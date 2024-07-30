حصل موقع Crypto.com على شراكة كبيرة مع ADCC لبطولة العالم لقتال التقديم لعام 2024

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حصلت Crypto.com، المنصة الرائدة لتداول العملات المشفرة، على شراكة حصرية مع نادي أبو ظبي القتالي (ADCC) لبطولة العالم لقتال التقديم لعام 2024، المقرر عقدها في الفترة من 17 أغسطس إلى 18 أغسطس في لاس فيغاس، نيفادا.

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https://t.co/vCNztATkNg is proud to partner with Abu Dhabi Combat Club for the bi-annual ADCC Submission Fighting World Championship 2024.



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تشتهر بطولة ADCC العالمية لقتال التقديم بأنها واحدة من أهم أحداث المصارعة على مستوى العالم. تقام البطولة كل عامين منذ بدايتها في عام 1998، وتجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم ويتم الاحتفال بها لقيمتها الإنتاجية العالية وجمهورها الكبير المتفاني.

وكجزء من الصفقة، سيظهر موقع Crypto.com بشكل بارز عبر جميع تغطية الوسائط المتعددة والمواد الترويجية لشركة ADCC. سيتم عرض شعار الشركة على لوحة القتال ومنصة الفائز، مما يضمن ظهور العلامة التجارية بشكل كبير طوال الحدث.

وأعرب مو جاسم، المنظم الرئيسي لشركة ADCC، عن حماسه للشراكة، مشيراً إلى أنها تمثل “انسجاماً مثالياً” بين كيانين متنامين.

وقال جاسم: “نظرًا لأن كلا من العملات المشفرة وADCC أصبحا أكثر انتشارًا، فإن هذه الشراكة تمثل فرصة ممتازة لرفع مستوى كلتا العلامتين التجاريتين مع جماهير متفاعلة للغاية”.

Crypto.com يروج لقبول العملات المشفرة

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ردد كريس مارسزاليك، الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، هذا الشعور، وقارن بين تفاني الرياضيين في ADCC وروح الشركة الخاصة. “إن ADCC هو أصعب حدث مصارعة تقديم في العالم. إن مستوى الالتزام المطلوب للوصول إلى قمة هذه الرياضة يشبه الدافع الذي لا هوادة فيه الذي نعززه في Crypto.com. نحن فخورون بدعم ADCC والرياضيين المتنافسين هذا العام، ” علق مارساليك.

Bitcoin was on the Las Vegas sphere last night!pic.twitter.com/MuMQTilTka — Crypto Tea (@CryptoTea_) July 23, 2024

بالإضافة إلى رعايتها القادمة لبطولة ADCC، تعمل Crypto.com بنشاط على تعزيز الوعي بالعملات المشفرة وقبولها.

تصدرت الشركة مؤخرًا عناوين الأخبار من خلال إعلان بارز عن البيتكوين تم عرضه في Las Vegas Sphere، وهي خطوة أثارت حماسًا كبيرًا بين السياح وعشاق العملات المشفرة.

تعد الشراكة مع ADCC وإعلان Bitcoin البارز الأخير جزءًا من استراتيجية Crypto.com الأوسع لتعزيز ظهورها ودفع النمو في سوق العملات المشفرة التنافسي.

مع اقتراب بطولة العالم لقتال التقديم ADCC لعام 2024، ستكون كل الأنظار متجهة إلى لاس فيغاس، حيث تعد مشاركة Crypto.com بتعزيز مكانة الحدث وتقديم فرص جديدة لكل من مجتمعات العملات المشفرة والرياضة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.