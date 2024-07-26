بنك روسيا يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18% لمكافحة التضخم الناجم عن الحرب

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وفي خطوة حاسمة لمعالجة التضخم المتفشي، رفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18% سنويا.

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ويؤكد هذا القرار الجريء، الذي يمثل الارتفاع السادس لأسعار الفائدة خلال ما يزيد قليلاً عن عام، التزام البنك المركزي بالحد من التأثير الاقتصادي للصراع المستمر في أوكرانيا.

اقتصاد الحرب في روسيا يغذي التضخم

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منذ أن بدأت المشاركة العسكرية الروسية واسعة النطاق في فبراير/شباط 2022، ارتفع التضخم بما يتجاوز التوقعات الأولية.

وكان إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن تخصيص ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي للدفاع والأمن ــ وهو مستوى الإنفاق يذكرنا بالعصر السوفييتي ــ سبباً في تكثيف الضغوط الاقتصادية.

وقد أدى ارتفاع الرواتب وزيادة الإنفاق إلى زيادة التضخم، مما أدى إلى هذا التعديل الكبير في السياسة النقدية.

“لا يزال النشاط الاستهلاكي مرتفعا وسط زيادة كبيرة في دخل الأسر ومعنويات المستهلكين الإيجابية. ويتم دعم الطلب الكبير على الاستثمار من خلال الحوافز المالية والأرباح المرتفعة للشركات. ولا يتناقص الانحراف التصاعدي الكبير للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن، وقال البنك في بيان.

ومع ذلك، أضافت أن نقص العمالة مستمر في النمو.

“في ظل هذه الظروف، لا يؤدي نمو الطلب المحلي إلى توسع متناسب في المعروض من السلع والخدمات، بل يزيد من تكاليف الشركات، وبالتالي يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية” بنك روسيا

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، مع استمرار الحرب، أجبر ارتفاع الرواتب في صناعة الدفاع المزدهرة في زمن الحرب الشركات المدنية على أن تحذو حذوها من أجل جذب العمال في وقت يعاني من نقص حاد في العمالة. والنتيجة هي أن روسيا وجدت نفسها على نحو غير متوقع وسط طفرة في الإنفاق الاستهلاكي.

فقد نمت الأجور الحقيقية بنحو 14%، واستهلاك السلع والخدمات بنحو 25%، وفقاً لوكالة الإحصاء الحكومية الروسية روستات.

البنك المركزي يعدل توقعات التضخم

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وتماشيًا مع الضغوط التضخمية المستمرة والمتنامية داخل الاقتصاد، قام البنك المركزي أيضًا بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2024، فزادها إلى 6.5-7٪.

وبحسب توقعات البنك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 4.0-4.5% في عام 2025، ثم يستقر عند حوالي 4% في السنوات اللاحقة.

وقال البنك المركزي إنه على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم يميل نحو الاتجاه الصعودي.

وأضاف أن “المخاطر الرئيسية المؤيدة للتضخم ترتبط بالتغيرات في شروط التجارة (بما في ذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية)، واستمرار توقعات التضخم المرتفعة والانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن”.

وفي تعليقه على الدور الذي تلعبه الحرب في دفع الميول التضخمية في البلاد، قال سيرجي جورييف، وهو اقتصادي روسي وهو العميد الجديد لكلية لندن للأعمال، لداو جونز:

“إذا أنتجت دبابة جديدة، وتم حرق تلك الدبابة في أوكرانيا، فهذا يعادل ضخ الأموال في الاقتصاد دون إنتاج أي شيء. إنه تضخمي للغاية”. سيرجي جورييف، اقتصادي روسي

قال كونستانتين سونين، أستاذ الخدمة المتميزة لجون ديوي في كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو، في X:

“لقد رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18%. ومع معدل تضخم سنوي يبلغ 9% (والتضخم المستهدف عند 4%)، يشير هذا إلى توقعات تضخم مرتفعة. كما أن دور سعر الفائدة الرئيسي يتضاءل تدريجياً مع تزايد أسعار الفائدة. ويتم تقديم المزيد من الاعتمادات لصناعة الدفاع بأسعار السوق الفرعية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.