ردود فعل وول ستريت المتباينة على نتائج الربع الثاني لشركة IBM: هل تستمر في التمسك أم تسحب أموالك؟

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كشفت شركة International Business Machines Corp (NYSE: IBM) عن أرباحها للربع الثاني من عام 2024 بعد إغلاق الأسواق للتداول يوم الأربعاء. تجاوزت الأرباح توقعات وول ستريت، لكنها أثارت ردود فعل متباينة من المحللين.

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أرباح وتوقعات IBM Q2

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بلغت ربحية السهم (EPS) الخاصة بشركة IBM في الربع الثاني 1.99 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.19 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على إدارة تكاليف الشركة والكفاءة التشغيلية.

بلغ إجمالي الإيرادات لهذا الربع 15.8 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي وبفارق 180 مليون دولار مقارنة بتوقعات المحللين.

وقد تم دعم هذه الزيادة في الإيرادات من خلال النمو الملحوظ في مبيعات البرمجيات، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 6.74 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق.

ويعود نمو هذا القطاع في المقام الأول إلى الأداء القوي في منصات معالجة المعاملات، مما يعرض مكانة IBM القوية في مجالات التكنولوجيا ذات الطلب المرتفع.

في المقابل، انخفضت إيرادات الاستشارات بشكل طفيف، حيث بلغت 5.18 مليار دولار، أي أقل بقليل من التوقعات. ومع ذلك، لوحظ أن حجوزات الاستشارات ظلت قوية، مما يشير إلى إمكانية نمو الإيرادات في المستقبل.

حقق قطاع البنية التحتية إيرادات بلغت 3.65 مليار دولار، مما يعكس نموًا متواضعًا ويظهر المرونة في القطاعات القديمة لشركة IBM.

وفيما يتعلق بهوامش الربح، بلغ إجمالي هامش الربح بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 56.8%، بتحسن قدره 180 نقطة أساس، في حين كان هامش الربح التشغيلي (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) أعلى بنسبة 57.8%، بزيادة 190 نقطة أساس.

أظهر التدفق النقدي الحر أيضًا زخمًا إيجابيًا، حيث أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 2.6 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، مما يمثل زيادة قدرها 0.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.

تعتبر هذه الزيادة أمرًا بالغ الأهمية لأنها تدعم استثمارات IBM الإستراتيجية وعوائد المساهمين في شكل أرباح.

على الصعيد التشغيلي، سلط الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا الضوء على دور الذكاء الاصطناعي المؤسسي وسجل الأعمال المتنامي لشركة IBM في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي توسع الآن إلى أكثر من ملياري دولار.

تُعزى هذه الزيادة إلى إطلاق WatsonX قبل عام واحد، مما يشير إلى التوجه القوي لشركة IBM نحو الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالتوجيه المستقبلي، رفعت إدارة IBM توقعاتها للتدفق النقدي الحر للعام بأكمله إلى أكثر من 12 مليار دولار، مدعومًا بأداء النصف الأول والكفاءة التشغيلية.

تم الحفاظ على توقعات نمو الإيرادات، بما يتماشى مع نموذج IBM ذو الرقم الفردي المتوسط من حيث قيمة العملة الثابتة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تمثل أسعار صرف العملات الأجنبية رياحًا معاكسة بمقدار نقطة إلى نقطتين.

ردود فعل متباينة من المحللين

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وعلى الرغم من هذه الأرقام القوية، لا تزال المشاعر بين المحللين منقسمة. اعترف وامسي موهان من بنك أوف أمريكا بوجود ربع “مختلط”، حيث سلط الضوء على الأداء الزائد في البرمجيات والبنية التحتية بينما أشار إلى ضعف الأداء في مجال الاستشارات.

كرر موهان تصنيف الشراء بسعر مستهدف قدره 209 دولارًا.

وبالمثل، وصف إريك وودرينغ، من مورجان ستانلي، الربع بأنه قوي ظاهريًا، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن الأداء الضعيف في ناقلات النمو لشركة IBM مثل RedHat وConsulting.

