يقوم Guggenheim بترقية Akamai للشراء بهدف 128 دولارًا: هل يجب أن تستثمر؟

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في يوم الاثنين الموافق 29 يوليو، قام محللو Guggenheim بترقية Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) إلى الشراء من الانتظار، وتحديد السعر المستهدف عند 128 دولارًا.

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يشير هذا السعر المستهدف إلى ارتفاع محتمل يزيد عن 30% من سعر التداول الحالي لـ Akamai البالغ 98 دولارًا.

يعتقد محللو Guggenheim أن Akamai تستعد لتحويل نفسها من شركة شبكة توصيل المحتوى (CDN) إلى منصة أوسع، مستفيدة من مكانتها القوية في شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتقديم حلول أمنية وسحابية محسنة.

وجهات نظر الشركات الأخرى في وول ستريت

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تأتي ترقية Akamai الأخيرة وسط سلسلة من آراء المحللين المختلطة. في وقت سابق من هذا الشهر، قام بنك HSBC بترقية Akamai إلى Hold من التخفيض، مشيرًا إلى المخاوف بشأن افتقار الشركة إلى التوجيهات ولكنه أقر بأن سعر السهم الحالي يعكس هذه المشكلات.

يتوقع بنك HSBC أن تنمو أرباح أسهم Akamai غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمعدل نمو سنوي مركب متواضع يبلغ 5.1٪ من عام 2023 إلى عام 2027، وهو ما يتخلف عن معدلات النمو المنخفضة إلى المتوسطة المكونة من رقمين في هذا القطاع.

بدأ Scotiabank أيضًا تغطية Akamai بتصنيف Outperform وسعر مستهدف 110 دولارات في 9 يوليو، مما يسلط الضوء على آفاق النمو القوية للشركة في مجال الأمن والحوسبة المتطورة.

وفقًا لـ Scotiabank، من المتوقع أن تشكل هذه القطاعات 75% من أعمال Akamai بحلول عام 2025، مما يدفع النمو المستقبلي للشركة.

ومع ذلك، ليس كل المحللين متفائلين. في شهر مايو، حافظت Raymond James على تصنيف الأداء المتفوق ولكنها خفضت سعرها المستهدف من 138 دولارًا إلى 115 دولارًا، معربة عن مخاوفها بشأن أداء أعمال التوصيل الخاصة بشركة Akamai.

وأشار محللو الشركة إلى أنه على الرغم من أن قطاعات الأمن والحوسبة أظهرت نموًا قويًا، إلا أن أعمال التوصيل واجهت تحديات بسبب قيام كبار العملاء مثل شركات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي بتقليل استخدامهم لخدمات Akamai لخفض التكاليف.

قامت Citi Research أيضًا بتخفيض السعر المستهدف لـ Akamai من 117 دولارًا أمريكيًا إلى 110 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف محايد في مايو.

سلط المحللون في Citi الضوء على الضغط الكبير على أعمال التوصيل في Akamai، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مما ألقى بظلاله على النمو الصحي في قطاعي الأمن والحوسبة.

معاينة أرباح الربع الثاني

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سيكون تقرير أرباح Akamai للربع الثاني، والمتوقع صدوره في الثامن من أغسطس، بمثابة مؤشر حاسم لأداء الشركة.

يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.94 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.85 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023، وإيرادات تبلغ 977.60 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 935.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، كانت هناك 19 مراجعة هبوطية لعائد السهم الواحد في آخر 90 يومًا، مما يعكس المشاعر الحذرة بين المحللين.

واجهت Akamai اضطرابات مؤخرًا، بما في ذلك انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في سعر السهم بعد التوجيهات المستقبلية الأضعف من المتوقع خلال أرباح الربع الأول.

بالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة أرباحًا (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) تتراوح بين 1.51 دولارًا و1.56 دولارًا للسهم، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 1.63 دولارًا للسهم.

على الرغم من هذه التحديات، تستمر قطاعات الأمن والحوسبة في الشركة في النمو بنسبة 15-17% و21-23% على أساس سنوي على التوالي.

بشكل أساسي، تُظهر أعمال Akamai القوة في استراتيجية التنويع التي تتبعها، مع التركيز على المجالات ذات النمو المرتفع مثل الأمن والحوسبة المتطورة.

يهدف الاستحواذ على Noname Security مقابل 450 مليون دولار إلى تعزيز قدرات Akamai الأمنية لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يساهم في نمو الإيرادات المستقبلية. على الرغم من النكسات في قطاع التوصيل، تتوقع الشركة إيرادات إضافية من الأحداث المهمة مثل الألعاب الأولمبية والانتخابات الأمريكية.

لا تزال الأوضاع المالية لشركة Akamai قوية، حيث أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2024 زيادة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 986.97 مليون دولار وزيادة بنسبة 21% في إيرادات الأمن.

وشهد قطاع الحوسبة أيضًا زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي، مما عزز التحول الاستراتيجي للشركة بعيدًا عن الاعتماد على CDN.

من منظور التقييم، فإن التدفق النقدي المتأخر من العمليات لشركة Akamai يفوق متوسط القطاع بشكل كبير، مما يجعله استثمارًا جذابًا على الرغم من تقلبات الأسهم الأخيرة. يؤكد برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة على قدراتها القوية في توليد التدفق النقدي.

وبينما نأخذ في الاعتبار نقاط القوة الأساسية هذه، فمن المهم بنفس القدر تحليل كيفية انعكاس هذه العوامل في تحركات أسعار أسهم Akamai.

من خلال فحص المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني، يمكننا الحصول على رؤى أعمق حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة وأهداف الأسعار.

دعونا نتعمق في التحليل الفني لاستكشاف ما تكشفه الرسوم البيانية حول مسار سهم Akamai.

مقاومة قوية طويلة المدى فوق 120 دولارًا

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لم يقدم سهم Akamai أي عوائد سعرية للمستثمرين منذ أواخر عام 2020. على الرسوم البيانية طويلة المدى، يمكن للمرء أن يرى كيف كان مستوى 120 دولارًا بمثابة مقاومة قوية للسهم منذ أكتوبر 2020.

لقد حاول اختراق هذا المستوى عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية لكنه فشل.

مخطط AKAM بواسطة TradingView

ومع ذلك، فإن الرسوم البيانية قصيرة المدى توفر بعض الأمل للمضاربين على الارتفاع. منذ بداية هذا الشهر، شهد السهم انتعاشًا كبيرًا حيث ارتفع من أقل من 90 دولارًا إلى ما يزيد عن 98 دولارًا حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأ المتوسطان المتحركان لمدة 50 يومًا و100 يوم في الارتفاع.

وبالتالي، يمكن للمستثمرين المتفائلين الذين يتطلعون إلى شراء السهم بدء مركز صغير عند المستويات الحالية مع الحفاظ على وقف الخسارة عند أدنى مستوى للتأرجح الأخير عند 87.70 دولارًا.

يمكنهم الإضافة إلى مراكزهم الطويلة إذا أعطى السهم إغلاقًا أسبوعيًا أعلى من 120 دولارًا.

بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، فإن فرص البيع على المكشوف لن تظهر إلا إذا فقد السهم زخمه الصعودي على المدى القصير.

ستكون العلامة الأولى على ذلك إذا أغلق السهم يوميًا أقل من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، والذي يقع حاليًا عند 92.41 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.