تحقق Lineage أكبر طرح عام أولي لعام 2024 حتى الآن بجمع 4.4 مليار دولار

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

نجحت شركة Lineage Inc.، عملاق التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها، في جمع ما يقرب من 4.4 مليار دولار أمريكي من خلال طرح عام أولي موسع (IPO)، مما يمثل أكبر عملية بيع للأسهم لأول مرة هذا العام.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الشركة التي يقع مقرها في نوفي بولاية ميشيغان، باعت ما يقرب من 57 مليون سهم بسعر 78 دولارًا للسهم، بالقرب من الحد الأقصى لنطاق سعرها الأولي الذي يتراوح بين 70 و82 دولارًا.

يرفع هذا الاكتتاب العام القيمة السوقية لشركة Lineage إلى حوالي 19 مليار دولار، مما يجعله أهم اكتتاب عام أولي منذ طرح ARM Holdings بقيمة 4.87 مليار دولار في سبتمبر 2023.

ويؤكد هذا التقييم الكبير أيضًا المكانة المهيمنة لشركة Lineage في صناعة الخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية للشركة في سوق Nasdaq Global Select Market اعتبارًا من يوم الخميس تحت رمز المؤشر “LINE”.

يُظهر نجاح الاكتتاب العام طلبًا قويًا من المستثمرين

Copy link to section

يعكس نجاح الاكتتاب العام الطلب القوي من المستثمرين، مما دفع Lineage إلى زيادة طرح أسهمها من 47 مليون سهم كان مخططًا لها في الأصل.

أعرب صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار عن اهتمامه بشراء ما تصل قيمته إلى 900 مليون دولار من أسهم Lineage، مما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين الواسعة في مكانة الشركة في السوق وآفاقها المستقبلية.

ومن خلال الطرح العام الأولي، ستنضم شركة Lineage إلى زميلتها الأمريكية العاملة في مجال التخزين البارد Americold في بورصة ناسداك، حيث تم تنظيم الشركتين كصناديق استثمار عقاري. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية لشركة Lineage تتجاوز بكثير شركة Americold، التي تبلغ قيمتها السوقية 7.7 مليار دولار.

الإدراج يرفع معنويات سوق الاكتتاب العام

Copy link to section

يعد الاكتتاب العام الناجح لشركة Lineage إشارة إيجابية لسوق الاكتتابات الأولية الأوسع، والذي شهد انتعاشًا في عام 2024.

أظهرت بيانات جمعتها بلومبرج أن حجم الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة هذا العام وصل إلى أكثر من 22 مليار دولار. وتظهر البيانات أن هذا أعلى بنحو الثلثين عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ولكنه أقل من متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية الذي شوهد في العقد الذي سبق الوباء.

يشير نجاح شركة Lineage وغيرها من الشركات، مثل شركة OneStream Inc المدعومة من KKR & Co، والتي جمعت 490 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي، إلى تحسن معنويات السوق ويمكن أن يشجع المزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل القريب.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر ظهور Lineage لأول مرة في السوق على الأسهم ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، مما قد يؤدي إلى رفع التقييمات بناءً على الأداء المقارن ومعنويات المستثمرين.

ماذا يفعل النسب؟

Copy link to section

شركة “لينياج” التي تأسست عام 2008 على يد مديري الأسهم الخاصة آدم فورست وكيفن ماركيتي، تدير 482 مستودعًا يمكن التحكم بدرجة حرارته في 19 دولة.

تخدم الشركة أكثر من 13000 عميل في سلسلة التوريدات الغذائية، بما في ذلك الموزعين وتجار التجزئة والمصنعين.

على الرغم من نموها الواسع، أعلنت Lineage عن خسارة صافية قدرها 96.2 مليون دولار أمريكي من إيرادات قدرها 5.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهي زيادة من خسارة صافية قدرها 76 مليون دولار أمريكي من إيرادات قدرها 4.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

تخطط الشركة لاستخدام الأموال التي تم جمعها لسداد القروض المستحقة وكذلك تمويل المنح النقدية لمرة واحدة لبعض الموظفين.

التداول والتوقعات المستقبلية

Copy link to section

يشير الاستقبال الإيجابي والطلب القوي على أسهمها إلى ثقة السوق القوية.

جمعت Lineage أكثر من 9 مليارات دولار من الأسهم من مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك BentallGreenOak، وStonepeak، وD1 Capital التابعة لشركة Dan Sundheim، وOxford Properties. يوفر هذا الدعم المالي القوي للشركة الموارد اللازمة لمواصلة نموها وابتكارها.

إن الاهتمام من صندوق الثروة النرويجي Norges Bank Investment Management، الذي يعتزم شراء ما يصل إلى 900 مليون دولار من الأسهم، يوضح أيضًا ثقة المستثمرين في آفاق Lineage المستقبلية.

وسيراقب المحللون عن كثب أداء تداول Lineage لقياس رد فعل السوق الأوسع على الاكتتابات العامة الأولية واسعة النطاق وسط الظروف الاقتصادية الحالية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.