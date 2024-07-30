تخطط Hive Digital Technologies للانتقال إلى باراغواي ولا تفعل الكثير لتحفيز سعر رمز HIVE

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في الأسابيع الأخيرة، شهد رمز HIVE تقلبًا ملحوظًا. اعتبارًا من آخر تحديث، يتم تداول HIVE عند 0.2224 دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.03٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وانخفاضًا كبيرًا بنسبة 41.1٪ خلال العام الماضي.

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على الرغم من التقلبات الأخيرة، تبلغ القيمة السوقية 111,370,448 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة 3,246,329 دولارًا أمريكيًا.

يسلط الانكماش الحالي لرمز HIVE الضوء على اتجاه أوسع من عدم اليقين حول قيمة رمز HIVE، حتى مع شروع Hive Digital Technologies في خطط توسع كبيرة.

كشفت Hive Digital Technologies عن خطط للانتقال إلى باراجواي

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كشفت شركة Hive Digital Technologies، وهي شركة بارزة في تعدين البيتكوين الخضراء، مؤخرًا عن نيتها إنشاء عملية تعدين كبيرة للبيتكوين بقدرة 100 ميجاوات في باراجواي.

"We are thrilled to announce our plan for a 100 MW project in Paraguay, utilizing green and clean energy sourced from the Itaipu hydroelectric dam," says Frank Holmes, HIVE’s Executive Chairman. "This potential opportunity is expected to add up to an additional 6.5 Exahash per… pic.twitter.com/ZqSl8WvAWq — HIVE Digital Technologies (@HIVEDigitalTech) July 22, 2024

ويأتي القرار بعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس باراجواي سانتياجو بينيا وكبار أعضاء حكومته.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة الوفيرة في باراجواي، وتحديدًا من سد إيتايبو الكهرومائي، لتعزيز قدرة التعدين في Hive والبصمة التشغيلية.

من المتوقع أن تقوم المنشأة الجديدة بمضاعفة معدل التجزئة الإجمالي لـ Hive إلى 12.1 إكساهاش في الثانية (EH/s)، مما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 6.5 إهاش/ثانية.

تواجه باراجواي ارتفاعًا كبيرًا في تعريفة الطاقة

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تأتي خطط Hive الطموحة في وقت تسعى فيه باراجواي إلى زيادة رسوم الطاقة بنسبة 14% للقائمين بتعدين العملات المشفرة، اعتبارًا من أغسطس.

أثارت هذه الزيادة في التعريفة، التي سنتها الإدارة الوطنية للكهرباء (ANDE)، مخاوف بين القائمين بتعدين العملات المشفرة بشأن استدامة عملياتهم.

على الرغم من هذه التحديات، تظل شركة Hive Digital Technologies متفائلة بشأن الفوائد المحتملة لتوسعها في باراجواي. وتتوقع الشركة أن هذا الموقع الجديد يمكن أن يدر حوالي 100 مليون دولار لشركة المرافق في باراغواي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويرى فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة Hive، أن هذا التطور يمثل علامة بارزة في استراتيجية التنويع للشركة وجهود التوسع العالمية.

يظهر سعر رمز HIVE القليل من التفاعل مع الأخبار

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ومع ذلك، لم يُترجم إعلان Hive بعد إلى تحول إيجابي في سعر رمز HIVE. قد تكون ظروف السوق الحالية والزيادة الوشيكة في الرسوم الجمركية من العوامل المساهمة في عدم وجود استجابة فورية من السوق.

في حين أن Hive Digital Technologies تستحوذ على أجهزة تعدين إضافية من Bitmain S21 Pro Antminers لتعزيز كفاءتها في التعدين، فإن رد فعل السوق الأوسع على هذه التطورات يظل ضعيفًا.

ويسلط هذا الوضع الضوء على منعطف حرج بالنسبة لشركة Hive Digital Technologies. فمن ناحية، يتماشى التوسع في باراجواي مع استراتيجية الشركة للاستفادة من الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق عملياتها.

ومن ناحية أخرى، فإن التأثير المالي المحتمل لزيادة تكاليف الطاقة ومعنويات السوق الأوسع تجاه رمز HIVE يشكل تحديات كبيرة.

مع تقدم Hive Digital Technologies في خططها، من المرجح أن يعتمد التأثير على قيمة رمز HIVE على مدى فعالية الشركة في التغلب على هذه العقبات والاستفادة من قدراتها التشغيلية الجديدة لدفع القيمة على المدى الطويل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.