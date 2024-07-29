ازدهار سوق الإسكان السعودي، لكن أزمة القدرة على تحمل التكاليف تلوح في الأفق وسط رؤية 2030

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لقد جاء برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية في إطار برنامج رؤية 2030 الطموح بمثابة نعمة ونقمة لسوق الإسكان في البلاد. وفي حين أدى دعم تمويل الإسكان إلى زيادة ملكية المنازل كما هو مستهدف، فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب على المنازل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما يؤدي إلى مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف.

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ومع ذلك، لا يزال السوق صاخبًا، حيث تشهد المدن الرئيسية الثلاث في المملكة العربية السعودية، الرياض وجدة والدمام، تغيرًا إيجابيًا على أساس سنوي في كلا الحجمين وكذلك قيم المعاملات السكنية.

الانتقال المفاجئ من الإيجار إلى التملك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقاري

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وفقًا لفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لشركة الاستشارات العالمية نايت فرانك، فقد وصل ما يقرب من 62% من المواطنين السعوديين إلى حالة الملكية، وهو ما يبشر بالخير لاستكمال هدف الحكومة المتمثل في معدل ملكية المنازل بنسبة 70%. في البلاد. ولتحقيق ذلك، قدمت الحكومة تمويلًا ميسور التكلفة، وتمويلًا طويل الأجل بمعدلات ثابتة وأدوات أخرى.

قال دوراني بدلاً من ذلك:

“ولكن كما يمكنك أن تتخيل، فإن هذا التحرير المفاجئ للطلب المكبوت للانتقال من الإيجار إلى التملك أدى إلى بعض الزيادات الكبيرة في الأسعار. إذا تحدثنا عن مدينة مثل الرياض، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 60٪ في ومن الواضح أن الدخل لم يرتفع بمعدل متناسب.

ويضيف دوراني أن هذا قد تسبب في مشكلات تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري أيضًا من أقل من 1% قبل حوالي 4 سنوات إلى 6% اليوم، حيث تعكس البلاد السياسة المالية الأمريكية مثل معظم دول الخليج.

وقال: “لذا، من الواضح أنه يتعين على الناس الادخار لفترة أطول حتى يتمكنوا من توفير ما يكفي من الوديعة للانتقال من الإيجار إلى التملك”.

وفقًا لمراجعة سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية – صيف 2024، ارتفعت أحجام وقيم المعاملات السكنية في المملكة العربية السعودية بنسبة 48٪ (50434 صفقة) و64٪ (42.4 مليار ريال سعودي) في الأشهر الـ 12 الماضية.

وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية منحت قروضًا عقارية سكنية بقيمة 7.8 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي) للأفراد في مارس 2024، وهو أعلى مستوى منذ 13 شهرًا (البنك المركزي السعودي).

تحتاج الرياض إلى المزيد من الأسهم المبنية للإيجار لمحترفيها الشباب

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سجلت الرياض، العاصمة السعودية، مستويات عالية تاريخياً من حيث عدد المبيعات وقيمتها الإجمالية، حيث ارتفعت بنسبة 107% و96% على التوالي، وفقاً لتقرير نايت فرانك.

ومع ذلك، هناك فرصة كبيرة وغير مستغلة إلى حد كبير في المدينة لتطوير مخزون البناء للإيجار، حيث لا يتطلع المهنيون البالغ عددهم 20 شخصًا هنا إلى شراء منزل، بل يتطلعون إلى استئجاره.

يقول دوراني: “60% من السكان السعوديين تقل أعمارهم عن 30 عامًا. والآن، يهاجر الكثير من الشباب السعوديين في جميع أنحاء المملكة بحثًا عن فرص عمل أفضل، وينتقلون عادةً إلى الرياض، التي تعد مركز معظم النشاط الاقتصادي”.

“إن الشاب السعودي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا وغير المتزوج والذي يصل إلى مدينة جديدة كبيرة لأول مرة مثل الرياض، ليس بالضرورة أن يتطلع إلى امتلاك منزل. بل سيرغب في استئجار واحد. وربما ستفعل ذلك “إذا كنت تبحث عن شيء صغير، مثل غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم بدلاً من فيلا مكونة من ثلاث أو أربع غرف نوم،” يضيف.

هل يتقدم المطورون لتطوير مثل هذه المساحات؟ يقول دوراني: لا، مضيفًا أن هذا هو سبب ضياع الفرصة حتى الآن.

وفي حين لا توجد بيانات متاحة للإشارة إلى مدى ضخامة هذا السوق، يقول دوراني إن 69% من السعوديين لا يعتبرون أنفسهم مقيمين دائمين في المدن التي يعيشون ويعملون فيها – وهو عدد كبير، وهذا يمكن أن يعطي تلميحًا حول الحجم الذي يمكن أن يصل إليه السوق المبني للإيجار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.