ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 2٪ إلى 32.6 يورو لكل ميجاوات في الساعة وسط اضطرابات العرض وضعف الطلب

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 2% إلى 32.6 يورو (35.41 دولار) لكل ميجاوات/ساعة يوم الجمعة، مما يعكس صراع السوق مع اضطرابات العرض وضعف الطلب.

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وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بنسبة 2.1٪ يوم الخميس وارتفاع بنسبة 4.3٪ يوم الأربعاء، مما يشير إلى تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة محتملة.

ومما يبرز تقلبات السوق اعتماد أوروبا المتزايد على أسواق الغاز العالمية في أعقاب أزمة الطاقة الأخيرة.

تتصاعد المخاوف بشأن العرض

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التجار، الذين كانوا في السابق راضين عن قضايا العرض، يشعرون الآن بالقلق نتيجة لعمليات الإغلاق غير المتوقعة، والظروف الجوية الأكثر اعتدالا، وزيادة التنافس العالمي على شحنات الغاز.

ومن بين التطورات الأخيرة انقطاع منشأة Ichthys لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، مما يشكل تهديدًا لتقليص الإمدادات العالمية على الرغم من عودة التدفقات من النرويج واستئناف الصادرات من مصنع كبير للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في أعقاب إعصار بيريل.

وعلى الرغم من صعوبات العرض المعقدة، فإن الطلب على الغاز الطبيعي لا يزال منخفضا، حيث أعلنت الشركات الكبرى مثل شركة إيني الإيطالية عن انخفاض كبير بنسبة 16٪ في الاستهلاك في الربع الثاني.

ويرجع هذا الانخفاض في الطلب جزئيًا إلى انخفاض العمليات الصناعية، مما له تداعيات اقتصادية أكبر على بيئة سوق الغاز.

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مع ارتفاع مستويات التخزين

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وفقا لتقرير حديث ، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي يوم الخميس إلى 2.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة عن إنشاء مخزن أكبر من المتوقع.

وفي الأسبوع الماضي، أضافت المرافق الأمريكية 22 مليار قدم مكعب من الغاز إلى المخزون، وهو أعلى من تقديرات السوق بارتفاع قدره 15 مليار قدم مكعب. وترتفع مستويات تخزين الغاز حالياً بنسبة 16.4% عن متوسط الخمس سنوات.

على الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل ومايو، الأمر الذي دفع شركات مثل EQT وChesapeake Energy إلى زيادة الإنتاج، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي للأسبوع الثاني بسبب زيادة العرض. من المرجح أن تؤدي الحرارة الشديدة في أغسطس إلى زيادة استهلاك الغاز لتوليد الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.