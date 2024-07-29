خطاب دونالد ترامب في مؤتمر البيتكوين يشعل سوق العملات المشفرة، وتقترب عملة البيتكوين من 70 ألف دولار

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حفز الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤتمر البيتكوين لعام 2024 في ناشفيل سوق العملات المشفرة.

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ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 2.48 تريليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3.09٪ خلال 24 ساعة فقط.

تقترب عملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، من علامة 70,000 دولار، ويبلغ سعرها حاليًا 69,403 دولارًا، بينما شهدت Ethereum، ثاني أكبر عملة مشفرة، أيضًا مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع سعرها فوق 3.3 ألف دولار.

توقف ترامب عن اقتراح إنشاء احتياطي فيدرالي للعملات المشفرة

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في خطابه المرتقب في مؤتمر بيتكوين 2024 بعد أيام من محاولته اغتياله ، وضع دونالد ترامب خططًا طموحة لقطاع العملات المشفرة.

وعد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات المشفرة للكوكب” والتأكد من عدم قيام الحكومة الفيدرالية ببيع ممتلكاتها من البيتكوين أبدًا.

وبينما اقترح إنشاء “احتياطي استراتيجي” للبيتكوين باستخدام الممتلكات الحكومية الحالية، فإنه لم يصل إلى حد اقتراح إنشاء احتياطي فيدرالي رسمي للعملات الرقمية.

وقال إنه إذا أعيد انتخابه، فإنه سيمنع الحكومة الفيدرالية من بيع ممتلكاتها الحالية من بيتكوين، ولم يصل إلى حد اقتراح تشكيل احتياطي فيدرالي رسمي للعملات المشفرة.

لقد انتهكت حكومتنا لفترة طويلة جدًا القاعدة الأساسية التي يحفظها كل مستخدم للبيتكوين عن ظهر قلب: لا تقم أبدًا ببيع عملة البيتكوين الخاصة بك.

https://www.youtube.com/live/EiEIfBatnH8?si=k8Q7MU هرتزnWIf1c3N

تتضمن رؤية ترامب إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، غاري جينسلر، الذي تعرض لانتقادات من مجتمع العملات المشفرة بسبب موقفه التنظيمي بشأن الأصول الرقمية.

وتعهد الرئيس السابق أيضًا بإنشاء “مجلس استشاري رئاسي للبيتكوين والعملات المشفرة”، مما يشير إلى نيته تطوير لوائح صديقة للعملات المشفرة.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الوعود الجريئة، لم يقدم ترامب تفاصيل محددة حول حجم الاحتياطي الاستراتيجي أو الإطار التشغيلي، مما أدى إلى ردود فعل متباينة داخل مجتمع العملات المشفرة.

وعد روبرت إف كينيدي جونيور بإطلاق احتياطي بقيمة 4 ملايين بيتكوين

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وفي حديثه في نفس المؤتمر، اقترح المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور خطة أكثر واقعية لإنشاء احتياطي كبير من البيتكوين. تعهد كينيدي لتوجيه الولايات المتحدة.

وفقًا لكينيدي جونيور، ستحصل الخزانة على 4 ملايين بيتكوين، بدءًا من الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها من الأنشطة الإجرامية.

يهدف هذا الاقتراح الطموح إلى إنشاء احتياطي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مشهد العملات المشفرة العالمي.

Want to know my stance on #Bitcoin? Here’s what I’ll do. pic.twitter.com/H5ijWQTfIE — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 27, 2024

وفي سياق مماثل، أعلنت السيناتور سينثيا لوميس، الجمهورية من ولاية ويسكونسن، عن اقتراحها التشريعي في المؤتمر، والذي يتضمن جمع احتياطي فيدرالي أمريكي رسمي قدره مليون عملة بيتكوين على مدى خمس سنوات.

وسيتم الاحتفاظ بهذا الاحتياطي لمدة 20 عاما على الأقل، بهدف أساسي هو استخدامه لخفض الدين الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن مقترحات دونالد ترامب، وكينيدي جونيور، ولوميس تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بين الحزبين في الاستفادة من العملة المشفرة لتعزيز النظام المالي الأمريكي.

يقترب سعر BTC من علامة 70,000 دولار مع انتعاش السوق بعد ذلك

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بعد موجة الإعلانات والتعهدات السياسية في مؤتمر بيتكوين، ارتفع سعر بيتكوين نحو 70 ألف دولار.

وفقًا لأحدث الأرقام، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 69,403.49 دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 2.77٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع وسط انتعاش السوق على نطاق أوسع، حيث وصل إجمالي حجم سوق العملات المشفرة إلى 55.6 مليار دولار، وهو انخفاض عن الأيام السابقة ولكنه لا يزال يشير إلى نشاط السوق القوي.

واستفادت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، أيضًا من الزخم الإيجابي، حيث ارتفع سعرها إلى 3388.56 دولارًا.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن 2.48 تريليون دولار، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 3.09٪ في اليوم الماضي.

يؤكد الارتفاع الجديد في أسعار العملات المشفرة على استجابة السوق المتفائلة للمناقشات والمقترحات رفيعة المستوى المقدمة في مؤتمر ناشفيل.

بشكل عام، أدى خطاب ترامب إلى تنشيط قطاع العملات المشفرة، حيث تقترح شخصيات سياسية مهمة بنشاط تدابير يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ومع استمرار سوق العملات المشفرة في الاستجابة لهذه التطورات، ستظل كل الأنظار منصبة على كيفية تطور هذه المقترحات وتأثيرها على الصناعة، بعد أقل من 100 يوم من الانتخابات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.