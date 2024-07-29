شركة UltraTech Cement توسع هيمنتها من خلال شراء حصة بقيمة 472 مليون دولار في شركة الأسمنت الهندية وسط عملية توحيد الصناعة

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أعلنت شركة UltraTech Cement، أكبر شركة مصنعة للأسمنت في الهند، عن خطوة استراتيجية كبيرة يمكن أن تعيد تشكيل مكانتها في صناعة الأسمنت الهندية.

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كشفت UltraTech يوم الأحد عن خططها للاستحواذ على حصة 32.72% في شركة India Cements من مروجي الشركة وشركائهم مقابل 3,954 كرور روبية (472.38 مليون دولار)، أو 390 روبية للسهم الواحد.

يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب عملية شراء سابقة لما يقرب من 23% من أسهم شركة India Cements في يونيو بسعر 268 روبية هندية للسهم الواحد، مما يرفع إجمالي حصة UltraTech في الشركة إلى 56%.

حركة سعر سهم UltraTech

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أغلق UltraTech Cement عند 11,873.80 روبية يوم الاثنين، مسجلاً زيادة بنسبة 1.72% في سعره. وأظهر سهم الشركة حركة إيجابية تعكس تفاؤل المستثمرين وزخم السوق.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حقق السهم عائدًا بنسبة 19.07٪ للمستثمرين وفي العام الماضي، ارتفع سعر السهم بنسبة 43٪.

شراء الأسهم يؤمن بصمة جنوب الهند

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سلطت Emkay Global، في مذكرة تمت مشاركتها مع Invezz، الضوء على أن عملية الاستحواذ هي خطوة استراتيجية لتعزيز وجود UltraTech في تاميل نادو، وهي منطقة معروفة بمحدودية توفر الحجر الجيري.

“بافتراض استخدام بنسبة 70/75% مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,000/1,200 روبية في العام المالي 26E/العام المالي 27E (تتمتع UltraTech بسجل جيد في تحويل الأصول المكتسبة)، فإن التقييم الضمني يقف عند 13.5x/10.5x EV/E، وقال الاستشارة: “خصم بنسبة 30-35٪ على ما تتداول به UltraTech حاليًا”.

“من المرجح أن تحقق هذه الأصول أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 10-13 مليار روبية في العام المالي 2026/العام المالي 27E، وهو ما يمثل حوالي 5-6% من تقديراتنا الحالية (لم يتم أخذها في الاعتبار حاليًا في تقديراتنا). عند الاستحواذ على Kesoram/ICL واستنادًا إلى – ومع استمرار التوسعات، من المرجح أن تزيد سعة الأسمنت الرمادي لشركة UltraTech India إلى 209 مليون طن (مقابل 150 مليون طن الآن) بحلول السنة المالية 27E (حوالي 12% معدل نمو سنوي مركب)”.

هل تتجه صناعة الأسمنت الهندية نحو الدمج؟

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تمر صناعة الأسمنت الهندية بمرحلة مهمة من الدمج، مدفوعة بآفاق الطلب القوي والتركيز المتزايد على توسيع القدرات.

تخوض Aditya Birla Group، الشركة الأم لشركة UltraTech، سباقًا تنافسيًا مع Adani Group، التي صعدت مؤخرًا لتصبح ثاني أكبر شركة للأسمنت في السوق من خلال استحواذها على Ambuja وACC Cement في عام 2022.

ووفقا لتقرير صدر في مايو عن وكالة التصنيف الهندية ICRA، فإن الدمج في قطاع الأسمنت يؤدي إلى خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والوصول إلى القدرات الجاهزة واحتياطيات الحجر الجيري.

لا تزال توقعات ICRA للقطاع مستقرة، مع توقعات بزيادة الإيرادات بنسبة 9-10٪ وتحسين هوامش التشغيل بمقدار 80-100 نقطة أساس في الفترة 2024-2025.

تتوقع Emkay Global أن ترتفع الحصة السوقية لأكبر خمس مجموعات للأسمنت من 40% في السنة المالية 24 إلى حوالي 58% بحلول السنة المالية 27، مع مكاسب كبيرة لشركة UltraTech ومجموعة Adani.

من المتوقع أن تزيد حصة UltraTech في السوق من 11% في السنة المالية 24 إلى 25% بحلول السنة المالية 27، بما يتماشى مع حصتها السوقية المتزايدة في المناطق الأخرى.

في حين أن الربحية على المدى القريب قد تكون محدودة بسبب زيادة الأصول المكتسبة التي تعمل بمستويات استخدام أقل، تتوقع إمكاي أن الدمج سيعزز انضباط الأسعار ويحسن الربحية على المدى الطويل.

يحتفظ الاستشارة بتوصية الشراء على أسهم UltraTech بسعر مستهدف قدره 12,800 روبية هندية للسهم الواحد، على أساس مضاعف 20x EV/EBITDA.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.