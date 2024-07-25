تجمع حملة ترامب 4 ملايين دولار من تبرعات العملات المشفرة: من هم المانحون البارزون؟

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نجحت حملة دونالد ترامب الرئاسية في الاستفادة من سوق العملات المشفرة، حيث تلقت أكثر من 4 ملايين دولار من التبرعات الرقمية.

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وفقًا لإيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، جاءت هذه المساهمات بأشكال مختلفة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، ورمز ريبل XRP، والعملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USDC.

يمثل تدفق تبرعات العملات المشفرة تحولًا كبيرًا في استراتيجيات جمع التبرعات السياسية ويسلط الضوء على موقف ترامب المتطور بشأن العملات الرقمية.

في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، جمعت لجنة جمع التبرعات المشتركة “ترامب 47” أكثر من 118 مليون دولار، مع تخصيص أجزاء كبيرة لحملة ترامب، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والكيانات الأخرى المرتبطة بها.

ومن الجدير بالذكر أن ما لا يقل عن 19 جهة مانحة ساهمت بأكثر من 2.15 مليون دولار في عملة البيتكوين، مما يعرض الخلفيات المهنية المتنوعة للمساهمين، بما في ذلك ربات البيوت والضباط العسكريون وممثلو المبيعات وفنيو الأمن.

المساهمين رفيعة المستوى

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من بين المتبرعين البارزين التوأم الملياردير المشفر تايلر وكاميرون وينكليفوس، حيث ساهم كل منهما بمبلغ 15.57 بيتكوين، أي ما يقرب من مليون دولار في وقت التبرع.

ونظرًا لحدود المساهمة، تم رد جزء من هذا المبلغ.

كما تبرع مايك بيلشي، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo لأمن الأصول الرقمية، بمبلغ 50000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على جاذبية الحملة للشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة.

أبرز بريان هيوز، أحد مساعدي حملة ترامب، أن معظم مساهمات العملات المشفرة البالغة 4 ملايين دولار تم تلقيها بالبيتكوين.

تبرع جيسي باول، مؤسس Kraken والرئيس التنفيذي السابق، بما يقرب من 845000 دولار أمريكي على شكل إيثر.

ساهم ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Ripple، بمبلغ 300000 دولار في عملة XRP.

والجدير بالذكر أن رايان سيلكيس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Messari، تبرع بمبلغ 50000 دولار أمريكي لـ USDC بعد تنحيه عن منصبه بعد منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين قامت حملة ترامب بتحويل معظم تبرعات العملات المشفرة إلى USDC لتصفيتها، فقد اختارت أحيانًا الاحتفاظ بالأصول الرقمية.

وقد تعهد ترامب بحماية حقوق أولئك الذين يختارون الاحتفاظ بعملاتهم الرقمية ذاتيًا، داعيًا إلى استخدام محافظ العملات المشفرة التي تكون بعيدة عن متناول الكيانات المركزية مثل Coinbase، وبالتالي مصلحة الضرائب الأمريكية.

تحول ترامب إلى موقف مؤيد للعملات المشفرة

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يمثل موقف ترامب الحالي المؤيد للعملات المشفرة انعكاسًا كبيرًا عن آرائه السابقة خلال فترة رئاسته عندما كان ينتقد العملات الرقمية. وقد حصل هذا التغيير على دعم من مستثمرين بارزين في مجال التكنولوجيا والعملات المشفرة مثل مارك أندريسن وبن هورويتز.

في أبريل، أطلق ترامب مجموعة من التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) على سلسلة Solana blockchain، مما عزز مكانته في مجال العملات المشفرة.

وفي يوم السبت، سيلقي ترامب كلمة أمام الحضور في مؤتمر البيتكوين في ناشفيل، الذي سيعقد في مركز مدينة الموسيقى.

يتضمن الحدث حملة لجمع التبرعات باهظة الثمن، حيث تصل الأسعار إلى 844.600 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد للوصول إلى المستوى الأول، بما في ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع ترامب.

ويبلغ سعر التذاكر المتوسطة، والتي تشمل فرصة لالتقاط الصور مع الرئيس السابق، 60 ألف دولار للشخص الواحد أو 100 ألف دولار للزوجين.

وفي المؤتمر الوطني الليبرالي في مايو، تعهد ترامب بمنع السيناتور إليزابيث وارين وحلفائها من استهداف حاملي البيتكوين.

بعد اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لتعدين بيتكوين في نادي مارالاغو التابع له في فلوريدا، أعلن ترامب أن جميع عمليات تعدين بيتكوين المستقبلية ستتم في الولايات المتحدة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

يُنظر إلى اختيار ترامب لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جي دي فانس ليكون نائبًا له على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الدعم من قطاع العملات المشفرة. كان فانس مدافعًا صريحًا عن التنظيم الأكثر مرونة للعملات المشفرة وكشف عن ممتلكاته الشخصية في البيتكوين في عام 2022.

وزادت إدارة بايدن من التدقيق التنظيمي على قطاع العملات المشفرة، مع تكثيف هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءاتها في السنوات الأخيرة.

في المقابل، يقدم ترامب نفسه كمدافع عن ابتكار العملات المشفرة واللامركزية. وقد لقي هذا الاختلاف في النهج صدى لدى الكثيرين في مجتمعات التكنولوجيا والعملات المشفرة، مما أدى إلى دعم مالي كبير لحملة ترامب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.