من المقرر أن تتضاعف أعمال الشبكات الخاصة بشركة Hewlett Packard مع استعداد الاتحاد الأوروبي للموافقة على الاستحواذ على Juniper

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تقف شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE) على وشك التوسع بشكل كبير حيث من المتوقع أن توافق سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي دون قيد أو شرط على استحواذها على شركة Juniper Networks.

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تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية، التي تم الإعلان عنها في يناير، إلى تعزيز مكانة HPE في قطاعات الشبكات والذكاء الاصطناعي سريعة النمو. يمكن أن تغير الموافقة قواعد اللعبة، حيث تضاعف حجم أعمال الشبكات الخاصة بشركة HPE وتمهد الطريق لزيادة المنافسة مع شركة Cisco العملاقة في الصناعة.

ومن المقرر أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارها في الأول من أغسطس، على أن تحذو حذوها سلطات مكافحة الاحتكار البريطانية في 14 أغسطس.

أدت عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا للسهم الواحد، إلى ارتفاع أسهم HPE بأكثر من 21% في يوم واحد عند الإعلان عنها لأول مرة. ستمثل هذه الموافقة علامة بارزة في التوسع الاستراتيجي لشركة HPE.

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كان لدى HPE أسباب متعددة للاستحواذ على صانع معدات الشبكات. ولكن كان السبب الرئيسي هو الاندفاع للبقاء في طليعة الطلب على الخدمات المطلوبة نتيجة لطفرة الذكاء الاصطناعي. المنافس الرئيسي لشركة Juniper هو شركة Cisco، ومن خلال الاستيلاء على الشركة الأصغر، يمكن لشركة HPE الآن أن تشكل تهديدًا كبيرًا لأعمال الشبكات الخاصة بشركة Cisco.

إليك ما قاله الرئيس التنفيذي أنطونيو نيري في وقت سابق من العام:

ستعمل هذه الصفقة على تعزيز مكانة HPE في رابطة تسريع اتجاهات الذكاء الاصطناعي الكلي، وتوسيع سوقنا الإجمالي القابل للتوجيه، ودفع المزيد من الابتكار للعملاء حيث نساعد في سد الفجوة بين عالم الذكاء الاصطناعي الأصلي وعالم السحابة الأصلي، مع توليد قيمة كبيرة للمساهمين أيضًا. الرئيس التنفيذي لشركة HPE أنطونيو نيري

إذا تم المضي قدمًا في الصفقة، فسوف يتضاعف حجم قطاع أعمال الشبكات في HPE، مما يشكل تحديات كبيرة لشركة Cisco. ومع استمرار اتجاه الذكاء الاصطناعي وزيادة الشركات في إنفاقها للاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الجديدة، ستكون شركة HPE قد وضعت نفسها بالفعل في موقع يسمح لها بالحصول على جزء كبير من هذه الإيرادات.

وسيتولى رامي رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر، قيادة قطاع الشبكات بعد عملية الاستحواذ.

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في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت شركة HPE عن تقرير أرباح ربع سنوي ممتاز يفوق تقديرات الإيرادات بشكل مريح بفضل الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. خلال مكالمة الأرباح، أشارت الإدارة إلى الكيفية التي سيتعين بها على الشركات التحول من الخوادم المبردة بالمياه إلى التبريد السائل المباشر. سيوفر هذا لشركة HPE فرصة كبيرة لتحسين خطها الرئيسي، خاصة عندما يتم طرح خط Blackwell من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.

من الواضح أن المدير المالي يعتقد أن مراكز البيانات ستصبح أكثر تعقيدًا وأن حلول HPE ستوفر للشركات المنتج المناسب لإدارة هذه الأنظمة المعقدة.

سيكون هذا بمثابة تمييز حقيقي للعملاء لأن العملاء سيرغبون في الذهاب للعمل مع شخص ليس لديك فقط الملكية الفكرية ونوع من السباكة، ولكن لديك المعرفة حول كيفية إدارة تلك البيانات. بيئة المركز، لأن إدارة مراكز البيانات هذه ستصبح معقدة للغاية المدير المالي ماري مايرز

منذ تقرير أرباحه الأخير في وقت سابق من شهر يونيو، فقد السهم زخمه ويقدم فرصة شراء جيدة. الدخول عند هذه النقطة يمكن أن يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة ليس فقط من أخبار الاستحواذ النهائية ولكن أيضًا من ارتفاع ما قبل الأرباح للربع التالي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.