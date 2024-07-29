انخفض سعر المركب (COMP) بنسبة 6% بعد الموافقة على مقترح الإدارة المثير للجدل

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انخفض سعر المركب (COMP) بنسبة 6٪ تقريبًا، حيث تم تداوله عند مستوى منخفض بلغ 47.27 دولارًا يوم الاثنين.

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وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي كان فيه رد فعل المجتمع على آخر الأخبار حول إدارة المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) وراء بروتوكول الإقراض.

ماذا حدث؟

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تشير التفاصيل الواردة في صفحة منتدى Compound Finance إلى أن “هجوم الحوكمة” المحتمل على البروتوكول قد انتهى.

تم تنفيذ الاقتراح رقم 289، الذي يسعى إلى وضع 5٪ من رموز COMP بقيمة حوالي 24 مليون دولار في بروتوكول يحمل عائدًا يسمى goldCOMP، على الرغم من المخاوف عبر المجتمع.

والجدير بالذكر أن هذا هو الاقتراح الثالث من مجموعة “غولدن بويز” ويأتي بعد رفض مقترحات مماثلة للحوكمة.

وكانت المحاولة الأولى لاعتماد الاقتراح في شهر مايو. ومع ذلك، عندما رفض المجتمع الاقتراح رقم 118، تابعه Golden Boys بالاقتراح رقم 247، زاعمين أن تخصيص رموز COMP المميزة للخزنة سيؤدي إلى حصول حاملي رموز Compound Finance على دخل سلبي.

وعندما واجهت هذه المشكلة أيضًا، لجأت المجموعة إلى أحدث محاولة للهجوم على الحوكمة من خلال الاقتراح 289. وهذه المرة، تم إقرار الاقتراح المثير للجدل بتخصيص 499.000 شركة مساهمة بقيمة 24 مليون دولار، مما أثار المزيد من مخاوف المجتمع.

هل هو هجوم على الحكم؟

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في المنظمات اللامركزية المستقلة، يحدث هجوم الحوكمة عندما يتحكم كيان ما في قوة تصويت كافية للتأثير على أصوات الحوكمة لصالحه وغالبًا لتحقيق مكاسب شخصية.

وفقًا لبعض أفراد المجتمع، من المحتمل أن يقوم Golden Boys وحوت يُدعى Humpy بسحب COMP من DAO. ومع ذلك، فقد رفض هامبي مثل هذه الادعاءات، مشيرًا إلى استخدام “إعداد الثقة”.

“إن عبارة “سرقة الأموال” عبارة خاطئة ومضللة، خاصة أنها تأتي من أخصائي المخاطر في المجمع. يمر الاستثمار المطلوب من خلال إعداد الثقة مع مجموعة قيود من الإجراءات التي لا تسمح بسرقة/تحويل الأموال،” نشر هامبي.

على الرغم من ذلك، سينظر مجتمع Compound الآن في الاقتراح رقم 290 الذي يحدد قيود الحوكمة مع مسؤول Timelock. إذا تم اعتماده، سيكون هناك تأخير لمدة يومين للإجراءات المتعلقة بـ goldCOMP، مما قد يمنح المجتمع مساحة لمواجهة التحركات المحتملة سيئة النية.

ارتفاع العملات البديلة حيث تتطلع عملة البيتكوين إلى 70 ألف دولار

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في حين أن سعر رمز COMP يتجاوز حاليًا 48 دولارًا، إلا أنه لا يزال أكثر من 4٪ في المنطقة الحمراء على الإطار الزمني على مدار 24 ساعة.

يأتي صراع كومباوند في الوقت الذي عكست فيه العديد من العملات البديلة الكبرى الارتفاع الحاد الذي حققته عملة البيتكوين في وقت مبكر من يوم الاثنين.

نظرًا لأن جلسة التداول الآسيوية شهدت ارتفاع عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 69800 دولار، فقد ارتفع سعر إيثريوم إلى ما يزيد عن 3300 دولار وارتفع سولانا إلى ما يزيد عن 193 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، واصلت عملة البيتكوين كاش ارتفاعها حيث تجاوز المضاربون على الصعود حاجز 400 دولار، حيث ارتفعوا بأكثر من 14٪ ليصلوا إلى أعلى مستوياتهم خلال اليوم عند 452 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.