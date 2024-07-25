رموز PolitiFi المميزة التي يجب مراقبتها: أفضل 5 عملات مشفرة تحت عنوان ترامب قبل الانتخابات الأمريكية

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مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يشهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا جديدًا مع ظهور رموز PolitiFi.

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تكتسب هذه العملات المشفرة ذات الطابع السياسي، وخاصة تلك المرتبطة ودونالد ترامب، زخمًا كبيرًا.

دعنا نستكشف أهم خمسة رموز PolitiFi المميزة تحت عنوان ترامب اليوم.

عملة ترامب الفائقة (STRUMP)

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عملة سوبر ترامب (STRUMP) هي رمز مميز يصور دونالد ترامب على أنه سوبرمان.

مع إجمالي المعروض المتداول البالغ 1.8 مليار رمز، شهدت STRUMP ارتفاعًا بنسبة 39.88٪ في حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 6.07٪ في نفس الفترة، يتم تداوله حاليًا عند 0.01112 دولار ويحتل المرتبة 776 على CoinMarketCap.

من ATH البالغ 0.03085 دولار، انخفض سهم STRUMP بنسبة 64.06%، ومع ذلك يظل المفضل لدى عشاق العملات المشفرة لترامب بسبب عوائده السريعة.

الطفل ترامب

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يعد Baby Trump رمزًا مميزًا فريدًا من بين الرموز المميزة التي تحمل سمة ترامب، ويظهر صورة دونالد ترامب كرئيس طفل على موقعه الإلكتروني.

مع عرض متداول يبلغ 406 مليون رمز، تبلغ قيمتها السوقية 3.5 مليون دولار ويتم تداولها عند 0.008616 دولار.

على الرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 9.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.29% في حجم التداول.

في ذروتها، بلغت القيمة السوقية لشركة Baby Trump 11 مليون دولار. والجدير بالذكر أن Baby Trump هو الرمز الوحيد المبني على سلسلة BNB الذكية، في حين أن العملات الأخرى موجودة على شبكة Ethereum.

ترامب (النوم)

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أحدثت عملة ترامب (MAGA)، المستوحاة من شعار دونالد ترامب “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، موجات ملحوظة منذ إطلاقها قبل عام تقريبًا.

على الرغم من انخفاضه بنسبة 8.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أنه يتم تداوله حاليًا عند 5.65 دولار.

وقد شهد الرمز زيادة بنسبة 23.23٪ في القيمة السوقية خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 248 مليون دولار.

مع عائد مثير للإعجاب قدره 35 مليون بالمائة منذ إنشائها، حصلت MAGA على المرتبة 220 على CoinMarketCap.

نفسك

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رمز مميز آخر بنفس المؤشر، MAGA، يتجه إلى المرتبة الثانية في فئة PolitiFi على CoinMarketCap.

مع وجود 390 مليار رمز متداول، شهد هذا الرمز زيادة بنسبة 81.39% في حجم التداول على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 11.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يتم تداولها حاليًا بسعر 0.0001337 دولارًا أمريكيًا، وتحتل المركز الحادي والعشرين على Dexscreener والمرتبة 522 على CoinMarketCap.

تم إطلاق هذا الرمز المميز قبل شهرين فقط، وقد قدم للمتبنين الأوائل عائدًا قدره 313,373.62% عند أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) عند 0.0007354 دولار.

نائب رئيس MAGA (MVP)

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MAGA VP (MVP) هو رمز مميز جديد نسبيًا، تم إطلاقه قبل أربعة أشهر.

يتم تداولها بسعر 0.128 دولار، ولم تصل بعد إلى قائمة أفضل 1000 عملة مشفرة على CoinMarketCap، وتحتل حاليًا المرتبة 1231.

على الرغم من زيادة حجم التداول بنسبة 21.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن قيمتها السوقية تبلغ 5.3 مليون دولار. على الرغم من ارتفاعه بنسبة 110% منذ إطلاقه، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 83.24% عن سعر ATH البالغ 0.7706 دولار.

يبدو أن الدعم من قاعدة جماهير ترامب كان عاملاً مهمًا في نجاح هذه الرموز. مع اقتراب الانتخابات، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفية أداء رموز PolitiFi هذه وما إذا كان بإمكانها الحفاظ على زخمها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.