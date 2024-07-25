شهد الظهور الأول لشركة Lineage في بورصة ناسداك ارتفاعًا بنسبة 5%، وجمع 4.4 مليار دولار وسط استراتيجية نمو قوية

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ظهرت شركة Lineage، وهي أكبر صندوق استثمار عقاري للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها (REIT) في العالم، لأول مرة بشكل ملحوظ في سوق الأوراق المالية في ناسداك يوم الخميس. ومن خلال التداول تحت رمز المؤشر “LINE”، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 5% في اليوم الأول.

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وتعكس هذه البداية الواعدة ثقة المستثمرين في نموذج الأعمال القوي لشركة Lineage ومبادرات النمو الاستراتيجي.

في يوم الأربعاء، قامت شركة Lineage بتسعير 57 مليون سهم بسعر 78 دولارًا للسهم الواحد، بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الأولي الذي يتراوح بين 70 و82 دولارًا.

مكنت استراتيجية التسعير هذه الشركة من جمع 4.4 مليار دولار، مما منحها تقييمًا ضمنيًا يتجاوز 18 مليار دولار.

يمثل هذا الإنجاز أكبر طرح عام منذ إدراج مصمم الرقائق Arm بقيمة 4.8 مليار دولار في سبتمبر من العام السابق، وأكثر من ضعف حجم الطرح العام لمشغل الرحلات البحرية Viking Holdings في مايو.

استراتيجية الاستحواذ العدوانية التي تتبعها Lineage

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أحد العوامل المهمة وراء النمو المثير للإعجاب لشركة Lineage هو استراتيجية الاستحواذ القوية التي تتبعها. بدءًا من مستودع واحد فقط، قامت الشركة بإجراء 116 عملية استحواذ لتوسيع نطاق وصولها.

وفي العام الماضي وحده، استحوذت شركة Lineage على شركات بارزة مثل Grupo Fuentes وBuris Logistics وKennedy Transportation وHarnes.

أضاف الاستحواذ على Burris Logistics وحده ثمانية مرافق جديدة إلى محفظة Lineage.

ولم تؤد استراتيجية التوسع هذه إلى زيادة قدرة الشركة فحسب، بل عززت أيضًا شبكتها العالمية.

تدير “لينيدج” الآن أكثر من 480 منشأة تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 2.9 مليار قدم مكعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تشكل هذه المواقع شبكة شاملة من مرافق التخزين البارد، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تقليل هدر الطعام في سلسلة التوريد والأثر البيئي المرتبط به.

الطلب على حلول التخزين التي يتم التحكم في درجة حرارتها

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يعد فقدان الغذاء مشكلة كبيرة على كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد، حيث تقدر قيمة هدر الغذاء أثناء الحصاد أو بعده بحوالي 600 مليار دولار.

وتساهم هذه النفايات بحوالي 11% من الانبعاثات العالمية، مما يجعلها تحديًا بيئيًا بالغ الأهمية.

تساعد شبكة Lineage الواسعة من مرافق التخزين البارد على تخفيف هذه المشكلة من خلال الحفاظ على السلع القابلة للتلف بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

عمل كل من Morgan Stanley وGoldman Sachs وBank of America وJP Morgan وWells Fargo كضامنين رئيسيين لظهور Lineage لأول مرة في بورصة ناسداك.

ومع استمرار Lineage في توسيع عملياتها وتعزيز قدراتها، تتمتع الشركة بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها.

ويؤكد التركيز المتزايد على الحد من هدر الطعام ومعالجة المخاوف البيئية على أهمية دور Lineage في الصناعة. من المرجح أن تؤدي عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة وشبكتها العالمية الواسعة والتزامها بالاستدامة إلى دفع نجاحها في السنوات القادمة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.