Deadpool & Wolverine يحطم الأرقام القياسية مع 200 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية

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أحدث أفلام Marvel الرائجة، Deadpool & Wolverine، وضع معيارًا جديدًا للأفلام ذات التصنيف R من خلال تحقيق أكثر من 200 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

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وفقًا لتقديرات الاستوديو، حقق الفيلم 205 ملايين دولار محليًا و438.3 مليون دولار عالميًا، وهو أول فيلم من فئة R الأعلى ربحًا في التاريخ.

نجاح Deadpool & Wolverine يفوق الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها أفلام Deadpool السابقة.

حقق فيلم Deadpool الأصلي ما يقرب من 132 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2016، بينما حقق Deadpool 2 125 مليون دولار في عام 2018.

وحتى عند تعديلها في ضوء التضخم، فإن هذه الأرقام لا ترقى إلى مستوى الظهور الأول الرائع للدفعة الأخيرة.

يعد Deadpool & Wolverine الآن ثامن أعلى فيلم افتتاحي من حيث الإيرادات على الإطلاق، متخلفًا بفارق ضئيل عن المركز الأول الذي احتله The Avengers (2012) بمبلغ 207 ملايين دولار ويتجاوز فيلم Black Panther (2018) الذي افتتح بمبلغ 202 مليون دولار.

انتصار Marvel المالي

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ومع هذا الأداء القياسي، تجاوزت محفظة أفلام Marvel الآن 30 مليار دولار من الأرباح الجماعية، وفقًا لما ذكرته شركة ديزني.

يعزز هذا الإنجاز مكانة Marvel باعتبارها امتياز الفيلم الأعلى ربحًا على الإطلاق.

يعمل عالم Marvel السينمائي (MCU) على استعادة زخمه السابق بعد اختتام “Infinity Saga” مع Avengers: Endgame في عام 2019.

على الرغم من أن لعبة Endgame لا تزال تحمل الرقم القياسي لأكبر عطلة نهاية أسبوع افتتاحية، فقد حقق Deadpool & Wolverine إنجازًا كبيرًا في تطور Marvel المستمر.

وفقًا لبيانات Box Office Pro، أدى الحماس لفيلم Deadpool & Wolverine إلى زيادة الطلب على العروض المسرحية.

يستحوذ الفيلم حاليًا على 43% من حصة سوق العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لقد استحوذت جاذبيتها الواسعة على معجبي Marvel المتفانين ورواد السينما بشكل عام، مما ساهم في نجاحها الاستثنائي في شباك التذاكر.

إحياء شباك التذاكر الصيفي

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تم تنشيط شباك التذاكر الصيفي، الذي كانت بدايته بطيئة، من خلال العديد من الأفلام الناجحة. بعد Deadpool & Wolverine، قدمت أفلام مثل Bad Boys: Ride Or Die، وInside Out 2، وA Quiet Place: Day One، وDespicable Me 4، وTwisters سلسلة من الأفلام البارزة. النجاحات، مما يمثل أحد أقوى مواسم الأفلام الصيفية في التاريخ الحديث.

أعلنت ديزني أيضًا أن فيلم “Inside Out 2” أصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى ربحًا على الإطلاق، حيث حقق 1.46 مليار دولار عالميًا وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي حققه “Frozen 2” (2019).

وقد ساعد هذا الإنجاز في سد الفجوة في إيرادات شباك التذاكر المحلي، والتي كانت متأخرة بأكثر من 25% قبل بدء موسم الصيف الرائج.

على الرغم من التوقعات السابقة بانخفاض الإيرادات لعام 2024، إلا أن الأداء القوي للإصدارات الصيفية أدى إلى تحسين التوقعات.

ويقدر المحللون الآن أن شباك التذاكر للعام بأكمله سينتهي بما يتراوح بين 8.2 و8.7 مليار دولار. أدى نجاح “Deadpool & Wolverine” وغيره من الأفلام الناجحة في الصيف إلى زيادة التفاؤل، على الرغم من أن المقارنات السنوية ستستمر في التقلب.

كما ساهم نجاح أفلام مثل “باربي” و”أوبنهايمر” اللذين صدرا في 21 يوليو/تموز، في تجاوز إيرادات شباك التذاكر المحلي لعام 2023 9 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء الوباء. في حين أنه لا يزال أمامنا عدة أشهر قبل نهاية العام، فإن المسار الحالي يشير إلى انتعاش قوي لصناعة السينما.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.