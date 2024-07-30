يتوقع CIO في BlackRock أن يتم تضمين صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في المحافظ النموذجية قريبًا

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يتوقع كبير مسؤولي الاستثمار في BlackRock أن يتم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بـ Bitcoin و Ethereum في المحافظ النموذجية بحلول نهاية عام 2024.

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وفي حديثها في مقابلة مع بلومبرج، أشارت سمارة كوهين، المديرة التنفيذية لشركة بلاك روك، إلى أن شركات الاتصالات الكبرى تقوم حاليًا بتقييم مخاطر وفائدة بيتكوين وإيثريوم في محافظها الاستثمارية.

BlackRock CIO of ETF and Index Investments Samara Cohen discusses the iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) and expects we'll see allocation of crypto ETFs in model portfolios by the end of this year and into 2025 https://t.co/5UOLwIRWHL pic.twitter.com/rYqpym7Wqg — Bloomberg Crypto (@crypto) July 29, 2024

سوق المحفظة النموذجية في الارتفاع

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وفقًا لكوهين، قد تتطلع شركات مثل Morgan Stanley وWells Fargo وUBS إلى دمج العملات المشفرة في “محافظها النموذجية” بحلول نهاية عام 2024.

المحافظ النموذجية هي محافظ استثمارية تعمل كنماذج أو إرشادات لإدارة استثمارات العملاء. واستنادا إلى مستويات المخاطر المختلفة، تم تصميمها لاستهداف أهداف محددة، مثل النمو أو الدخل أو الحفاظ على رأس المال.

يقول سالم رامجي، الرئيس العالمي لـ iShares في BlackRock، إن سوق المحفظة النموذجية ستصل إلى 10 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي تقرير سابق ، قال رامجي إن هذا السوق “سيكون ضخمًا”، مضيفًا أنه أصبح الطريقة المفضلة للمستشارين الائتمانيين لإدارة أعمالهم. وعلى هذا النحو، قامت شركة BlackRock بمواءمة استراتيجياتها لتلبية هذا الطلب المتزايد.

تستفيد المحافظ النموذجية من تضمين مجموعة متنوعة من فئات الأصول لتعزيز التنويع وربما تحسين ملف المخاطر والعائد. وأضاف كوهين أنه على الرغم من أن بيتكوين وإيثر هما فئتان أصول مختلفتان مع حالات استخدام مختلفة، إلا أنهما مفيدان باعتبارهما “منوعات للمحفظة”.

لا توجد مؤسسة سولانا المتداولة

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وتعليقًا على نية بلاك روك إطلاق صندوق Solana ETF، قال كوهين إن الشركة لا تسعى إلى هذا العرض في الوقت الحالي. وأضافت أن بيتكوين وإيثريوم يستوفيان معايير الشركة فيما يتعلق بـ “عدم الاستقرار ومصلحة العميل”، ولا تتوقع الشركة تقديم أي منتجات أخرى لصناديق الاستثمار المتداولة في الوقت الحالي.

يتناقض موقف BlackRock مع موقف مديري الأصول الآخرين مثل VanEck، التي دفعت من أجل إنشاء صندوق Solana ETF. ومع ذلك، يقول جان فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة VanEck، إنه من غير المرجح أن تتم الموافقة عليه في أي وقت قريب.

وناقش كوهين أيضًا صافي التدفقات الخارجة البالغة ١,٧ مليار دولار لصناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم منذ إطلاقها. ومع ذلك، فإن مدير تكنولوجيا المعلومات في BlackRock ليس قلقًا بسبب الإطلاق القوي للمركبات الاستثمارية.

ووفقًا لها، فإن الكثير من التدفقات الخارجة جاءت من الصناديق ذات الأسعار المرتفعة والأدوات الوكيلة لأن المستثمرين “يريدون الحصول على تعرضهم للإيثريوم، خاصة إذا كانوا سيستخدمونها في سياق محفظة شاملة في نظام بيئي يثقون به”. في.”

في وقت النشر، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم أربعة أيام متتالية من التدفقات الخارجة ، مع يوم واحد فقط من التدفق في 23 يوليو.

في المقابل، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة اليوم الرابع الإيجابي من صافي التدفقات، حيث لم تشهد سوى شركة IBIT التابعة لشركة BlackRock تدفقات واردة في 29 يوليو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.