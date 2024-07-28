مقابلة: تساعدنا القائدة النسائية في بناء منظور واسع، كما تقول جراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget

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مع التعميم التدريجي للعملات المشفرة، تلقت أعمال بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم دفعة، وأصبحت الصناعة الآن تجتذب وهجًا أكثر دقة مع زيادة الفضول حول تنوعها.

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لقد استحوذت Bitget، وهي بورصة العملات المشفرة العالمية الرائدة، على الاهتمام ليس فقط لنموها القوي في عدد المستخدمين وزيادة تدفق الأموال، ولكن أيضًا لكونها غريبة عن صناعة العملات المشفرة التي يهيمن عليها الذكور، والتي تديرها الآن رئيسة تنفيذية، وتمتلك أكثر من 50% من المديرات من النساء على كشوف المرتبات.

تحدثت Invezz إلى Gracy Chen، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget، لمعرفة المزيد حول آفاق الشركة في المستقبل، ونظرتها حول ما سيشكل سوق العملات المشفرة في النصف الثاني، بالإضافة إلى وجهات نظرها حول الشمولية بين الجنسين في الصناعة، أو الافتقار إلى هو – هي. مقتطفات محررة:

وراء نمو حصة Bitget في السوق

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Invezz: كيف كان النصف الأول من العام بالنسبة لـ Bitget من حيث حجم التداول وما هي توقعاتك لبقية العام؟

شهدت Bitget نموًا قويًا في عدد المستخدمين عبر جميع منتجاتنا خلال النصف الأول من عام 2024. وفي الربع الثاني من عام 2024، شهدت Bitget زيادة كبيرة في عدد زيارات موقع الويب، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 50٪ تقريبًا، مما أدى إلى زيادة قدرها 10 ملايين زائر شهريًا.

وزاد تدفق الأموال إلى البورصة.

تشير البيانات من صفحة إثبات الاحتياطي (PoR) الخاصة بـ Bitget إلى أنه في الأشهر الستة الأولى، ارتفع حجم عملات BTC وUSDT وETH للمستخدمين بنسبة 73% و80% و153% على التوالي، أي ما يعادل 700 مليون دولار تقريبًا. تدفق رأس المال.

واكتمل هذا النمو بإضافة 2.9 مليون مستخدم جديد إلى المنصة، بما يتماشى مع نطاقها المتوسع وحلول تداول العملات المشفرة ذات المستوى العالمي.

ارتفع حجم التداول الفوري على Bitget بأكثر من 10%، من 28 مليار دولار في الربع الأول إلى 32 مليار دولار في الربع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر أحدث تقرير لتوقعات النصف الثاني من CCData أن Bitget حققت أكبر نمو في حصة السوق بين CEXs يصل إلى 38.4٪ من النصف الثاني من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، في حين شهدت معظم نظيراتها الأخرى انخفاضًا طفيفًا.

الانتخابات الأمريكية، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على العملات المشفرة

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ومن المرجح أن يتأثر النصف الثاني من العام الحالي بعوامل مثل الانتخابات الأمريكية وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

غالبًا ما تؤدي البيئة الاقتصادية المستقرة إلى زيادة ثقة المستثمرين في العملات المشفرة. كما هو الحال دائمًا، سيظل ابتكار المنتجات وتعليم المستخدم هو استراتيجية Bitget في سيناريو السوق الحالي.

Invezz: ما هو برأيك الاتجاه الأوسع الذي يتحرك فيه العالم فيما يتعلق بتنظيم وتنظيم تجارة العملات المشفرة؟ كقائد للعملات المشفرة، ما هي التغييرات التي ترغب في رؤيتها؟

تُعد موافقات Bitcoin وEthereum ETF في الولايات المتحدة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لصناعة العملات المشفرة. ستعمل هذه المبادرات الرائدة على تعزيز اعتماد العملات المشفرة بشكل عام وتؤدي إلى اتجاه عالمي نحو لوائح واضحة. وسوف تحمي المستثمرين وتشجع الابتكار المسؤول.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال العملات المشفرة، فإن حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار أمران مهمان. ينبغي أن تحقق اللوائح التنظيمية التوازن حتى تتمكن الشركات المسؤولة من الازدهار. ولهذا يجب أن تكون اللوائح واضحة ومتسقة. يجب أن يعمل المنظمون وصناعة العملات المشفرة بشكل وثيق ويتعاونوا لتحقيق هذا التوازن.

كيف يساعد وجود قائدة نسائية Bitget؟

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إنفيز: هناك الكثير من النقاش على مستوى العالم حول ظهور “crypto bro”، استنادًا إلى عبارة “tech bro”. 6% فقط من الرؤساء التنفيذيين للعملات المشفرة هم من النساء، وأنت واحدة منهم. ما هو رأيك في الحضور الضعيف للإناث في الصناعة، وهل ترى أنه يتغير؟

صناعة التكنولوجيا الأوسع يهيمن عليها الذكور على نطاق واسع.

ومع ذلك، يمكنني أن أرى عددًا متزايدًا من النساء المؤهلات والموهوبات يدخلن صناعة العملات المشفرة مثل سيسيليا هسوه، الرئيس التنفيذي لمشروع النظام البيئي للطبقة الثانية Morph، وتيس هاو، مؤسس شركة Tess Ventures، وييفينيا بروشيفان، المؤسس المشارك لشركة Hacken. ، من بين العديد من رائدات الأعمال اللاتي التقيت بهن.

كوني الرئيسة التنفيذية الوحيدة بين أفضل بورصات العملات المشفرة، أشعر حقًا بالفخر والفخر لأن ذلك يساعد الشركة على تعزيز منظور أوسع. لقد كانت Bitget دائمًا تنتهك معايير الصناعة. لقد كانت شركة تهيمن عليها النساء، حيث أن أكثر من 50٪ من المديرين هم من النساء.

نحن ندير أكبر مبادرة تركز على النساء في صناعة العملات المشفرة تسمى Blockchain4Her. آمل أن نتمكن من إلهام الآخرين لفعل ما في وسعهم من أجل جعل العملات المشفرة أكثر شمولاً للجميع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.