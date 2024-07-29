تستعد Bitbot للدعم حيث أثار خطاب ترامب في مؤتمر Bitcoin ضجة جديدة
- Bitbot هو روبوت Telegram جديد تم إعداده لدخول سوق العملات المشفرة الصعودي.
- أثار خطاب دونالد ترامب في Bitcoin 2024 التفاؤل داخل مجتمع العملات المشفرة، بما في ذلك Bitbot.
- يمكن أن يتزامن إطلاق BITBOT مع ارتفاع سوق العملات المشفرة.
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تتمتع العملة المشفرة بمزاج متفائل حيث يتم تداول عملة البيتكوين على ارتفاع خلال اليوم. تحوم عملة البيتكوين بالقرب من علامة 70 ألف دولار بينما يستوعب المجتمع خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيتكوين 2024.
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وفي الوقت نفسه، فإن النظرة الصعودية الشاملة عبر الصناعة دفعت المستثمرين إلى التمركز بقوة. السؤال الذي من المحتمل أن يطرحه العديد من المتداولين هو – “ماذا يعني هذا بالنسبة لـ Bitbot ؟”
ارتفعت العملات المشفرة بعد خطاب ترامب في Bitcoin 2024Copy link to section
مثل البيتكوين، يتم تداول معظم العملات البديلة أيضًا بأسعار مرتفعة. وهذا يشمل Bitcoin Cash الذي تجاوز 400 دولار ، وSolana، الذي يتطلع إلى 200 دولار.
بالنسبة لبيتكوين، تشير البيانات الواردة من IntoTheBlock إلى أن جميع العناوين تقريبًا تحقق أرباحًا حيث تتطلع BTC إلى الوصول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتأتي هذه المكاسب في أعقاب ظهور ترامب المرتقب بفارغ الصبر في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل بولاية تينيسي. أثار خطابه مزيدًا من التفاؤل بأن فوز ترامب قد يكون أمرًا رائعًا بالنسبة للعملات المشفرة.
على سبيل المثال، يدعم المرشح الجمهوري إنشاء احتياطي بيتكوين للولايات المتحدة، والذي تخطط السيناتور الأمريكي سينثيا لوميس لتقديمه من خلال مشروع قانون احتياطي استراتيجية بيتكوين.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ترامب وعد بإقالة غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، في اليوم الأول إذا فاز في انتخابات نوفمبر.
تتوافق هذه التصريحات المؤيدة للعملات المشفرة مع ما قاله الرئيس السابق خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبصرف النظر عن التعهد بإنهاء الحرب على العملات المشفرة التي ميزت إدارة الرئيس جو بايدن، فقد وعد ترامب بعدم دعم العملات الرقمية للبنوك المركزية أبدًا وسيضمن أن تكون الولايات المتحدة هي الرائدة عالميًا في تعدين البيتكوين.
يتزايد تفاؤل مجتمع العملات المشفرة بشأن ما سيعنيه فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة بالنسبة لهذه الصناعة.
ما هو Bitbot؟Copy link to section
تم تجهيز رمز Bitbot للظهور لأول مرة في السوق بعد اجتياز عملية بيع مسبق ناجحة.
في جوهره، يعد Bitbot عبارة عن روبوت تداول Telegram مصمم للاستفادة من ميزة المحفظة غير الاحتجازية لتوفير بيئة آمنة لمتداولي العملات المشفرة. مع Bitbot، يتحكم المتداولون في أصولهم في جميع الأوقات – إنها محفظتك، ومفاتيحك، وأصولك.
يدمج Bitbot أيضًا الذكاء الاصطناعي لتقديم التكامل مع نماذج اللغات الكبيرة، مما يوفر تجربة تداول وعوائد أفضل للمستخدمين.
ماذا يعني ارتفاع البيتكوين بالنسبة لـ Bitbot؟Copy link to section
تأمل Bitbot في الاستحواذ على السوق الذي شهد معاناة أفضل تطبيقات التداول Telegram مع المشكلات الأمنية. كما أنها تستهدف التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، مما يتيح الوصول إلى أدوات وميزات التداول المؤسسية التي يفتقر إليها منافسوها.
إحدى الميزات الأكثر توقعًا هي Gem Scanner، والتي تصفها ورقة عمل Bitbot بأنها الأداة المثالية لمتداولي العملات المشفرة. ولهذا السبب فإن المحللين متفائلون بشأن دخول Bitbot إلى السوق.
في كثير من الأحيان، شهد الارتفاع في سعر البيتكوين سلسلة من الزخم التصاعدي في سوق العملات البديلة. ما يشير إليه هذا هو أن التحرك المكافئ لأفضل الأصول الرقمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار Bitbot.
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