هل سيكون صندوق Cardano ETF هو التالي بعد البداية القوية لـ Ethereum ETF؟

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يعج عالم العملات المشفرة بالتكهنات حول صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة المحتمل التالي، مع وجود ADA الخاص بـ Cardano في قلب المحادثة.

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بعد الإطلاق الناجح لصندوق ETF الفوري الخاص بـ Ethereum، تحول التركيز نحو ADA. اشتدت الإثارة عندما رد مؤسس Cardano، تشارلز هوسكينسون، على استفسار على منصة X من Tap Tools فيما يتعلق بإمكانية وجود صندوق ADA ETF.

إجابته المرحة، “حسنًا، سأفعل ذلك بنفسي” عبر صورة GIF، أشعلت المزيد من المناقشات داخل مجتمع العملات المشفرة.

تكهنات وردود فعل مجتمعية

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أثار رد هوسكينسون الجذاب موجة من التفاؤل والتكهنات بين عشاق كاردانو.

اقترح أحد أعضاء المجتمع، الذي أثار اهتمامه بمشاركة هوسكينسون، الحاجة إلى عملة مستقرة حقيقية لكاردانو لتعزيز السيولة وتوفير منحدر تشغيل/إيقاف من خلال الشراكة مع بورصة من شأنها إدراج رموز كاردانو الأصلية. عززت استجابة هوسكينسون الإيجابية لهذه الفكرة آمال المجتمع.

سلطت المحادثة أيضًا الضوء على ضرورة الشراكة مع العملات المستقرة مثل USDC أو USDT والتعاون مع البورصات الكبرى مثل Coinbase أو Binance.

في حين ظلت المشاعر العامة إيجابية، أعرب بعض أفراد المجتمع عن مخاوفهم بشأن مخاطر المركزية المحتملة التي تشكلها مؤسسة التدريب الأوروبية، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تعريض روح كاردانو اللامركزية للخطر.

توقع المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

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أعرب براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Labs، عن ثقته في الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لكاردانو، وسولانا، وريبل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

واقترح أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum وBitcoin قد تمهد الطريق لمزيد من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة. ردد إريك بالتشوناس، محلل مؤسسة بلومبرج المتداولة في البورصة، هذا الشعور، وتوقع اتجاهًا مشابهًا.

واعترف جارلينجهاوس أيضًا بالعقبات التنظيمية التي قد تواجهها هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن عملية الموافقة قد تكون طويلة.

واجهت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين العديد من حالات الرفض، وواجهت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم تأخيرات قبل أن تتم الموافقة عليها أخيرًا، مما يشير إلى وجود مسار صعب أمام أي صناديق استثمار متداولة جديدة للعملات المشفرة.

التطورات القادمة لكاردانو

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في حين أن التكهنات حول صندوق ADA ETF لا تزال غير مؤكدة، تواصل كاردانو تحقيق خطوات كبيرة في مجالات أخرى.

لقد أثار الانقسام الصلب القادم لـ Chang، المقرر إجراؤه في أغسطس 2024، قدرًا كبيرًا من الإثارة.

وفقًا لـ Intersect، أكمل 247 عضوًا من مجتمع Cardano عملية تأهيل DRep استعدادًا لترقية Chang.

يمثل هذا التطور علامة فارقة هامة لكاردانو حيث تقترب الشبكة من 100 مليون معاملة.

على الرغم من الانخفاض عن ذروتها، فإن القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) داخل النظام البيئي تظهر أيضًا نموًا. تشير هذه التطورات إلى أن كاردانو تستعد لتحقيق تقدم وتوسع كبيرين، بغض النظر عن مصير مؤسسة التدريب الأوروبية.

آثار السوق والتوقعات المستقبلية

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قد يكون للموافقة المحتملة على ADA ETF آثار بعيدة المدى على Cardano وسوق العملات المشفرة الأوسع.

ويُنظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة على أنها وسيلة لتزويد المستثمرين التقليديين بوصول أسهل إلى العملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى زيادة السيولة وزيادة الطلب.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاوف بشأن المركزية والتحديات التنظيمية.

إذا تمت الموافقة على صندوق ADA ETF، فقد يشير ذلك إلى قبول أوسع للعملات المشفرة من قبل الأسواق المالية التقليدية، مما يمهد الطريق لمزيد من التبني السائد.

من ناحية أخرى، فإن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وهي إحدى نقاط قوتها الأساسية، قد تكون معرضة للخطر إذا أدت صناديق الاستثمار المتداولة إلى زيادة المركزية.

مع تطور مشهد العملات المشفرة، ستتم مراقبة طرح صناديق استثمار متداولة جديدة، خاصة لكاردانو، عن كثب.

يمكن أن تشكل النتيجة بشكل كبير مستقبل كاردانو والنظام البيئي للعملات المشفرة الأوسع، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الابتكار والتنظيم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.