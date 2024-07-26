ينتعش رمز GALA مع ارتفاع رسوم عضوية Gala Gold إلى 100 دولار

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أظهر رمز GALA انتعاشًا ملحوظًا بعد انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي. ارتفع رمز web3 بنسبة 3.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 0.02333 دولار.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يتزامن هذا الارتداد مع إعلان Gala Games عن زيادة رسوم عضوية Gala Gold إلى 100 دولار وترقية أمان GalaChain.

تهدف زيادة تكلفة عضوية Gala Gold إلى الحفاظ على خصوصية مجتمع VIP، مما يعكس استراتيجية Gala لمكافأة أعضائها الأكثر تفانيًا.

زيادة رسوم عضوية Gala Gold

Copy link to section

أعلنت Gala Games، المعروفة بنظامها البيئي القوي الذي يشمل الألعاب والموسيقى والأفلام، عن زيادة رسوم عضوية Gala Gold من 50 دولارًا إلى 100 دولار.

يوفر نادي VIP هذا، الذي كان سعره الأصلي 10 دولارات، للأعضاء إمكانية الوصول مدى الحياة إلى مجموعة من المزايا الحصرية. تعتبر الزيادة في تكلفة العضوية قرارًا استراتيجيًا للحفاظ على خصوصية وجودة المجتمع.

تم إنشاء Gala Gold لتمييز الأعضاء الأكثر تفانيًا عن المستخدمين العاديين. تضمن العضوية مجموعة منسقة من الأفراد الملتزمين بشدة بنظام Gala البيئي.

يستفيد أعضاء النادي من قنوات Discord الحصرية للإعلانات والنظرات الخاطفة والمناقشات والأحداث.

ويستمتع أعضاء Gala Gold أيضًا بالتفاعلات المباشرة مع قادة الشركة والوصول المبكر إلى المعلومات، وغالبًا ما يحصلون على رؤى قبل مشاركتها علنًا.

يعزز النادي مجتمعًا متماسكًا يؤثر بشكل كبير على اتجاه عروض Gala وتحسينها.

علاوة على ذلك، يحصل أعضاء نادي VIP بشكل دوري على NFTs مجانية، والتي يمكن أن تتضمن عناصر داخل اللعبة وأصولًا رقمية فريدة، مما يعزز تجربتهم الشاملة.

تعتمد هذه التخفيضات على لقطات للأعضاء الحاليين، مما يضمن أن أولئك الذين دفعوا رسوم العضوية بحلول تاريخ اللقطة فقط هم الذين يستفيدون من هذه العناصر الحصرية.

تحديث منتج GalaSwap

Copy link to section

بالإضافة إلى زيادة رسوم عضوية Gala Gold، أعلنت GalaChain عن ترقية مهمة إلى GalaSwap API، اعتبارًا من 1 أغسطس 2024.

تعمل هذه الترقية على توحيد عملية التوقيع لعمليات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقبول توقيع واحد محدد فقط لأي عملية معينة.

يجب على مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) تحديث رمز التوقيع الخاص بهم لإنشاء التوقيع المقبول حديثًا، حيث سيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى حدوث أخطاء مثل “قيمة S مرتفعة جدًا”.

في حين أن الترقية الأمنية تأتي بعد شهرين من حدوث خرق أمني أدى إلى سك وبيع غير مصرح به لرموز GALA بقيمة 23 مليون دولار، إلا أنها ليست استجابة لأي ثغرات أمنية حالية. إنه مجرد إجراء لتعزيز أمن GalaChain.

تم حث المستخدمين على الرجوع إلى وثائق GalaSwap API المحدثة والتأكد من امتثال أنظمتهم للمتطلبات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر فريق الدعم لمساعدة المستخدمين خلال عملية النقل، مما يضمن عملية تحديث سلسة وآمنة.

مع استمرار تطور الأنظمة البيئية Gala Game وGalaChain، تتجه كل الأنظار إلى رمز GALA، خاصة عند ارتداده.

والجدير بالذكر أن حجم التداول على مدار 24 ساعة آخذ في الارتفاع أيضًا مع ارتفاع بنسبة 27.61٪ إلى 61.99 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بالرمز المميز حيث يرتد من الانخفاض الأسبوعي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.