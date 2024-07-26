قام Morgan Stanley بتخفيض تصنيف STMicroelectronics بعد نتائج الربع الثاني الضعيفة: هل يجب عليك البيع أم الاحتفاظ به؟

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شهدت STMicroelectronics NV (NYSE: STM) انخفاضًا كبيرًا في سعر سهمها أمس، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 15٪ بعد الإعلان عن أرباح متباينة للربع الثاني وخفض توقعات الإيرادات لعام 2024 مرة أخرى.

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أعلنت الشركة عن ربحية السهم للربع الثاني وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.38 دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.03 دولار، لكن إيراداتها البالغة 3.23 مليار دولار تجاوزت التقديرات بمقدار 40 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25.4٪ على أساس سنوي.

وانخفض صافي النقد من الأنشطة التشغيلية إلى 702 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.31 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.

بلغ صافي النفقات الرأسمالية للشركة 528 مليون دولار أمريكي، وبلغ التدفق النقدي الحر 159 مليون دولار أمريكي، وكلاهما أقل من العام السابق.

ارتفعت مستويات المخزون بشكل طفيف إلى 2.81 مليار دولار، مع ارتفاع مبيعات أيام المخزون إلى 130 يومًا من 126 يومًا قبل عام.

بلغ صافي المركز المالي المعدل للشركة 2.80 مليار دولار اعتبارًا من 29 يونيو 2024.

بالنسبة للربع الثالث، تتوقع شركة STMicroelectronics إيرادات صافية تبلغ 3.25 مليار دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 38٪، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3.55 مليار دولار أمريكي.

تم تخفيض توقعات الإيرادات للعام بأكمله إلى ما بين 13.2 مليار دولار إلى 13.7 مليار دولار، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 14 مليار دولار إلى 15 مليار دولار.

آراء المحللين

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استجاب مورجان ستانلي لضعف الأرباح وقام بمراجعة توقعاته من خلال خفض تصنيف شركة STMicroelectronics من الوزن الزائد إلى الوزن المتساوي وخفض السعر المستهدف إلى 35 دولارًا من 48 دولارًا.

وأشار المحلل لي سيمبسون إلى ضعف واسع النطاق في المجالات الرئيسية، وخاصة في قطاعات السيارات والصناعة، مما أدى إلى انخفاض التوجيه.

يعكس التخفيض المخاوف بشأن الرؤية المحدودة للشركة والضعف المستمر في الربع الثالث، بما في ذلك تأثيرات الهامش الإجمالي الناتجة عن رسوم الاستخدام الناقص وتأثيرات مزيج المنتجات.

وقد تباينت وجهات نظر المحللين الآخرين حول شركة STMicroelectronics. قام Goldman Sachs مؤخرًا بترقية السهم إلى Neutral من Sell، مشيرًا إلى تحسن الطلب في العديد من الأسواق النهائية وتحديد السعر المستهدف عند 45.80 دولارًا.

وسلط محللو جولدمان ساكس الضوء على التعافي المحتمل في الأسواق الاستهلاكية النهائية والفوائد طويلة المدى من اعتماد السيارات الكهربائية على الرغم من التحديات على المدى القريب.

ولا يزال سوق أشباه الموصلات متقلبا، وبينما يرى بعض المحللين إمكانية التعافي، يظل البعض الآخر حذرا نظرا للانكماش الحالي.

التطورات الأخيرة في STMicroelectronics

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وعلى صعيد التنمية، حصلت شركة STMicroelectronics على موافقة الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي للحصول على 2 مليار يورو من المساعدات الحكومية الإيطالية لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع أشباه الموصلات في صقلية.

تعد هذه المنشأة جزءًا من استثمار أكبر بقيمة 5 مليارات يورو لإنتاج أجهزة الطاقة من كربيد السيليكون، بهدف تعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات في أوروبا وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة بكامل طاقتها بحلول عام 2032، مما يساهم بشكل كبير في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.

على الرغم من التحديات، تواصل شركة STMicroelectronics الاستثمار في النمو وعوائد المساهمين.

أكملت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.04 مليار دولار وأعلنت عن خطة إعادة شراء جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

تعكس هذه الإجراءات ثقة الإدارة في مستقبل الشركة على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية.

لا يزال صافي المركز المالي لشركة STMicroelectronics قويًا، حيث يبلغ إجمالي السيولة 6.29 مليار دولار أمريكي وإجمالي الديون المالية 3.09 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 29 يونيو 2024.

الأساسيات والتقييم

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بشكل أساسي، تتنقل شركة STMicroelectronics في بيئة سوق صعبة. انخفضت إيرادات الشركة من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاعات التناظرية والطاقة والمنفصلة ووحدات التحكم الدقيقة، بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض الدخل التشغيلي بنسبة 67.3% إلى 375 مليون دولار، وانخفض هامش التشغيل إلى 11.6% من 26.5% في العام السابق.

وكانت هذه الانخفاضات مدفوعة بانخفاض الطلب في قطاعي السيارات والصناعة وارتفاع رسوم الطاقة غير المستخدمة.

من ناحية التقييم، يتم تداول شركة STMicroelectronics بسعر مخفض مقارنة بنظيراتها.

على الرغم من النكسات الأخيرة، تظل آفاق الشركة طويلة المدى في مجالات النمو الهيكلي مثل تحول الطاقة ومراكز البيانات ووحدات التحكم الدقيقة قوية.

ووفقا لبعض المحللين، فإن صافي المركز النقدي لشركة STMicroelectronics والاستثمارات المستمرة في توسيع القدرات وإعادة الشراء توفر وسادة ضد الانكماش الحالي.

كسر الدعم على المدى الطويل

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في حين أن سهم STMicroelectronics كان بالفعل في اتجاه هبوطي على الرسوم البيانية طويلة المدى، إلا أنه بعد تحرك الأمس كسر ما دون دعمه القوي بالقرب من 34.6 دولارًا، وهو ما لا يعد إشارة جيدة للمضاربين على الارتفاع.





مخطط STM بواسطة TradingView

وبالنظر إلى الزخم الهبوطي عبر الأطر الزمنية، يجب على المستثمرين الذين ينظرون إلى هذا الانخفاض كفرصة للشراء توخي الحذر.

إذا ساد الزخم الهبوطي، فسوف يجد السهم الدعم بعد ذلك بالقرب من 29 دولارًا فقط. لذا، فإن أي مراكز صعودية طويلة المدى يجب أن تبدأ فقط مع وقف الخسارة عند 28.8 دولارًا.

يمكن للمتداولين الذين يميلون إلى الهبوط على السهم أن يبدأوا مركزًا قصيرًا على ارتداد طفيف بالقرب من 34 دولارًا مع وقف الخسارة عند 36.75 دولارًا. يمكنهم حجز أرباح تزيد عن 29 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.