لمحلل Morningstar، “غالبًا ما يعرف مستثمرو الأمن السيبراني ما الذي يتورطون فيه. إن المحفظة شديدة التركيز، مع تعرض كبير للحيازات الكبرى.

إذا تعافت CrowdStrike من مأزقها الحالي، فإن نموها سيؤثر بشكل إيجابي على مؤسسة التدريب الأوروبية.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المرجح أن تستفيد شركات الأمن السيبراني الأخرى داخل مؤسسة التدريب الأوروبية، مما يوفر شبكة أمان للمستثمرين. وفي كلتا الحالتين، يتيح الاستثمار في BUG تحقيق النمو في قطاع الأمن السيبراني دون مواجهة مخاطر سلبية كبيرة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التنقل في مشهد الأمن السيبراني المتقلب، يمكن اعتبار صناديق الاستثمار المتداولة مثل Global X Cybersecurity ETF خيارًا متوازنًا ومتنوعًا.

من خلال نشر الاستثمارات عبر شركات متعددة، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة هذه على تخفيف المخاطر والاستفادة من نمو القطاع، مما يجعلها خيارًا حكيمًا لأولئك الذين يشعرون بالقلق من الاستثمارات المباشرة في الأسهم في الأوقات المضطربة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.