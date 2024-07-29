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شهدت شركة Eli Lilly & Co (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LLY) مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا بقيمة 123 مليار دولار في القيمة السوقية. ويأتي هذا الانخفاض الكبير في أعقاب تطورات إيجابية من المنافسين، ولا سيما شركة Viking Therapeutics Inc وRoche Holding AG، الذين أصدروا إعلانات بخصوص أدوية إنقاص الوزن. ومع ذلك، وفقًا لمحلل جي بي مورجان كريس شوت، فإن هذا الانكماش قد يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في Eli Lilly بخصم كبير.

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على الرغم من المنافسة المتزايدة في سوق علاج السمنة، لا يزال شوت واثقًا من مركز إيلي ليلي المهيمن. يواصل بنك JPMorgan الاحتفاظ بتصنيف “زيادة الوزن” لسهم Eli Lilly، مع سعر مستهدف يبلغ 1000 دولار – مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 25٪ عن مستوياته الحالية.

تعلن شركة Eli Lilly عن أرباحها للربع الثاني في 8 أغسطس

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تصل الدعوة الصعودية على أسهم شركة Eli Lilly & Co قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإعلان شركة الأدوية العملاقة عن نتائجها المالية للربع الثاني.

الإجماع هو أن تكسب الشركة المدرجة في نيويورك 2.75 دولارًا للسهم من إيرادات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار مقابل 1.98 دولار للسهم و 8.31 مليار دولار على التوالي في نفس الربع من العام الماضي.

يتوقع كريست شوت أن يتم تعويض القوة في شركة Mounjaro وZepbound (دواء السكري وفقدان الوزن) من خلال الرياح المعاكسة لسلسلة التوريد المتعلقة بـ Trulicity في الربع الثاني.

ومع ذلك، فهو مقتنع على المدى الطويل بأن مبيعات Mounjaro وZepbound ستتضاعف إلى 36.5 مليار دولار في عام 2026 من 16.5 مليار دولار في عام 2024.

يدفع سهم Eli Lilly حاليًا عائد أرباح بنسبة 0.64٪ مما يجعله جذابًا بنفس القدر لمستثمري الدخل أيضًا.

محلل UBS متفائل بشأن سهم Eli Lilly

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بشكل عام، اختار محلل جيه بي مورجان LLY كأفضل اختيار في مجال الأدوية يوم الاثنين لأنه يتمتع “بإمكانات صعودية واضحة للتقديرات طويلة المدى”.

ويوصي بامتلاك أسهم Eli Lilly كإطلاقات جديدة، كما أن نمو منتجها الأساسي سوف يعوض الرياح المعاكسة لقانون خفض التضخم (IRA) في المستقبل.

على الرغم من عمليات البيع الأخيرة، فقد ارتفعت أسهم شركة الأدوية إلى ما يقرب من 40٪ منذ بداية العام حتى الآن. قد يكون جزءًا من الضعف المستمر، وفقًا لشركة الاستثمار، مرتبطًا باختيار المستثمرين لجني الأرباح بعد هذا الارتفاع المذهل، تمامًا مثل ما يحدث في أسهم التكنولوجيا الضخمة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع ترونج هيونه من UBS أيضًا أن تظل الحصة السوقية لمنافسي GLP-1 التابعين لشركة Eli Lilly أقل من 10٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتوقع UBS الآن أن ينمو سوق أدوية إنقاص الوزن بمعدل سنوي مركب يبلغ 33٪ ويصل إلى 150 مليار دولار في المبيعات بحلول عام 2029 – ارتفاعًا من توقعات الشركة السابقة بحوالي 125 مليار دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.