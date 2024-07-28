القطة المفقودة (CWIF) والقطط في عالم الكلاب (MEW)، البيع المسبق لـ Poodlana هنا

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يعد سوق العملات المشفرة مشهد يتطور باستمرار مع ظهور اتجاهات وفرص جديدة يوميًا تقريبًا.

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عندما ننظر إلى الرموز المميزة الحديثة مثل Catwifhat (CWIF) وCat in a Dogs World (MEW)، يصبح من الواضح أن الابتكار والجاذبية المتخصصة هما المحركان الرئيسيان للنجاح.

الآن، يتم تسليط الضوء على Poodlana (POODL)، وهي عملة ميمية قائمة على Solana تُحدث ضجة في مجال FashionFi.

مع بدء البيع المسبق ، يولد هذا الرمز ضجة يمكن أن تنافس أو تتجاوز الإثارة المحيطة بأسلافه.

ارتفع سهم Catwifhat (CWIF) بنسبة 22480% منذ إطلاقه على الرغم من التصحيحات الأخيرة

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لقد نجحت شركة Catwifhat (CWIF) في إنشاء مكانة فريدة في عالم العملات المشفرة من خلال الاستفادة من آليات الانكماش وقوة ثقافة الميم.

بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا داخل مجتمع Solana في أوائل عام 2024، اكتسبت CWIF قوة جذب سريعة بعد إكمال عمليات الإسقاط الجوي لأكثر من 1,600,000 حامل. لم يؤدي هذا التوزيع الواسع النطاق إلى تعزيز ظهورها فحسب، بل مهد الطريق أيضًا لنجاحها.

يكمن جوهر جاذبية CWIF في نموذجها الانكماشي، والذي يستخدم آلية رسوم الحرق من خلال Solana Token Extensions.

تحرق كل معاملة على السلسلة تلقائيًا 4% من الرمز المميز، مما يقلل العرض بمرور الوقت ويحتمل أن يزيد القيمة لحامليها.

وقد لاقى هذا النهج استحسانًا في السوق، مما ساعد على تحقيق مكاسب مذهلة بنسبة 134.10% خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى ارتفاعه بنسبة 22480% منذ الإطلاق.

ارتفع سعر لعبة Cat in a Dogs World (MEW) بنسبة 260% منذ إطلاقها

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تعتبر عملة Cat in a Dogs World (MEW) أيضًا عملة ميمي أخرى برزت كأفضل أداء مفاجئ، مما أدى إلى تقزم اتجاهات السوق الأوسع بمكاسبها الملحوظة.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة MEW بنسبة 89.04%، مما يجعلها واحدة من الشركات ذات الأداء المتميز في مجال العملات المشفرة.

يعد هذا الارتفاع المثير للإعجاب ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للانخفاض الأوسع في سوق الميم كوين، حيث عانى اللاعبون الراسخون مثل دوجكوين (DOGE)، وشيبا إينو (SHIB)، وبيبي (PEPE).

يمكن أن يعزى نجاح وزارة الكهرباء والمياه إلى عدة عوامل. وباعتبارها عملة تعتمد على سولانا، فقد استفادت من الارتفاع الإجمالي في قيمة سولانا، والتي ارتفعت أيضًا بنسبة 89.04٪ خلال نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، اجتذبت العملة قاعدة متنامية من المتداولين لأول مرة وصغار المستثمرين الأفراد، الذين قادوا جزءًا كبيرًا من حجم تداولها.

وعلى الرغم من ارتفاعها الأخير، فقد اتسم مسار وزارة الكهرباء والمياه بالتقلب، مع تراجع كبير بعد أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. ومع ذلك، فإن أدائها الأخير يؤكد على قدرة الميمات التي تحمل موضوع القطط على جذب انتباه السوق.

Poodlana، وهي عملة ميمي FashionFi، موجودة حاليًا في مرحلة ما قبل البيع

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بينما ننتقل من قصص نجاح CWIF وMEW، يتحول الضوء الآن إلى Poodlana ، وهي عملة ميمية جديدة قائمة على Solana تستعد لإحداث تأثير كبير في تقاطع الموضة وWeb3.

تقدم Poodlana فرصة لأولئك الذين فاتتهم Catwifhat وCat in a Dogs World عندما بدأوا.

لقد تصدر العرض المسبق لـ Poodlana عناوين الأخبار بالفعل، حيث تم جمع أكثر من 2.9 مليون دولار في الأسبوع الأول. تؤكد هذه البداية المثيرة للإعجاب الاهتمام المتزايد بـ FashionFi، وهو مجال جديد يجمع بين الموضة الفاخرة ومساحة العملات الرقمية.

تكمن جاذبية Poodlana في موقعها الفريد باعتباره “Hermès of Crypto”، حيث تمزج بين جماليات الموضة الراقية وسحر كلاب البودل.

وقد ضرب هذا المزيج على وتر حساس لدى المستثمرين، خاصة في الأسواق الآسيوية، حيث تزدهر الأزياء الفاخرة وثقافة الميم.

مع زيادة سعر ما قبل البيع كل 72 ساعة، يمثل سعر رمز POODL الحالي البالغ 0.0299 دولارًا أمريكيًا زيادة بنسبة 49.5٪ عن العرض الأولي البالغ 0.02 دولارًا أمريكيًا، مع المزيد من المكاسب في الطريق مع تقدم البيع المسبق نحو سعره النهائي البالغ 0.054 دولارًا أمريكيًا.

في حين أن المشترين في اليوم الأول يستعدون لعوائد محتملة تصل إلى 170%، فإن أولئك الذين يستثمرون الآن يستعدون لعوائد محتملة تصل إلى 80%، وهو احتمال يحافظ على تدفق الشمبانيا في حفلة بودلانا.

ومن المقرر أن يتم إدراج الرمز المميز في البورصات اللامركزية في 16 أغسطس، مما يضمن انتقال زخمه إلى التداول العام.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن شركة Poodlana في وضع جيد للاستفادة من نجاحها المبكر. وقد خصص المشروع 15% من إمداداته للتسويق والمكافآت، مما سيساعد في الحفاظ على المشاركة ودفع النمو المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإدراج بورصات كبرى والتعاون مع دور الأزياء الراقية قيد التنفيذ بالفعل، مما يعد بمستقبل مشرق لهذه الظاهرة العصرية.

خاتمة

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في حين أن Catwifhat (CWIF) وCat in a Dogs World (MEW) قد أحدثتا موجات كبيرة في سوق العملات المشفرة، فإن البيع المسبق لـ Poodlana يوفر فرصة جديدة للمستثمرين الذين يتوقون إلى أن يكونوا جزءًا من الاتجاه الكبير التالي.

مع استمرار تطور مجال FashionFi، تبرز Poodlana كمرشح واعد لأولئك الذين يتطلعون إلى الجمع بين شغفهم بالموضة واهتمامهم بالعملة الرقمية.

إذا كنت لا تريد تفويت هذه الفرصة لتكون جزءًا من الثورة، فيمكنك زيارة موقع Poodlana الرسمي للمشاركة في البيع المسبق.