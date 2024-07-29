تنخفض أرباح الربع الثاني ولكن السهم يرتفع، وهذا هو السبب

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حققت شركة ON Semiconductor Corp إيرادات بقيمة 1735.2 مليون دولار أمريكي للربع الثاني، محققة دخلًا صافيًا قدره 338.2 مليون دولار أمريكي يُترجم إلى ربحية مخففة قدرها 0.78 دولار أمريكي. وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 12% في الساعة الأولى من التداول.

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تجاوزت الإيرادات المعلنة توقعات المحللين البالغة 1729.12 مليون دولار ولكنها شكلت انخفاضًا بنسبة 17٪ عن العام السابق. كما أخطأت ربحية السهم المخففة الهدف بمقدار 0.11 دولار.

على الرغم من انخفاض اتجاه الأرباح، ارتفع سعر السهم بنسبة 12٪ عند افتتاح السوق. لماذا يهتم المستثمرون جدًا بالسهم؟

مستقبل واعد

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وفي حين أن الأرقام تحكي قصة مخيبة للآمال، إلا أن سبب الارتفاع في الأسعار يمكن تفسيره من خلال تعليقات الرئيس التنفيذي.

نحن لا نزال ملتزمين بقيادة النمو من خلال مكاسب حصة السوق، ومضاعفة الاستثمارات في الأسواق الاستراتيجية، وتوسيع نطاق محفظتنا من المنتجات الرائدة في الصناعة مع حلول الإشارات التناظرية والمختلطة.

باعتبارها ثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الطاقة في العالم، تتمتع Onsemi بسمعتها كلاعب كبير في سوق أشباه موصلات الطاقة وأجهزة الاستشعار.

تتمتع الشركة بسمعة طيبة في الحماية وعام واحد من التداول الجانبي عندما ترتفع أسعار شبه الأسهم إلى أعلى مستوياتها مما أثار قلق المستثمرين. ولكن ليس بعد الآن بعد تعليقات الرئيس التنفيذي المتفائلة.

بدءًا من المورد الرائد لأجهزة استشعار الصور لصناعة السيارات وحتى تعزيز اللعبة في التطبيقات الناشئة بما في ذلك السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة، تعتزم Onsemi الاستفادة من الاتجاهات الحديثة.

يعد الارتفاع في التدفق النقدي الحر مؤشرًا آخر على الصحة المالية والبراعة التشغيلية للشركة التي أثارت إعجاب المستثمرين.

وبالنظر إلى حقيقة أن الشركة تنوي النمو بقوة على خلفية اتجاهات الأسواق الناشئة، فإن هذا التدفق النقدي المحسن سيكون مفيدًا.

الشراكة مع فولكس فاجن

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وفي الأسبوع الماضي فقط، وقعت الشركة صفقة مع شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن.

ستوفر مجموعة كاملة من تقنيات كربيد السيليكون والتي ستكون في حد ذاتها جزءًا من حل الوحدة المتكاملة الذي سيعمل عبر جميع منصات الطاقة. وأضاف الرئيس التنفيذي:

من خلال تقديم حل نظام الطاقة الكامل الذي يشمل المجموعة الفرعية للطاقة بأكملها، فإننا نزود مجموعة فولكس فاجن بمنصة معيارية واحدة ومبسطة وقابلة للتطوير تعمل على زيادة الكفاءة والأداء لمجموعة سياراتهم.

تعتزم شركة Onsemi توسيع مزهريتها التصنيعية في أوروبا ويمكن أن تصبح شركة فولكس فاجن مستفيدًا مباشرًا من ذلك. سيكون موقع هذه المنشأة في جمهورية التشيك حيث تتواجد فولكس فاجن بالفعل.

وبالتالي فإن هذه الصفقة تعمل بشكل جيد لكلا الشركتين ويمكن لشركة Onsemi استخدامها لشق طريقها لتحسين العمليات في أوروبا.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم مسيرة Nvidia وBroadcom، توفر ON فرصة مغرية.

لقد تم تداول السهم بشكل جانبي لمدة عام وقد لا يكون هذا هو الحال بعد تقرير الأرباح هذا. قد يرغب المستثمرون في المشاركة في الحدث بسرعة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.