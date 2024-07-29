الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي: يشير نمط الرسم البياني إلى عودة الريال البرازيلي

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يسير الريال البرازيلي في اتجاه هبوطي قوي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو، حيث يركز المستثمرون على قرار البنك المركزي القادم. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي في الأشهر السبعة الماضية على التوالي ويتم تداوله عند أعلى مستوى له منذ 3 يناير.

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أسعار الذرة وفول الصويا

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وقد تراجع الريال البرازيلي بسبب انخفاض أسعار بعض صادراته الرئيسية. انخفض صندوق الذرة Teucrium (CORN)، الذي يتتبع أسعار الذرة، بنسبة 16٪ هذا العام وبنسبة 26٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.

وبالمثل، انخفض صندوق فول الصويا Teucrium (SOYB) بنسبة 22٪ في الأشهر الـ 12 الماضية ويحوم عند أدنى مستوى له منذ يناير 2022.

أسعار الصويا مقابل الذرة

وقد انخفضت هذه السلع بسبب الإمدادات الأعلى من المتوقع في دول رئيسية مثل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

أظهر أحدث تقرير WASDE الأمريكي أن الإنتاج الأمريكي سيرتفع بمقدار 240 مليون بوشل هذا العام. وتتوقع الوزارة أن متوسط سعر المزرعة الذي يتلقاه المنتجون سيكون 4.30 دولارًا للبوشل، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 4.40 دولارًا.

أداء فول الصويا جيد، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بمقدار 15 مليون بوشل في الولايات المتحدة. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن متوسط سعر فول الصويا سيكون 11.10 دولارًا هذا الموسم، بانخفاض قدره 10 سنتات.

وتتأثر البرازيل بانخفاض أسعار الذرة وفول الصويا لأنها من بين أكبر مصدري النقد الأجنبي. وانخفض السكر، وهو أحد أهم الصادرات الأخرى، بنسبة تزيد عن 33% من أعلى مستوى له في عام 2023.

وقد تم تعويض انخفاض أسعارها من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ظل خام برنت وغرب تكساس الوسيط فوق 80 دولارًا في معظم فترات العام.

تخفيضات البنك المركزي البرازيلي

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كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي بسبب الاختلاف المستمر بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي البرازيلي.

وفي الولايات المتحدة، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.50%، وهو نفس المستوى الذي ظلت عليه منذ أشهر. حدث هذا الرأي حيث ظل التضخم في البلاد مرتفعًا بشكل عنيد وأعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0٪.

ولكن في البرازيل، كان البنك المركزي متشائما بعض الشيء منذ العام الماضي. وكانت من بين أولى عملات الأسواق الناشئة التي بدأت في خفض أسعار الفائدة في عام 2023. وحدث أول خفض لها في يونيو عندما بلغت أسعار الفائدة 13.75%. ومنذ ذلك الحين، وصلت أسعار الفائدة إلى 10.50%.

حدثت هذه التخفيضات مع انخفاض التضخم من مستوى ما بعد الوباء البالغ 12٪ إلى مستوى منخفض بلغ 3.16٪ في مايو 2023. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، عاد التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى ويستقر عند 4.23٪.

ولذلك، يتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.5% في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وسيشير أيضًا إلى أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول للتعامل مع الاتجاهات التضخمية المستمرة.

قرار سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل

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الأخبار المهمة التالية التي يجب مراقبتها لزوج دولار أمريكي/ريال برازيلي ستكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع والمقرر إجراؤه يوم الأربعاء.

سيكون هذا اجتماعًا مهمًا نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحدد لهجة ما يمكن توقعه في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.50% في هذا الاجتماع.

ومع ذلك، لدى البنك حافز للإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وخاصة في سبتمبر. وقد انخفض التضخم، وخاصة التضخم الأساسي، بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية. انخفضت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) إلى 2.5٪ في يونيو من هذا العام.

وتتجه هذه الأرقام نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0%. وفي الوقت نفسه، تراجع سوق العمل قليلاً في الأسابيع القليلة الماضية. وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021. وسينشر مكتب إحصاءات العمل (BLS) أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

وفي بيان صدر مؤخراً، أشار جاي باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز الآن في الغالب على سوق العمل. أظهرت أرقام إضافية أن الاقتصاد كان يتراجع، كما أشار آلان بيندر في مقال رأي في وول ستريت جورنال.

التحليل الفني للدولار الأمريكي/الريال البرازيلي

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مخطط USD/BRL | المصدر: TradingView

وبالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. وقد ارتفع من أدنى مستوى في يوليو عند 4.69 إلى 5.66. خلال هذه الفترة، ظل الزوج فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 5.50 وجميع المتوسطات المتحركة.

ومع ذلك، فقد شكل هذا الزوج أيضًا نموذجًا خطيرًا على الرسم البياني يعرف بالقمة المزدوجة عند 5.7 وخط العنق عند 5.37. في معظم الحالات، يكون هذا النمط هبوطيًا للغاية. لذلك، من المرجح أن يواجه زوج الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي اختراقًا هبوطيًا حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 5.50.

ومع ذلك، سيتم تأكيد المزيد من الاتجاه الصعودي إذا ارتفع الزوج فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 5.70. إذا حدث ذلك، فسوف يرتفع إلى النقطة التالية عند 5.75.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.