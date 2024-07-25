يحظر بنك HSBC بورصات العملات المشفرة في أستراليا لحماية العملاء

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يحظر العملاق المصرفي HSBC جميع عمليات تبادل العملات المشفرة في أستراليا. أبلغ البنك عن عدد متزايد من عمليات الاحتيال باعتبارها الأساس المنطقي وراء هذه الخطوة.

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اعتبارًا من 24 يوليو، بدأ البنك في حظر جميع مدفوعات العملاء الموجهة نحو بورصات العملات المشفرة. ينص إعلان على الموقع الإلكتروني لبنك HSBC على ما يلي:

لقد أجرينا هذه التغييرات لحماية عملائنا استجابةً لزيادة عمليات الاحتيال. نحن نستثمر باستمرار في قدراتنا الأمنية ونعزز أنظمتنا للمساعدة في حماية عملائنا من التهديدات المتطورة.

حماية العملاء من عمليات الاحتيال

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يزعم العملاء على منصة التواصل الاجتماعي Reddit أن البنك أعلن عن هذه الخطوة في وقت قصير جدًا. وفي رسالة بريد إلكتروني بتاريخ ٢٤ يوليو، وصف البنك الكتلة بأنها “إجراءات أمان”، وحثهم على البحث عن “ترتيبات بديلة” إذا كانوا يتطلعون إلى التعامل مع بورصات العملات المشفرة.

سيتم حظر أي معاملات يتم إجراؤها تجاه عمليات تبادل العملات المشفرة تلقائيًا من قبل البنك. وهذا يشمل المدفوعات من بطاقات الائتمان والخصم أيضًا.

ومع ذلك، سيستمر البنك في السماح بالمدفوعات من بورصات العملات المشفرة.

وأشار البنك إلى البيانات التي تزعم أن الأستراليين خسروا أكثر من 170 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2023 وحده. وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الرقابة المالية الأسترالية مؤخرًا تقريرًا يثير المخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة.

وسلط التقرير الضوء على القنوات التقليدية مثل النقد والعقارات باعتبارها العوامل الرئيسية التي تسهل الأنشطة غير المشروعة في البلاد. بالمقارنة مع عامل المخاطرة “المتوسطة” المخصص للعملات المشفرة، تم منح النقد حالة مخاطرة “عالية جدًا”.

العملاق المصرفي ليس غريباً على تقييد الوصول إلى الأصول المشفرة. وفي العام الماضي، اتخذت خطوة مماثلة في المملكة المتحدة، حيث منعت عملاء التجزئة من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان. علاوة على ذلك، أصدرت حدًا قدره 5000 جنيه إسترليني لبطاقات الخصم لمشتريات العملات المشفرة.

وجاءت هذه الخطوة ردًا على تحذير أصدرته هيئة السلوك المالي (FCA) بشأن المخاطر المرتبطة بأصول العملات المشفرة.

أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة

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يسير بنك HSBC على خطى عمالقة البنوك الأسترالية الكبرى الأخرى الذين تجنبوا العملات المشفرة.

في العام الماضي، قامت أكبر البنوك في المنطقة – بنك الكومنولث، وبنك أستراليا الوطني، وويستباك، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) – بحظر مدفوعات العملات المشفرة بشكل جماعي.

أشار تقرير من Westpac في ذلك الوقت إلى أن عمليات الاحتيال الاستثمارية هي السبب وراء 50% من جميع خسائر العملاء المرتبطة بعمليات الاحتيال، حيث يتضمن ثلث عمليات الاحتيال عمليات تحويل إلى بورصات العملات المشفرة.

تمتد القيود المفروضة على العملات المشفرة إلى ما هو أبعد من بورصات العملات المشفرة. كما اتخذ المنظمون الأستراليون إجراءات صارمة ضد استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع للمقامرة عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تستهدف هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أيضًا كيانات العملات المشفرة التي تعتبرها أوراقًا مالية غير مسجلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.