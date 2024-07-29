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تستعد شركة Ola Electric للدخول إلى السوق العامة من خلال ما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي (IPO) لعام 2024.

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من المقرر أن تظهر الشركة المصنعة للسكوتر الكهربائي لأول مرة في البورصات الهندية يوم الخميس، حيث تبلغ قيمتها 734 مليون دولار.

سيشهد الاكتتاب العام الأولي عرض أسهم Ola Electric بسعر 72 إلى 76 روبية هندية (0.86 دولار إلى 0.91 دولار)، مع خصم خاص يصل إلى 7 روبية هندية للموظفين المؤهلين.

وباعتبارها شركة مدعومة من سوفت بنك، فقد اجتذبت خطوة Ola Electric بالفعل اهتمامًا كبيرًا من الشركات المالية العالمية ذات الثقل مثل Fidelity وNomura. وهذا يؤكد الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع السيارات الكهربائية سريع النمو في الهند.

مشهد الاكتتاب العام في الهند

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لا يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة Ola Electric مجرد حدث تاريخي للشركة ولكنه أيضًا علامة مهمة في أسواق رأس المال القوية في الهند.

كان مشهد الاكتتابات العامة الأولية في البلاد نابضًا بالحياة بشكل استثنائي في عام 2024، مما يعكس اتجاهًا أوسع لثقة المستثمرين وديناميكية السوق.

وفي هذا العام وحده، شهدت الهند طرح أكثر من 150 شركة للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 5 مليارات دولار. وهذا تناقض صارخ مع مبلغ 2.5 مليار دولار الذي تم جمعه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتشمل الاكتتابات العامة الأولية البارزة الأخيرة شركة Bharti Hexacom وAadhar Housing Finance، اللتين جمعتا 511 مليون دولار و358 مليون دولار، على التوالي.

كما تصدرت شركة Go Digit General Insurance عناوين الأخبار من خلال تأمين 312 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي في مايو.

وتسلط هذه السلسلة من العروض العامة الناجحة الضوء على إمكانات السوق المزدهرة في الهند، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الخضراء.

مكانة شركة Ola Electric في السوق

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على الرغم من انخفاض قيمتها من 5.4 مليار دولار خلال جولة التمويل الأخيرة بقيادة شركة Temasek ومقرها سنغافورة في سبتمبر، إلا أن الاكتتاب العام الأولي لشركة Ola Electric لا يزال يضعها كلاعب رئيسي في مجال السيارات الكهربائية الهندية.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشركة حوالي 4 مليارات دولار، وهو دليل على دورها المحوري في ثورة الطاقة النظيفة في البلاد.

أكد بافيش أغاروال، رئيس شركة Ola Electric، على مهمة الشركة المتمثلة في تحويل الهند إلى مركز عالمي للسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي للطاقة المستدامة.

على الرغم من أن شركة Ola قامت مؤخرًا بتعديل توقعات مبيعاتها، إلا أنها تظل قوة مهيمنة في سوق السكوتر الإلكتروني في الهند، حيث تستحوذ على حصة سوقية كبيرة تبلغ 46٪.

ومع ذلك، قد يكون لقب Ola Electric لأكبر طرح عام أولي لهذا العام قصير الأجل.

تستعد شركة Hyundai Motor India لدخول سوق الأسهم الهندية من خلال طرح عام أولي ضخم محتمل بقيمة 3 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإدراج المرتقب في بورصة مومباي إلى رفع مكانة هيونداي والمكانة العامة لقطاع السيارات الهندي.

ومع استمرار تطور مشهد الاكتتاب العام الأولي في الهند، سيكون الظهور العام لشركة Ola Electric بمثابة اختبار حاسم لمعنويات المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا الخضراء في البلاد.

يمكن أن يمهد نجاح هذا العرض الطريق لمزيد من الاستثمارات في النقل المستدام ويضع معيارًا للاكتتابات العامة الأولية المستقبلية في هذه الصناعة.

يجب على المستثمرين أن يراقبوا عن كثب استجابة السوق للاكتتاب العام الأولي لشركة Ola Electric وتأثيراته على قطاع السيارات الكهربائية الأوسع.

ومع دخول شركة هيونداي الوشيك إلى السوق، سيزداد التركيز على الاكتتابات العامة الأولية في الهند، مما يشير إلى عام مثير قادم لكل من المستثمرين وصناعة السيارات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.