يتوقع مستثمرو AMD التحديثات الرئيسية على خط GPU الجديد قبل أرباح الربع الثاني

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بينما تستعد شركة Advanced Micro Devices Inc. (AMD) للإعلان عن أرباحها للربع الثاني بعد إغلاق السوق اليوم، يتوقع المحللون إيرادات ربع سنوية تبلغ 5.74 مليار دولار.

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ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الأداء القوي للشركة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي وقطاع مراكز البيانات.

ومع ذلك، يركز المستثمرون بشكل خاص على التحديثات المتعلقة بخط AMD الجديد من وحدات معالجة الرسومات.

تسليط الضوء على خط GPU الجديد من AMD

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في حين أن نمو AMD يمتد إلى قطاعات أعمال متعددة، فإن قسم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يستحوذ على اهتمام كبير من المستثمرين.

لقد حظيت سلسلة MI300X، التي تستخدمها الشركات الكبرى مثل Microsoft وMeta وOracle للتدريب على الذكاء الاصطناعي، بالاهتمام على الرغم من عدم الاعتراف بها على نطاق واسع مثل Nvidia’s H100.

توفر وحدات معالجة الرسوميات من AMD تكلفة إجمالية أقل للملكية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى خفض التكاليف دون المساس بقدرة الحوسبة.

إلى جانب معالجات EPYC، تؤكد AMD أن حلولها يمكنها تقليل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بنسبة 45% تقريبًا مع تقديم أداء حسابي مكافئ لأفضل البدائل.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط AMD لمواصلة توسيع خط GPU الخاص بها مع MI325 وMI350 في العامين المقبلين، ومن المتوقع أن تتنافس MI350 بشكل مباشر مع Blackwell 200 من Nvidia. وبطبيعة الحال، يحرص المستثمرون على معرفة ما إذا كانت الشركة تسير على الطريق الصحيح لهذه الأجهزة. تطلق.

وتقوم الشركة أيضًا بتطوير MI400 لإصدار 2026، مما يشير إلى استراتيجية تفكير تقدمية تطمئن المستثمرين بشأن خطط AMD طويلة المدى.

تقلبات السوق تمثل فرصة للشراء؟

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أدت التقلبات الأخيرة في السوق وتراجع أسهم التكنولوجيا إلى وضع AMD عند نقطة سعر جذابة.

ويشير محللو باركليز إلى أن AMD قد استعادت جميع مكاسبها في الأداء لهذا العام، مع انخفاض السهم بنسبة كبيرة بنسبة 38٪ عن أعلى مستوياته الأخيرة. ويقولون إن هذا التصحيح قد يمثل نقطة دخول رئيسية للمستثمرين.

لاحظ محللو باركليز: “لقد قامت AMD بتخطي جميع مكاسب الأداء خلال العام حيث يتطلع المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر انتقائية مع التعرض للذكاء الاصطناعي والتوافق مع الأسماء الدورية/SMID”. وهم يعتقدون أن التصحيح قد امتد أكثر من اللازم، مما يجعل شراء السهم جذابًا.

وقال محللو باركليز: “لو أخبرتنا في ديسمبر الماضي أن AMD لديها أكثر من 4 مليارات دولار في الحقيبة، لكنا قد صدمنا”، في إشارة إلى الإيرادات من خط MI300 من وحدات معالجة الرسومات.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على سلسلة التوريد، فمن المتوقع أن تحقق هذه السلسلة ما يقرب من 5 مليارات دولار لهذا العام. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحقق نفس الخط من وحدات معالجة الرسومات إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن خطوط GPU القادمة هي التي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من المكاسب في أسعار الأسهم في الأشهر المقبلة.

يمكن للمستثمرين أن يشعروا بالارتياح في قاعدة الإيرادات القوية التي توفرها وحدات معالجة الرسومات MI300 من AMD، والتي تدعمها إمكانات MI325 وMI350. تشير هذه التطورات إلى مستقبل واعد لسهم AMD، خاصة عند سعره الحالي.

بينما تستعد AMD لإعلان أرباحها للربع الثاني، ستتجه كل الأنظار إلى رؤى الإدارة فيما يتعلق بخط GPU الجديد واستراتيجية الشركة للاستفادة من سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي.

يؤكد الترقب المحيط بهذه التحديثات على أهمية جهود AMD المبتكرة والتخطيط الاستراتيجي في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.