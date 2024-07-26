ريسلمانيا 2027 على ملعب ويمبلي في لندن؟ صادق خان يلمح إلى الاحتمال

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قد يأتي ريستليمانيا، حدث المصارعة الأمريكي الشهير، إلى ملعب ويمبلي في لندن في عام 2027.

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وقد ألمح عمدة المدينة صادق خان إلى هذا الاحتمال كجزء من استراتيجيته لجذب المزيد من الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي إلى العاصمة.

يمكن لهذه الخطوة أن تجعل لندن مركزًا رياضيًا عالميًا، يجذب المشجعين من جميع أنحاء العالم ويعرض قدرة المدينة على استضافة الأحداث الدولية واسعة النطاق.

عقدت محادثات في قاعة المدينة لاستكشاف الاحتمالات

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في محاولة لتعزيز سمعة لندن كوجهة رياضية عالمية، أجرى العمدة خان مناقشات مع رئيس WWE (World Wrestling Entertainment) نيك خان والمدير التنفيذي للمحتوى بول “تريبل إتش” ليفيسك في قاعة المدينة.

ركزت هذه المحادثات على الخدمات اللوجستية لاستضافة WrestleMania في لندن، بما في ذلك الأماكن والتواريخ المحتملة.

واقترح العمدة خان أن ملعب ويمبلي، بسعة كبيرة، سيكون ضروريًا لاستيعاب الطلب المرتفع المتوقع على التذاكر.

كما ألمح إلى إمكانية جعل الحدث يمتد لمدة يومين لتحقيق أقصى قدر من الحضور والمشاركة.

وسلط العمدة خان الضوء على الإثارة والاهتمام الذي أبداه سكان لندن والمشجعون من جميع أنحاء أوروبا.

وشدد على أهمية ضمان استفادة لندن من استضافة ريستليمانيا. كما أعرب عن رغبته في أن يترك هذا الحدث إرثًا دائمًا بدلاً من أن يكون حدثًا لمرة واحدة.

تتمثل الفكرة في إنشاء حدث متعدد الأيام يمكنه الاستفادة من أماكن مختلفة في جميع أنحاء المدينة، وبالتالي تعزيز تأثيره.

استكشفت المحادثات أيضًا إمكانية استضافة WrestleMania في أماكن بارزة أخرى في لندن، بما في ذلك الاستاد الأولمبي السابق وO2 Arena.

ومع ذلك، ونظرًا للطلب المتوقع، يبدو من المرجح إنشاء ملعب خارجي مثل ويمبلي.

جاذبية ريستليمانيا العالمية

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تمتد شعبية ريستليمانيا إلى ما هو أبعد من عشاق الرياضة إلى عشاق الترفيه، مما يجعلها حدثًا مهمًا على التقويم العالمي.

تتمتع WrestleMania بمتابعة كبيرة ولكن لم يتم عقدها خارج أمريكا الشمالية.

أقيم الحدث هذا العام في فيلادلفيا، حيث اجتذب أكثر من 145000 معجب من 64 دولة.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2025 في لاس فيغاس.

تعد المناقشات بين مايور خان والمسؤولين التنفيذيين في WWE جزءًا من الجهود المستمرة لتحديد مدى جدوى جلب ريستليمانيا إلى لندن.

وقد شارك العمدة خان حماسه لهذا الحدث، مستذكرًا ذكريات طفولته عندما شاهد المصارعة البريطانية على شاشة التلفزيون وأقر بالمستوى العالي للروح الرياضية في WWE الحديثة.

تم وصف الاجتماع مع المديرين التنفيذيين في WWE بأنه مثمر، حيث أعرب الطرفان عن طموح مشترك لجلب WrestleMania إلى لندن.

سلط نيك خان وبول ليفيسك الضوء على الشهية الدولية المتزايدة لأحداث WWE، مستشهدين بالعروض الناجحة الأخيرة في أستراليا وفرنسا واسكتلندا والمملكة العربية السعودية وكندا.

إن جلب WrestleMania إلى لندن لن يؤدي إلى تعزيز اقتصاد المدينة فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانتها كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى. مع استمرار المناقشات والتخطيط، قد يصبح حلم استضافة WrestleMania في لندن حقيقة قريبًا، مما يعد بالإثارة والمشاركة للجماهير في جميع أنحاء العالم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.