حافظ Woodring على تصنيف الوزن المتساوي مع سعر مستهدف قدره 182 دولارًا.

وأشار برنت ثيل، محلل جيفريز، أيضًا إلى الطبيعة المختلطة للنتائج، حيث تفوقت قطاعات البرمجيات ذات هامش الربح المرتفع ولكن تم تعويضها من خلال قطاعات الأعمال الاستشارية الأضعف. قام Thill بتعديل السعر المستهدف إلى 200 دولار، مع الحفاظ على تصنيف Hold.

في التاسع من يوليو، علق المحللون في بنك جولدمان ساكس على ملف “مكافأة المخاطرة المقنع” الخاص بشركة IBM، ملاحظين أن الصناعة تواجه تصحيحًا دوريًا متأثرًا بقيود الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والتحول نحو النفقات الرأسمالية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

تحتفظ الشركة بتصنيف الشراء مع سعر مستهدف قدره 200 دولار أمريكي على IBM، مما يعكس الثقة في أساسياتها طويلة المدى وسط التحديات الحالية.

مناورات IBM الإستراتيجية

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على الصعيد الاستراتيجي، تواصل شركة IBM اتخاذ خطوات مهمة، مثل الاستحواذ على HashiCorp، بهدف تعزيز قدراتها في تكنولوجيا أتمتة البنية التحتية السحابية المتعددة.

ومع ذلك، فإن هذا الاستحواذ يخضع لمراجعة مكافحة الاحتكار، مما يوضح المشهد التنظيمي المعقد الذي تتنقل فيه شركة IBM.

لقد لعبت قيادة الشركة، تحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، دورًا محوريًا في توجيه شركة IBM خلال هذه الأوقات المضطربة. لقد كان تركيز كريشنا على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي فعالا في استراتيجية شركة IBM.

وفي السياق الأوسع، لا يمكن التغاضي عن مشروع IBM في مجال الحوسبة الكمومية وآثاره على النمو المستقبلي.

تشير تطورات IBM في هذا المجال إلى إمكانية الحصول على تدفقات إيرادات كبيرة من التقنيات الجديدة، على الرغم من أن التطبيقات العملية ومساهمات الإيرادات للحوسبة الكمومية لا تزال في مراحلها الناشئة.

الآن، دعونا نرى ما تقوله الرسوم البيانية حول مسار سعر السهم، وما إذا كانت ظروف السوق الحالية ومبادرات IBM الإستراتيجية تتوافق لتشكيل أطروحة استثمارية مقنعة.

التأكيد الصعودي أعلى من 200 دولار فقط

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بعد البقاء ضمن النطاق الضيق الذي يتراوح بين 120 و140 دولارًا لمدة أربع سنوات تقريبًا، تجاوز سهم IBM أخيرًا هذا النطاق في أواخر عام 2024.

ومنذ ذلك الحين ظل في اتجاه صعودي على الرسوم البيانية طويلة المدى على الرغم من الانخفاض الذي شهده في أبريل بعد الإعلان عن أرقام الربع الأول.

مخطط IBM بواسطة TradingView

ويتداول السهم حاليا بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات التي سجلها في مارس من هذا العام. وبعد الحركة الصعودية التي شهدها اليوم، لا يزال الزخم الصعودي قويًا على المدى القصير. ومع ذلك، يمكن رؤية البيع مرة أخرى بمجرد اقتراب السهم من مستوى 200 دولار.

وبالتالي، يجب على الثيران الذين يتطلعون إلى بدء مراكز شراء جديدة أن يبدأوا فقط مركزًا صغيرًا عند المستويات الحالية ويضيفوا المزيد إلى مراكزهم إذا أعطى السهم إغلاقًا يوميًا فوق 199 دولارًا.

يجب على المتداولين المتجهين نحو الهبوط للسهم الامتناع عن بيع السهم عند المستويات الحالية ويجب عليهم انتظار ظهور الضعف. إذا فشل السهم، بعد حركة اليوم، في تجاوز مستوى 200 دولار في الأيام القادمة، فهذا سيشير إلى الضعف.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.