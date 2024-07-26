أوباما يؤيد ترشيح كامالا هاريس للرئاسة في فيديو حملته الانتخابية الجديد

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أعلن الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تأييدهما رسميا لترشح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب الرئيس.

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تم الإعلان عن التأييد في مقطع فيديو مدته 55 ثانية نشرته حملة هاريس يوم الجمعة.

كامالا هاريس تحصل على الدعم من أوباما

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يُظهر الفيديو نائبة الرئيس هاريس خلف الكواليس في أحد الأحداث، متجهة نحو موكبها. تجيب على مكالمة هاتفية عبر مكبر الصوت، وتكشف عن أصوات كل من باراك وميشيل أوباما.

“أوه، مرحبًا، أنتما معًا! “أوه، من الجيد أن نسمعكما معًا”، يقول هاريس بحرارة في الفيديو.

تبدأ ميشيل أوباما تأييدها بالقول،

لا أستطيع إجراء هذه المكالمة الهاتفية دون أن أقول لفتاتي كامالا: أنا فخورة بك. هذا سيكون تاريخيا.

ويتبعه باراك أوباما قائلاً:

لقد اتصلنا لنقول، أنا وميشيل لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بتأييدك، ونبذل كل ما في وسعنا لإيصالك إلى المكتب البيضاوي خلال هذه الانتخابات.

يرد نائب الرئيس هاريس بامتنان قائلاً: “شكرًا لك على صداقتك. سنحظى ببعض المرح مع هذا.”

لماذا يعد هذا التأييد مهمًا لهاريس؟

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تؤكد التأييد المرتقب من عائلة أوباما دعمهم الكامل لهاريس، مما يبدد أي تكهنات حول موقفهم.

حصلت هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية الفعلية الآن، على هذا التأييد بعد أيام قليلة من دعم شخصيات بارزة أخرى في الحزب الديمقراطي لها علنًا بعد إعلان الرئيس جو بايدن في 21 يوليو أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن باراك أوباما كان على اتصال منتظم بهاريس طوال الأسبوع، وقدم المشورة بشأن كيفية بناء عملية حملتها بسرعة باستخدام الموارد من حملة بايدن السابقة.

مسار الحملة والمؤتمر القادم

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ومن المتوقع أن يلعب كل من أوباما وأوباما أدوارًا نشطة في حملة هاريس، مع خطط لبدء الحملة الانتخابية في وقت لاحق من هذا الصيف والخريف. وتهدف مشاركتهم إلى تنشيط الناخبين الديمقراطيين، الذين أصبح العديد منهم متحمسين بالفعل لترشيح هاريس.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يحظى كل من باراك وميشيل أوباما بفرصة التحدث بشكل بارز في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس.

سيكون هذا المؤتمر هو أول مؤتمر شخصي للحزب منذ عام 2016، مما يمثل حدثًا مهمًا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ما هو سياق تأييد أوباما؟

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يعد هذا التأييد من عائلة أوباما مهمًا بالنسبة لهاريس لأنه لا يعزز دعمها داخل الحزب الديمقراطي فحسب، بل يعزز أيضًا شعبية ونفوذ عائلة أوباما لتحفيز الناخبين.

ومن المرجح أن يؤدي الدعم من مثل هذه الشخصيات البارزة في الحزب إلى تعزيز رؤية حملتها ومصداقيتها.

إن مشاركة باراك أوباما في تقديم المشورة والدعم الاستراتيجيين تسلط الضوء على أهمية وجود عملية حملة موحدة وجيدة التنسيق.

يجب أن يكون الانتقال من البنية التحتية لحملة بايدن إلى حملة هاريس سلسًا للحفاظ على الزخم وضمان الاستخدام الفعال للموارد.

ومع تقدم الحملة الانتخابية، من المتوقع أن تلعب المشاركة النشطة لعائلة أوباما دوراً حاسماً في حشد الدعم ودفع مشاركة الناخبين.

إن تأييدهم، إلى جانب حضورهم المتوقع في الحملة الانتخابية وفي المؤتمر، يسلط الضوء على الجهود المتضافرة التي يبذلها الحزب الديمقراطي لتقديم جبهة قوية وموحدة في الانتخابات المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.