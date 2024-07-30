انخفض سهم Hedera (HBAR) بنسبة 10% على الرغم من شراكات Blade Wallet وKarate Combat الأخيرة

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شهد رمز Hedera (HBAR) انخفاضًا بنسبة 10.5٪ خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من عمليات التكامل الكبيرة مع Blade Wallet وKarate Combat قبل بضعة أيام.

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في حين أن عمليات التكامل قد جلبت اهتمامًا كبيرًا للشبكة، حيث استقطبت 400000 حساب جديد في أسبوع واحد فقط، إلا أن السوق لم يعكس هذه التغييرات الإيجابية في سعر HBAR.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على حركة سعر HBAR ومستويات الأسعار الحاسمة التي يجب مراقبتها حيث ترى Hedera Hashgraph زيادة في الحسابات الجديدة.

إطلاق تكامل Blade Wallet ورمز Karate Combat على Hedera

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شهدت شبكة Hedera Hashgraph زيادة ملحوظة في النشاط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شراكاتها الإستراتيجية مع Blade Wallet وKarate Combat.

تم دمج Blade Wallet، وهي محفظة Web3 ذاتية الحفظ، في Hedera من خلال حل Whitelabel الخاص بها قبل أسبوع، لتبسيط عملية إطلاق المحافظ والتطبيقات بأقل التكاليف العامة.

يهدف هذا التكامل، الذي قادته مؤسسة HBAR، إلى جعل أنشطة Web3 أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

من خلال الاستفادة من حل العلامة البيضاء Blade Wallet، تعمل Karate Combat، وهي منصة ترفيهية رياضية، على الاستفادة من حل Hedera القابل للتطوير والفعال من حيث التكلفة والصديق للبيئة لتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) لتطوير واحدة من أكثر المنتجات سلاسة والأكثر اعتمادًا التي تواجه المستهلك على شبكة الخضيرة.

من خلال إصدار رمز الكاراتيه الخاص به على كل من Ethereum وHedera عبر خدمة Hedera Token Service (HTS)، عززت Karate Combat مشاركة المستخدمين، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 400000 حساب Hedera جديد في غضون أسبوع.

على سبيل المثال، شهد حدث “Up Only Gaming” الخاص بـKarate Combat وحده مشاركة ما يقرب من 120.000 حساب Hedera فريد من نوعه، مما يسلط الضوء على الشعبية المتزايدة للمنصة.

Leveraging the Blade Wallet white-label solution, @KarateCombat has developed one of the smoothest and most adopted consumer-facing products on the #Hedera network.



For #KC47, “Up Only Gaming” had ~120,000 unique Hedera accounts participate without breaking a sweat. — HBAR Foundation (@HBAR_foundation) July 24, 2024

حركة السعر لشبكة Hedera (HBAR).

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على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه التكاملات، واجه سعر HBAR تحديات كبيرة. تم تداول HBAR عند حوالي 0.0677 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، مما يعكس انخفاضًا حادًا من أعلى مستوى سنوي عند 0.1308 دولار أمريكي في بداية العام.

والجدير بالذكر أن HBAR شهد اتجاهًا صعوديًا ثابتًا بعد تجاوز المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في أكتوبر 2023، مسجلاً قيعان وقمم أعلى، ونموًا بأكثر من 164٪ في الأشهر الخمسة التالية.

ومع ذلك، بعد خسارة مستوى المقاومة الحاسم 0.09 دولار، دخل HBAR في اتجاه هبوطي حاد، حيث انخفض بأكثر من 25٪.

أدى هذا الاتجاه الهبوطي إلى الانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، مشكلاً قناة هبوطية.

ساعد انتعاش الشراء الأخير من مستوى الدعم 0.06 دولار المشترين على كسر خط الشموع الحمراء، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 20٪ في أربعة أيام. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك لـ50 يومًا يمثل عقبة كبيرة.

مستويات الأسعار التي يجب مراقبتها لـ Hedera (HBAR)

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بينما تتنقل HBAR في ديناميكيات السوق الحالية، هناك العديد من مستويات الأسعار التي يجب مراقبتها. الانعكاس الأخير من مستوى الدعم 0.06 دولار مهد الطريق لارتفاع صعودي محتمل، بشرط أن يتمكن المضاربون على الارتفاع من الحفاظ على الزخم.

قد يؤدي الاختراق فوق القناة الهابطة إلى ارتفاع على المدى القريب، حيث يهدف المشترون إلى اختبار مستوى 0.088 دولار بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

على العكس من ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 0.06 دولار أمريكي قد يؤخر بشكل كبير جهود التعافي، مع مستوى الدعم التالي عند 0.05 دولار أمريكي.

تقدم المؤشرات الفنية إشارات متضاربة. يُظهر المذبذب الرائع اتجاهًا صعوديًا محتملاً مع قمتين مزدوجتين، بينما يظل مؤشر القوة النسبية تحت 50، مما يشير إلى عدم وجود تأكيد صعودي.

تشير نسبة الشراء/البيع على مدار 24 ساعة البالغة 0.8515 إلى نسبة أعلى من المراكز القصيرة، ومع ذلك فإن نسبة الشراء/البيع HBAR/USDT على Binance تظهر حافة صعودية عند 2.1.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباط HBAR القوي بالبيتكوين يعني أن تحركات البيتكوين ستكون حاسمة بالنسبة لاتجاه HBAR.

يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية واتجاهات السوق الأوسع لقياس المسار المستقبلي للرمز المميز.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.